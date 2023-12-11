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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Ленинском районе Минска

Двери входные и межкомнатные из новостройки 10 шту

10 р.

Двери входные и межкомнатные из новостройки 10 шту

Минск, Ленинский

Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Минск, Ленинский

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Дверь из новостройки

30 р.

Дверь из новостройки

Минск, Ленинский

Декоративные накладки на петли , SIEGENIA

5 р.

Декоративные накладки на петли , SIEGENIA

Минск, Ленинский

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Ручка Розочка Магнитная защёлка

10 р.

Ручка Розочка Магнитная защёлка

Минск, Ленинский

арка для дверного проема

50 р.

арка для дверного проема

Минск, Ленинский

Замок цилиндровый врезной. На запчасти

30 р.

Замок цилиндровый врезной. На запчасти

Минск, Ленинский

Ручка для дверь

15 р.

Ручка для дверь

Минск, Ленинский

Шпон дуба

Договорная

Шпон дуба

Минск, Ленинский

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Арка

50 р.

Арка

Минск, Ленинский

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Стекло

10 р.

Стекло

Минск, Ленинский

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Двери стеклянные в металлическом профиле

Договорная

Двери стеклянные в металлическом профиле

Минск, Ленинский

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Добор ПВХ Стандарт Лидия Орхидея 10х150х1090

15 р.

Добор ПВХ Стандарт Лидия Орхидея 10х150х1090

Минск, Ленинский

Договорная

Раздвижные алюминиевые рамы

Минск, Ленинский

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Механизм цилиндрический для замка

15 р.

Механизм цилиндрический для замка

Минск, Ленинский

Петли для двери и ящика и пружины СССР

2 р.

Петли для двери и ящика и пружины СССР

Минск, Ленинский

Двухкамерный стеклопакет

Бесплатно

Двухкамерный стеклопакет

Минск, Ленинский

Москитная сетка

15 р.

Москитная сетка

Минск, Ленинский

Душевая дверь распашная в две стороны Radaway68-71

1 380 р.

Душевая дверь распашная в две стороны Radaway68-71

Минск, Ленинский

Строительство и ремонт

1 р.

Строительство и ремонт

Минск, Ленинский

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Петли звонок замок и прочее

2 р.

Петли звонок замок и прочее

Минск, Ленинский

роллеты/рольставни

100 р.

роллеты/рольставни

Минск, Ленинский

Ключи 7 штук

3 р.

Ключи 7 штук

Минск, Ленинский

Наличник из лиственницы новый, покрыт лаком

38 р.

Наличник из лиственницы новый, покрыт лаком

Минск, Ленинский

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Соединитель Danke для подоконника ПВХ 120/180 град

8 р.

Соединитель Danke для подоконника ПВХ 120/180 град

Минск, Ленинский

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Доводчик

35 р.

Доводчик

Минск, Ленинский

Стекла листовые 3,4,5

1 р.

Стекла листовые 3,4,5

Минск, Ленинский

Стекло листовое 322 мм х 620 мм х 4 мм ровные кр

1 р.

Стекло листовое 322 мм х 620 мм х 4 мм ровные кр

Минск, Ленинский

Стекло из ПВХ рамы.

5 р.

Стекло из ПВХ рамы.

Минск, Ленинский

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Стекло 5 мм толщина

10 р.

Стекло 5 мм толщина

Минск, Ленинский

Москитные сетки,москитные сетки плиссе ,антикошка

36 р.

Москитные сетки,москитные сетки плиссе ,антикошка

Минск, Ленинский

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Дверь из сталинки 90×200×4,5

20 р.

Дверь из сталинки 90×200×4,5

Минск, Ленинский

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Люк ревизионный

40 р.

Люк ревизионный

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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