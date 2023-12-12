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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Ленинском районе Минска

Сетка защитная затеняющая фасадная зеленая

18.30 р.

Сетка защитная затеняющая фасадная зеленая

Минск, Ленинский

Замок навесной на запчасти. 3р/1шт. Могу выслать Е

3 р.

Замок навесной на запчасти. 3р/1шт. Могу выслать Е

Минск, Ленинский

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Пульт ДУ Nice Flor-s

40 р.

Пульт ДУ Nice Flor-s

Минск, Ленинский

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Пульт к воротам, гаражу

10 р.

Пульт к воротам, гаражу

Минск, Ленинский

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Замок гаражный, новый СССР

100 р.

Замок гаражный, новый СССР

Минск, Ленинский

Ограда благоустройство ворота памятник

Договорная

Ограда благоустройство ворота памятник

Минск, Ленинский

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Универсальный пульт для шлагбаума

15 р.

Универсальный пульт для шлагбаума

Минск, Ленинский

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Сигнальная лампа для ворот Nice

120 р.

Сигнальная лампа для ворот Nice

Минск, Ленинский

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Решетка от собачьего вольера

350 р.

Решетка от собачьего вольера

Минск, Ленинский

Мотор актуатора,заслонкам,для ворот,калиток,ролет

30 р.

Мотор актуатора,заслонкам,для ворот,калиток,ролет

Минск, Ленинский

Ручка-скоба для ворот

20 р.

Ручка-скоба для ворот

Минск, Ленинский

Регулировочная площадка для откатных ворот

50 р.

Регулировочная площадка для откатных ворот

Минск, Ленинский

12 р.

Труба д.60.д76..д.108.

Минск, Ленинский

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Пульт Doorhan

40 р.

Пульт Doorhan

Минск, Ленинский

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Сердцевины замков ПРОДАМ

10 р.

Сердцевины замков ПРОДАМ

Минск, Ленинский

Замок дверной дистанционный (калитка)

150 р.

Замок дверной дистанционный (калитка)

Минск, Ленинский

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Фотоэлементы

250 р.

Фотоэлементы

Минск, Ленинский

Блок для открывания ворот

150 р.

Блок для открывания ворот

Минск, Ленинский

Прут шестигранник

10 р.

Прут шестигранник

Минск, Ленинский

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Контроллеры GATE-4000

40 р.

Контроллеры GATE-4000

Минск, Ленинский

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Замок навесной

15 р.

Замок навесной

Минск, Ленинский

Замок навесной НОВЫЙ в коробке с ключами

15 р.

Замок навесной НОВЫЙ в коробке с ключами

Минск, Ленинский

Металлопрофиль 40 штук по два метра

3 р.

Металлопрофиль 40 штук по два метра

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Петля регулируемая под сварку

18 р.

Петля регулируемая под сварку

Гродно

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
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