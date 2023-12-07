Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Ленинском районе Минска
5 р.
Поддоны
Минск, Ленинский
15 р.
Кувшин для воды
Минск, Ленинский
370 р.
Рдв -5000
Минск, Ленинский
1 р.
Баннер бу
Минск, Ленинский
5 р.
Контейнеры для рассады с поддоном
Минск, Ленинский
120 р.
PH метр
Минск, Ленинский
45 р.
Средство от кротов
Минск, Ленинский
20 р.
Весы
Минск, Ленинский
6 р.
Бутылочки 0.25
Минск, Ленинский
15 р.
Щипцы для банок .
Минск, Ленинский
5 р.
Мешки (мешковина), р-р 52х85
Минск, Ленинский
20 р.
Перец чили
Минск, Ленинский
Договорная
Горшки и поддонники
Минск, Ленинский
Договорная
Поддоны деревянные в хозяйство.
Минск, Ленинский
450 р.
Щетка для подметальной машины Karcher Kärcher
Минск, Ленинский
7 р.
Подсумок поясной для инструмента.
Минск, Ленинский
50 р.
Светодиодная фито плата светильник для растений
Минск, Ленинский
55 р.
Светодиодный фито светильник для растений+подарок
Минск, Ленинский
2 р.
Плетёная для сада, сбора ягод, фруктов и другие
Минск, Ленинский
400 р.
Насос ручной нержавейка масло-водяной Nira 6B
Минск, Ленинский
15 р.
Прожектор до 500 Вт с датчиком движения
Минск, Ленинский
15 р.
Поддон 600*400*150
Минск, Ленинский
5 р.
Палки опоры бамбуковые Польша
Минск, Ленинский
40 р.
Паяльник для склейки пленки
Минск, Ленинский
40 р.
Штопор
Минск, Ленинский
10 р.
8 Корзинок из Бересты, для Летних ягод-фруктов
Минск, Ленинский
6 р.
Огурчики маринованные
Минск, Ленинский
15 р.
складной полуящик
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный