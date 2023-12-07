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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Ленинском районе Минска

Поддоны

5 р.

Поддоны

Минск, Ленинский

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Кувшин для воды

15 р.

Кувшин для воды

Минск, Ленинский

Рдв -5000

370 р.

Рдв -5000

Минск, Ленинский

1 р.

Баннер бу

Минск, Ленинский

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Контейнеры для рассады с поддоном

5 р.

Контейнеры для рассады с поддоном

Минск, Ленинский

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PH метр

120 р.

PH метр

Минск, Ленинский

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45 р.

Средство от кротов

Минск, Ленинский

Весы

20 р.

Весы

Минск, Ленинский

Бутылочки 0.25

6 р.

Бутылочки 0.25

Минск, Ленинский

Щипцы для банок .

15 р.

Щипцы для банок .

Минск, Ленинский

Мешки (мешковина), р-р 52х85

5 р.

Мешки (мешковина), р-р 52х85

Минск, Ленинский

20 р.

Перец чили

Минск, Ленинский

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Горшки и поддонники

Договорная

Горшки и поддонники

Минск, Ленинский

Поддоны деревянные в хозяйство.

Договорная

Поддоны деревянные в хозяйство.

Минск, Ленинский

Щетка для подметальной машины Karcher Kärcher

450 р.

Щетка для подметальной машины Karcher Kärcher

Минск, Ленинский

Подсумок поясной для инструмента.

7 р.

Подсумок поясной для инструмента.

Минск, Ленинский

Светодиодная фито плата светильник для растений

50 р.

Светодиодная фито плата светильник для растений

Минск, Ленинский

Светодиодный фито светильник для растений+подарок

55 р.

Светодиодный фито светильник для растений+подарок

Минск, Ленинский

Плетёная для сада, сбора ягод, фруктов и другие

2 р.

Плетёная для сада, сбора ягод, фруктов и другие

Минск, Ленинский

Насос ручной нержавейка масло-водяной Nira 6B

400 р.

Насос ручной нержавейка масло-водяной Nira 6B

Минск, Ленинский

Прожектор до 500 Вт с датчиком движения

15 р.

Прожектор до 500 Вт с датчиком движения

Минск, Ленинский

Поддон 600*400*150

15 р.

Поддон 600*400*150

Минск, Ленинский

Палки опоры бамбуковые Польша

5 р.

Палки опоры бамбуковые Польша

Минск, Ленинский

Паяльник для склейки пленки

40 р.

Паяльник для склейки пленки

Минск, Ленинский

Штопор

40 р.

Штопор

Минск, Ленинский

8 Корзинок из Бересты, для Летних ягод-фруктов

10 р.

8 Корзинок из Бересты, для Летних ягод-фруктов

Минск, Ленинский

Огурчики маринованные

6 р.

Огурчики маринованные

Минск, Ленинский

складной полуящик

15 р.

складной полуящик

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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