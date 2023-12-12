Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Ленинском районе Минска
65 р.
Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%
Минск, Ленинский
350 р.
Электрошвабра керхер
Минск, Ленинский
35 р.
Турбо щётка, торг
Минск, Ленинский
225 р.
СКИДКА Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium 1.633-530.0 (а.60-008632)
Минск, Ленинский
10 р.
Насадка с ворсом для пылесоса.
Минск, Ленинский
70 р.
Швабра моп
Минск, Ленинский
20 р.
Электрощетка Go Duster
Минск, Ленинский
450 р.
Электрошвабра Karcher EWM 2 Premium
Минск, Ленинский
1 010 р.
Паропылесос Karcher SV 7 Premium
Минск, Ленинский
10 р.
Турбощётка
Минск, Ленинский
160 р.
Стеклоочиститель Bosch GlassVac
Минск, Ленинский
350 р.
Паровая швабра Vileda Steam Plus
Минск, Ленинский
215 р.
Робот мойщик окон Даджет dBot W100
Минск, Ленинский
18.49 р.
Швабра Deerma Water Spray Mop (Арт. 13/2304185)
Минск, Ленинский
1 950 р.
Мойка высокого давления Karcher K-7 FULL CONTROL
Минск, Ленинский
150 р.
Щетка для поломоечной машины Hako
Минск, Ленинский
50 р.
Электрический веник Philips Electric Sweeper FC612
Минск, Ленинский
20 р.
Щетка от пылесоса LG
Минск, Ленинский
80 р.
Пылесос Электрощетка
Минск, Ленинский
40 р.
Электронный швабра Kitfort 40 руб
Минск, Ленинский
10 р.
Мешки для пылесоса SAM-03 3штуки
Минск, Ленинский
50 р.
Щётка для минимойки Bosch
Минск, Ленинский
15 р.
Принадлежности для уборки
Минск, Ленинский
25 р.
Щётка для уборки пыли / Электрощётка MASTER DUSTER
Минск, Ленинский
99 р.
мини мойка аккумуляторная
Минск, Ленинский
7 р.
Пылесборник
Минск, Ленинский
30 р.
Новая швабра раздвижная ручка
Минск, Ленинский
30 р.
Новая швабра раздвижная ручка
Минск, Ленинский
Договорная
Турбощетка для пылесоса
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
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45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
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42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
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28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
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1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
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735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
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48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
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326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный