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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Ленинском районе Минска

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

65 р.

Циклон Циклонный фильтр Степень очистки 92-99%

Минск, Ленинский

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Электрошвабра керхер

350 р.

Электрошвабра керхер

Минск, Ленинский

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Турбо щётка, торг

35 р.

Турбо щётка, торг

Минск, Ленинский

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СКИДКА Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium 1.633-530.0 (а.60-008632)

225 р.

СКИДКА Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium 1.633-530.0 (а.60-008632)

Минск, Ленинский

Доставка
Насадка с ворсом для пылесоса.

10 р.

Насадка с ворсом для пылесоса.

Минск, Ленинский

Швабра моп

70 р.

Швабра моп

Минск, Ленинский

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Электрощетка Go Duster

20 р.

Электрощетка Go Duster

Минск, Ленинский

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Электрошвабра Karcher EWM 2 Premium

450 р.

Электрошвабра Karcher EWM 2 Premium

Минск, Ленинский

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Паропылесос Karcher SV 7 Premium

1 010 р.

Паропылесос Karcher SV 7 Premium

Минск, Ленинский

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Турбощётка

10 р.

Турбощётка

Минск, Ленинский

Стеклоочиститель Bosch GlassVac

160 р.

Стеклоочиститель Bosch GlassVac

Минск, Ленинский

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Паровая швабра Vileda Steam Plus

350 р.

Паровая швабра Vileda Steam Plus

Минск, Ленинский

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Робот мойщик окон Даджет dBot W100

215 р.

Робот мойщик окон Даджет dBot W100

Минск, Ленинский

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Швабра Deerma Water Spray Mop (Арт. 13/2304185)

18.49 р.

Швабра Deerma Water Spray Mop (Арт. 13/2304185)

Минск, Ленинский

Мойка высокого давления Karcher K-7 FULL CONTROL

1 950 р.

Мойка высокого давления Karcher K-7 FULL CONTROL

Минск, Ленинский

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Щетка для поломоечной машины Hako

150 р.

Щетка для поломоечной машины Hako

Минск, Ленинский

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Электрический веник Philips Electric Sweeper FC612

50 р.

Электрический веник Philips Electric Sweeper FC612

Минск, Ленинский

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Щетка от пылесоса LG

20 р.

Щетка от пылесоса LG

Минск, Ленинский

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Пылесос Электрощетка

80 р.

Пылесос Электрощетка

Минск, Ленинский

Электронный швабра Kitfort 40 руб

40 р.

Электронный швабра Kitfort 40 руб

Минск, Ленинский

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Мешки для пылесоса SAM-03 3штуки

10 р.

Мешки для пылесоса SAM-03 3штуки

Минск, Ленинский

Щётка для минимойки Bosch

50 р.

Щётка для минимойки Bosch

Минск, Ленинский

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Принадлежности для уборки

15 р.

Принадлежности для уборки

Минск, Ленинский

Щётка для уборки пыли / Электрощётка MASTER DUSTER

25 р.

Щётка для уборки пыли / Электрощётка MASTER DUSTER

Минск, Ленинский

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мини мойка аккумуляторная

99 р.

мини мойка аккумуляторная

Минск, Ленинский

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Пылесборник

7 р.

Пылесборник

Минск, Ленинский

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Новая швабра раздвижная ручка

30 р.

Новая швабра раздвижная ручка

Минск, Ленинский

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Новая швабра раздвижная ручка

30 р.

Новая швабра раздвижная ручка

Минск, Ленинский

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Турбощетка для пылесоса

Договорная

Турбощетка для пылесоса

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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