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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Ленинском районе Минска

Ножницы

25 р.

Ножницы

Минск, Ленинский

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Дарсонваль аппарат для лица и тела

50 р.

Дарсонваль аппарат для лица и тела

Минск, Ленинский

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Аппарат от папиллом + набор насадок

30 р.

Аппарат от папиллом + набор насадок

Минск, Ленинский

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Ирригатор

60 р.

Ирригатор

Минск, Ленинский

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Парафиновая ванна

30 р.

Парафиновая ванна

Минск, Ленинский

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массажная подушка beurer

200 р.

массажная подушка beurer

Минск, Ленинский

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Массажёр для лица

50 р.

Массажёр для лица

Минск, Ленинский

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Электропемза для ног на запчасти

10 р.

Электропемза для ног на запчасти

Минск, Ленинский

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Машинка

5 р.

Машинка

Минск, Ленинский

Светодиодная фотонная косметическая маска

100 р.

Светодиодная фотонная косметическая маска

Минск, Ленинский

Термошапка

15 р.

Термошапка

Минск, Ленинский

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Аппарат для чистки и массажа кожи лица

15 р.

Аппарат для чистки и массажа кожи лица

Минск, Ленинский

грелка электрическая банки медицинские

Договорная

грелка электрическая банки медицинские

Минск, Ленинский

Часы кварцевые

10 р.

Часы кварцевые

Минск, Ленинский

Электро бигуди.

25 р.

Электро бигуди.

Минск, Ленинский

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Оральный ирригатор EW 1211A

180 р.

Оральный ирригатор EW 1211A

Минск, Ленинский

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Грелка электрическая

10 р.

Грелка электрическая

Минск, Ленинский

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Аэромакияж TEMPTU PRO AIRBRUSH MAKEUP SYSTEM 2.0

200 р.

Аэромакияж TEMPTU PRO AIRBRUSH MAKEUP SYSTEM 2.0

Минск, Ленинский

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Вапоризатор

350 р.

Вапоризатор

Минск, Ленинский

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Ванночка для ног 3 режима

15 р.

Ванночка для ног 3 режима

Минск, Ленинский

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Весы Microlife WS 50A

35 р.

Весы Microlife WS 50A

Минск, Ленинский

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Аппарат для чистки лица

20 р.

Аппарат для чистки лица

Минск, Ленинский

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Облучатель «солнышко»

55 р.

Облучатель «солнышко»

Минск, Ленинский

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Рефлектор медицинский рабочий. СССР

50 р.

Рефлектор медицинский рабочий. СССР

Минск, Ленинский

Пилка для ног электрическая роликовая

25 р.

Пилка для ног электрическая роликовая

Минск, Ленинский

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Электробритва

50 р.

Электробритва

Минск, Ленинский

Афрокудри

300 р.

Афрокудри

Минск, Ленинский

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Бритва опасная ''Особая'' 60-х

36 р.

Бритва опасная ''Особая'' 60-х

Минск, Ленинский

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Ножницы

600 р.

Ножницы

Минск, Ленинский

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Помощница для чистки ушей

15 р.

Помощница для чистки ушей

Минск, Ленинский

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Массажёр для ног

20 р.

Массажёр для ног

Минск, Ленинский

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Ультразвуковая Мойка VGT-6250

270 р.

Ультразвуковая Мойка VGT-6250

Минск, Ленинский

Аромадиффузор-ночник

15 р.

Аромадиффузор-ночник

Минск, Ленинский

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Аппарат УЗ чистки лица

15 р.

Аппарат УЗ чистки лица

Минск, Ленинский

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роликовая пилка для ног

40 р.

роликовая пилка для ног

Минск, Ленинский

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массажёр для лица

5 р.

массажёр для лица

Минск, Ленинский

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Ножницы большие и малые . Фото внутри 10-20 рублей

Договорная

Ножницы большие и малые . Фото внутри 10-20 рублей

Минск, Ленинский

Аппарат для вакуумной чистки лица Beautiful Skin C

30 р.

Аппарат для вакуумной чистки лица Beautiful Skin C

Минск, Ленинский

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Диффузор для аромамасел

15 р.

Диффузор для аромамасел

Минск, Ленинский

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Позвоночный пояс

40 р.

Позвоночный пояс

Минск, Ленинский

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Корректор осанки Xiaomi HIPEE Smart Posture

60 р.

Корректор осанки Xiaomi HIPEE Smart Posture

Минск, Ленинский

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Триммер

15 р.

Триммер

Минск, Ленинский

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INTERPRIS

10 р.

INTERPRIS

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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