Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Ленинском районе Минска
400 р.
ТЕРМОСТАТ SIEMENS RDG160T
Минск, Ленинский
59 р.
Водонагреватель Ariston ATMOR LOTUS 3.5 KW SHOWER
Минск, Ленинский
35 р.
Терморегулятор Ballu BMT-2
Минск, Ленинский
80 р.
метеостанция
Минск, Ленинский
20 р.
Температура часы
Минск, Ленинский
25 р.
Датчик температуры и влажности беспроводной
Минск, Ленинский
160 р.
Метеостанция
Минск, Ленинский
Договорная
Персональный стерилизатор воздуха Myion
Минск, Ленинский
Договорная
Фильтры воздушные
Минск, Ленинский
15 р.
Датчик температуры DS18B20
Минск, Ленинский
15 р.
Корпус на освежитель
Минск, Ленинский
51 р.
Вентилятор Scarlett SC-SF111B22
Минск, Ленинский
20 р.
Вентилятор
Минск, Ленинский
10 р.
Tермостат KLR-E7038
Минск, Ленинский
38 р.
термостат РКТ-315 УНИТЕК
Минск, Ленинский
695 р.
Мойка воздуха Philips HU5930/10
Минск, Советский
200 р.
Терморегулятор ST 290 v2
Минск, Заводской
600 р.
Тепловая пушка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Запчасти bitzer расходники автоматика
Минск, Первомайский
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
30 р.
Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS
Минск, Советский
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22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
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22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный
100 р.
Масло компрессорное LR POE 55 (5L)
Минск, Октябрьский
80 р.
Электрический конвектор Баллу (Ballu)
Минск, Первомайский
149 р.
Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
13.29 р.
Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)
Минск, Центральный
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20.19 р.
Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)
Минск, Центральный
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20.19 р.
Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
26.57 р.
Метеостанция Ritmix CAT-230
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
712.95 р.
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)
Минск, Центральный
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5 979.25 р.
Осушитель воздуха Neoclima FDW03H
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
2 013.75 р.
Климатический комплекс Sharp KC-G51RW
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
44.66 р.
Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.85 р.
Метеостанция Rexant 70-0511
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
35.60 р.
Термогигрометр Halsa HLS-E-101
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
738.64 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2817
Минск, Центральный
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279.31 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2816
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
250.27 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2826
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
222.60 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2822
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
343.58 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2825
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 229.82 р.
Климатический комплекс Philips AMF220/15
Минск, Центральный
870 р.
Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт
Минск, Центральный
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4 412.60 р.
Осушитель воздуха Neoclima FDW02H
Минск, Центральный
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76 р.
Термогигрометр Crown CT44096
Минск, Центральный
19.89 р.
Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1
Минск, Центральный
79.90 р.
Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла
Минск, Центральный
27 р.
Погодная станция.
Минск, Фрунзенский
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Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)
Минск, Центральный
Договорная
Гигрометр
Минск, Московский
550 р.
Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт
Минск, Первомайский
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Водонагреватель накопительный ''Garanterm'' Origin 30 V Slim
Минск, Центральный
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Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)
Минск, Центральный
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269.89 р.
Тепловые завесы Ballu BHC-L06S03-S
Минск, Центральный
115 р.
Метеостанция Rombica новая
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
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22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
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23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
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22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
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22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
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24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
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20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
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38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный