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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Ленинском районе Минска

ТЕРМОСТАТ SIEMENS RDG160T

400 р.

ТЕРМОСТАТ SIEMENS RDG160T

Минск, Ленинский

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Водонагреватель Ariston ATMOR LOTUS 3.5 KW SHOWER

59 р.

Водонагреватель Ariston ATMOR LOTUS 3.5 KW SHOWER

Минск, Ленинский

Терморегулятор Ballu BMT-2

35 р.

Терморегулятор Ballu BMT-2

Минск, Ленинский

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метеостанция

80 р.

метеостанция

Минск, Ленинский

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Температура часы

20 р.

Температура часы

Минск, Ленинский

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Датчик температуры и влажности беспроводной

25 р.

Датчик температуры и влажности беспроводной

Минск, Ленинский

Метеостанция

160 р.

Метеостанция

Минск, Ленинский

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Персональный стерилизатор воздуха Myion

Договорная

Персональный стерилизатор воздуха Myion

Минск, Ленинский

Фильтры воздушные

Договорная

Фильтры воздушные

Минск, Ленинский

Датчик температуры DS18B20

15 р.

Датчик температуры DS18B20

Минск, Ленинский

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Корпус на освежитель

15 р.

Корпус на освежитель

Минск, Ленинский

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Вентилятор Scarlett SC-SF111B22

51 р.

Вентилятор Scarlett SC-SF111B22

Минск, Ленинский

Вентилятор

20 р.

Вентилятор

Минск, Ленинский

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Tермостат KLR-E7038

10 р.

Tермостат KLR-E7038

Минск, Ленинский

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термостат РКТ-315 УНИТЕК

38 р.

термостат РКТ-315 УНИТЕК

Минск, Ленинский

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Запчасти bitzer расходники автоматика

Договорная

Запчасти bitzer расходники автоматика

Минск, Первомайский

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS

30 р.

Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS

Минск, Советский

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Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масло компрессорное LR POE 55 (5L)

100 р.

Масло компрессорное LR POE 55 (5L)

Минск, Октябрьский

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Электрический конвектор Баллу (Ballu)

80 р.

Электрический конвектор Баллу (Ballu)

Минск, Первомайский

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Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH

149 р.

Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH

Минск, Первомайский

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Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)

Онлайн-заказ

13.29 р.

Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)

Онлайн-заказ

20.19 р.

Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)

Онлайн-заказ

20.19 р.

Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-230

Онлайн-заказ

26.57 р.

Метеостанция Ritmix CAT-230

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)

Онлайн-заказ

712.95 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Neoclima FDW03H

Онлайн-заказ

5 979.25 р.

Осушитель воздуха Neoclima FDW03H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Sharp KC-G51RW

Онлайн-заказ

2 013.75 р.

Климатический комплекс Sharp KC-G51RW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK

Онлайн-заказ

44.66 р.

Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0511

Онлайн-заказ

38.85 р.

Метеостанция Rexant 70-0511

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термогигрометр Halsa HLS-E-101

Онлайн-заказ

35.60 р.

Термогигрометр Halsa HLS-E-101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2817

Онлайн-заказ

738.64 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2817

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2816

Онлайн-заказ

279.31 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2816

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2826

Онлайн-заказ

250.27 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2822

Онлайн-заказ

222.60 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2822

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Kitfort KT-2825

Онлайн-заказ

343.58 р.

Очиститель воздуха Kitfort KT-2825

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Philips AMF220/15

Онлайн-заказ

1 229.82 р.

Климатический комплекс Philips AMF220/15

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт

870 р.

Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Осушитель воздуха Neoclima FDW02H

Онлайн-заказ

4 412.60 р.

Осушитель воздуха Neoclima FDW02H

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термогигрометр Crown CT44096

Онлайн-заказ

76 р.

Термогигрометр Crown CT44096

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1

19.89 р.

Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла

79.90 р.

Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погодная станция.

27 р.

Погодная станция.

Минск, Фрунзенский

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Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)

Онлайн-заказ

369 р.
319 р.-14%

Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гигрометр

Договорная

Гигрометр

Минск, Московский

Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт

550 р.

Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Водонагреватель накопительный ''Garanterm'' Origin 30 V Slim

Онлайн-заказ

314 р.
292.11 р.-7%

Водонагреватель накопительный ''Garanterm'' Origin 30 V Slim

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)

Онлайн-заказ

369 р.
341.33 р.-7%

Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловые завесы Ballu BHC-L06S03-S

Онлайн-заказ

269.89 р.

Тепловые завесы Ballu BHC-L06S03-S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rombica новая

115 р.

Метеостанция Rombica новая

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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