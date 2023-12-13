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ЭлектроникаАудиотехника

Прочее в Ленинском районе Минска

Wi-Fi-пульт для iTunes для Аудио Меломанов

110 р.

Wi-Fi-пульт для iTunes для Аудио Меломанов

Минск, Ленинский

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Рекордер ZOOM H8

1 200 р.

Рекордер ZOOM H8

Минск, Ленинский

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Гитарная педаль BOSS OverDrive/Distortion OS-2

170 р.

Гитарная педаль BOSS OverDrive/Distortion OS-2

Минск, Ленинский

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Проигрыватель винила Kenwood KP-1100

2 500 р.

Проигрыватель винила Kenwood KP-1100

Минск, Ленинский

Сабвуфер

250 р.

Сабвуфер

Минск, Ленинский

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СКИДКА DJ проигрыватель Pioneer CDJ-350 (а.60-002119)

1 439 р.

СКИДКА DJ проигрыватель Pioneer CDJ-350 (а.60-002119)

Минск, Ленинский

Доставка
Магнитофон-приемник двухкасетный плюс радио

8 р.

Магнитофон-приемник двухкасетный плюс радио

Минск, Ленинский

Колонки акустические 2

80 р.

Колонки акустические 2

Минск, Ленинский

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Диктофон Ritmix RR-120 (8Gb)

90 р.

Диктофон Ritmix RR-120 (8Gb)

Минск, Ленинский

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Домашний кинотеатр 5.1

350 р.

Домашний кинотеатр 5.1

Минск, Ленинский

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Кассетный плеер Panasonic

175 р.

Кассетный плеер Panasonic

Минск, Ленинский

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саундбар Yamaha YSP-1400

1 500 р.

саундбар Yamaha YSP-1400

Минск, Ленинский

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Переходник с 6.3 на 3.5

2 р.

Переходник с 6.3 на 3.5

Минск, Ленинский

Ударная установка Roland TD-17KVX2

7 000 р.

Ударная установка Roland TD-17KVX2

Минск, Ленинский

Акустика Колонки JBL CLUB 6520

180 р.

Акустика Колонки JBL CLUB 6520

Минск, Ленинский

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Динамик НЧ

40 р.

Динамик НЧ

Минск, Ленинский

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Кассетный плеер Panasonic RQ-SX32,RQ-SX43,RQ-SX46

180 р.

Кассетный плеер Panasonic RQ-SX32,RQ-SX43,RQ-SX46

Минск, Ленинский

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Плеер

10 р.

Плеер

Минск, Ленинский

Колонки акустические

50 р.

Колонки акустические

Минск, Ленинский

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SDIN5D2-2G

35 р.

SDIN5D2-2G

Минск, Ленинский

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Denon DNP-730AE BL

700 р.

Denon DNP-730AE BL

Минск, Ленинский

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10 р.

Добавлю в Яндекс +(2месяца)

Минск, Ленинский

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короб под саб

30 р.

короб под саб

Минск, Ленинский

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Ручка Сканер Переводчик, диктофон

250 р.

Ручка Сканер Переводчик, диктофон

Минск, Ленинский

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Колонки

30 р.

Колонки

Минск, Ленинский

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Диктофон

Договорная

Диктофон

Минск, Ленинский

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Домофонная трубка

5 р.

Домофонная трубка

Минск, Ленинский

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Кассетный плеер AIWA HS-PX510

220 р.

Кассетный плеер AIWA HS-PX510

Минск, Ленинский

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Экран ЦМУ 1 М 2 940.015ТУ артикул 231-у

3 р.

Экран ЦМУ 1 М 2 940.015ТУ артикул 231-у

Минск, Ленинский

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Плеер Panasonic

49 р.

Плеер Panasonic

Минск, Ленинский

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TC Electronic konnekt live проф звуковая карта цап

450 р.

TC Electronic konnekt live проф звуковая карта цап

Минск, Ленинский

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Сабвуфер с колонками

40 р.

Сабвуфер с колонками

Минск, Ленинский

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Саундбар самсунг Q800C

1 650 р.

Саундбар самсунг Q800C

Минск, Ленинский

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Панель для магнитолы

Договорная

Панель для магнитолы

Минск, Ленинский

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Диктофон профессиональный Olympus DM-670

290 р.

Диктофон профессиональный Olympus DM-670

Минск, Ленинский

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Купон Яндекс+ на 2 месяца

15 р.

Купон Яндекс+ на 2 месяца

Минск, Ленинский

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Диско-прожектор

40 р.

Диско-прожектор

Минск, Ленинский

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Караоке LG DKS-9500H

100 р.

Караоке LG DKS-9500H

Минск, Ленинский

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Плеер MP3

25 р.

Плеер MP3

Минск, Ленинский

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Genius 2.0 SP F200

20 р.

Genius 2.0 SP F200

Минск, Ленинский

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Акустическая система Microlab

120 р.

Акустическая система Microlab

Минск, Ленинский

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Микшер Yamaha MG10XU

760 р.

Микшер Yamaha MG10XU

Минск, Ленинский

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Тюнер прищепка Rowin LT-680

20 р.

Тюнер прищепка Rowin LT-680

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

65 р.

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

185.22 р.

Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ Rexant 38-0014

Онлайн-заказ

13.34 р.

Пульт ДУ Rexant 38-0014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт Rexant RX-188

Онлайн-заказ

10.26 р.

Пульт Rexant RX-188

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиочасы Miru CR-1009

25 р.

Радиочасы Miru CR-1009

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

251 р.

Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Диктофон Saramonic SR-Q2M

Онлайн-заказ

369.90 р.

Диктофон Saramonic SR-Q2M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

780 р.

Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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