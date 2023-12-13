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Полки, стеллажи, шкафчики в Ленинском районе Минска

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллажи

Договорная

Стеллажи

Минск, Ленинский

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка настенная,белая с текстурой дерева

53 р.

Полка настенная,белая с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Полка настенная для книг белая с текстурой дерева

49 р.

Полка настенная для книг белая с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Стеллаж 8 секций ,дуб Монтерей .разные цвета

125 р.

Стеллаж 8 секций ,дуб Монтерей .разные цвета

Минск, Ленинский

Полка навесная ,настенная,белая с текстурой дерева

26 р.

Полка навесная ,настенная,белая с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Полка для книг белая с текстурой дерева

55 р.

Полка для книг белая с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М1а

320 р.

Стеллаж М1а

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка настенная

25 р.

Полка настенная

Минск, Ленинский

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Шкафчики на кухню

20 р.

Шкафчики на кухню

Минск, Ленинский

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Стеллаж М5

110 р.

Стеллаж М5

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 147x147 см, тамбурат

313 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 147x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж VÄRMA ВАРМА (БИЛЛИ В ИКЕА), 38x198 см. Белый/Беленый дуб/Черный

113 р.

Стеллаж VÄRMA ВАРМА (БИЛЛИ В ИКЕА), 38x198 см. Белый/Беленый дуб/Черный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка навесная

25 р.

Полка навесная

Минск, Ленинский

Полка навесная двойная 1200х300 мм

90 р.

Полка навесная двойная 1200х300 мм

Минск, Ленинский

Подвесные полки / полки для лаков

30 р.

Подвесные полки / полки для лаков

Минск, Ленинский

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Полка навесная двойная оригинального дизайна

60 р.

Полка навесная двойная оригинального дизайна

Минск, Ленинский

Стеллаж 6 секций белый с текстурой дерева

99 р.

Стеллаж 6 секций белый с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Шкафчик с зеркалом в ванную

45 р.

Шкафчик с зеркалом в ванную

Минск, Ленинский

Полка М5/полка навесная М5

85 р.

Полка М5/полка навесная М5

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М3

90 р.

Полка/полка навесная М3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка настенная угловая цвет Дуб Монтерей

53 р.

Полка настенная угловая цвет Дуб Монтерей

Минск, Ленинский

Стеллаж М6

130 р.

Стеллаж М6

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка настенная цвет Венге

26 р.

Полка настенная цвет Венге

Минск, Ленинский

Полка для книг ( белая ) с текстурой дерева

65 р.

Полка для книг ( белая ) с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Полка/ полка навесная М3а

125 р.

Полка/ полка навесная М3а

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М6 / полка навесная М6

85 р.

Полка М6 / полка навесная М6

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М4

125 р.

Стеллаж М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Домик стеллаж

130 р.

Домик стеллаж

Минск, Ленинский

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Полка подвесная 120*37

30 р.

Полка подвесная 120*37

Минск, Ленинский

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Шкафчик с зеркалом

150 р.

Шкафчик с зеркалом

Минск, Ленинский

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подставка для крышек

45 р.

подставка для крышек

Минск, Ленинский

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Полка для книг цвет Венге

49 р.

Полка для книг цвет Венге

Минск, Ленинский

Полка домик белая 2 шт

65 р.

Полка домик белая 2 шт

Минск, Ленинский

Продаю полку

Договорная

Продаю полку

Минск, Ленинский

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Выдвижной ящик шуфлядка времен СССР

10 р.

Выдвижной ящик шуфлядка времен СССР

Минск, Ленинский

Полка книжная

60 р.

Полка книжная

Минск, Ленинский

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Стеллаж напольный белый с текстурой дерева

99 р.

Стеллаж напольный белый с текстурой дерева

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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