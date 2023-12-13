Пассажирские и грузовые перевозки в Ленинском районе Минска
Договорная
Грузоперевозки Минск и РБ
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Ленинский
Договорная
Доставка товара по Минску, разгрузка
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки Минск и РБ
Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды
Минск, Ленинский
25 р.
Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора
Минск, Ленинский
Договорная
Аренда микроавтобуса с водителем, экскурсии
Минск, Ленинский
Договорная
Перевозка пианино профессионально.
Перевозка пианино профессионально! Многолетний стаж! Перевезено уже более 1000 пианино и роялей. Работаем с 2007 года. Сотрудничаем со многими музыкальными школами, а также поможем найти настройщика. ...
Минск, Ленинский
30 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ __________________________________ ИДЕМ НА ВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка б...
Минск, Ленинский
20 р.
Грузоперевозки
До 10 куб до 1 тонны До 14куб до 1.5 тонны До 20куб до 2тонн До 25тонн до 2 тонн До 30 куб до 2.5 тонн До 45 куб до 5.5 тонн Минск, РБ и РФ Квартирные Офисные Дачные переезды Вывоз мусора Имеются ...
Минск, Ленинский
10 р.
Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора
Грузоперевозки по Минску и РБ Квартирные переезды Офисные переезды Доставка стройматериалов Вывоз мусора Крепкие, опытные грузчики
Минск, Ленинский
30 р.
Грузоперевозки от 1 до 15 тонн. Переезды
Услуги грузоперевозки по городу Минску и Беларуси для физических лиц, ИП, организаций. Мы перевозим груз без посредников, так как имеем собственный транспорт. Автопарк и цены: Грузовой микроавтобус:...
Минск, Ленинский
160 р.
Грузоперевозки до 7 тонн. 40м3. ГИДРОБОРТ
Оперативная подача авто. Работаем по безналичному и наличному расчету. Автопарк содержит 3 авто до 7 тонн. Загрузка любая. Можем осуществить переезд склада/офиса/квартиры (большой квартирный переезд) ...
Минск, Ленинский
22 р.
Грузоперевозки до 1 тонны. Минск.РБ.
Малогабаритные грузы, диван, стиральная машина, бытовая техника, плитка, ламинат, комод, кровать и другое. По городу 22р./час, минимальный выезд от 45р. , за город 75коп./км
Минск, Ленинский
Договорная
Пассажирские ( грузовые) перевозки
Минск, Ленинский
Договорная
Манипулятор, габаритные и негабаритные перевозки
Манипулятор поднимает 7,5т около машины, на вылете 12м около 2.2т. Габариты платформы: Длина 6.6м, ширина 2,55м, высота погрузочная 1,1м. Грузоподъемность до 10т. Высота кабины 3,65м, манипулятора 3....
Минск, Ленинский
Договорная
По Беларуси и Минску любые грузоперевозки
На рынке грузоперевозок более 12 лет. Не являемся посредниками. грузоперевозки Минск, РБ, РФ, Украина, СНГ, Минск-Москва-Минск 1) Квартирный и офисный переезд любой сложности, в том числе vip-переезд ...
Минск, Ленинский
Договорная
Перевозка котлов и каминов
Перевозка Котлов и Каминов Планируете установку нового котла или камина? Мы заботимся о вашем комфорте с самого начала! Надежная перевозка - залог вашего спокойствия. Наши преимущества: Опытные грузчи...
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ до 5 тонн
Грузоперевозки по городу Минску и РБ . Машина грузоподъёмностью до 5 тонн, задняя- загрузка. Вместительность 15 европаллет. Гидроборт грузоподъемностью 1 тонна. Размеры грузового отсека длина 6,10 ши...
Минск, Ленинский
25 р.
Грузоперевозки
Оказываем услуги грузоперевозок.Вместительный авто в длинной базе. Габариты грузового отсека: Длина - 4,3 метра. Ширина - 1,75 метра. Высота - 1,85 метра. Быстро качественно и в сроки. Квартирные, да...
Минск, Ленинский
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ В МИНСКЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ В МИНСКЕ Профессиональные услуги грузоперевозок и грузчиков в Минске! Мы предлагаем широкий спектр услуг, чтобы сделать ваш переезд или перевозку максимально удобными и без...
Минск, Ленинский
30 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ/ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ / ПЕРЕЕЗДЫ /
Грузовой микроавтобус подойдет для перевозки нескольких единиц мебели и другого груза. Параметры авто: Длина грузового отсека - более 3 метров Высота и ширина - более 1,7 метра Грузоподъемность до 2 ...
Минск, Ленинский
50 р.
Вывоз Мусора, Старой Мебели, Демонтаж
Минск, Ленинский
20 р.
Грузоперевозки Минск РБ вывоз мусора грузчики
Всё возим, всё грузим Подача машины в течении часа Грузоперевозки любой сложности Есть машины любого размера и грузоподъёмности до 5т
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки до 5т,Гидроборт
Перевезу ваш груз,имеется рохля.
Минск, Ленинский
Договорная
Перевезём Вашу лошадь, КРС по РБ
Минск, Ленинский
15 р.
Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора
Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, и разборка мебели, оборудования, вывоз и х строительного мусора и старой мебели, доставка мебели из торговых центров, перевозк...
Минск, Ленинский
Договорная
квартирный переезд перевозка вещей мебели
Услуги по перевозке грузов, вещей мебели и техники. Машина 20 кубов. Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Все виды переездов. Большой опыт в грузоперевозках. Машину можно заказать с грузчиками. Грузч...
Минск, Ленинский
Договорная
Служба эвакуации ''BiMCargo''
Минск, Ленинский
Договорная
Экспресс-доставка Минск-Гомель, Гомель-Минск
Мебельный фургон (Размеры длина 4,2, ширина 2,1, высота 2,15) или Тент Спринтер (Размеры длина 4,5, ширина 2,2, высота 2,2) Бережная перевозка Вашего груза!
Минск, Ленинский
Договорная
Перевозки пассажиров
Минск, Ленинский
10 р.
Грузоперевозки Минск РБ грузчики вывоз мусора
Грузоперевозки по Минску и РБ Квартирные переезды Офисные переезды Доставка стройматериалов Вывоз мусора Крепкие, опытные грузчики
Минск, Ленинский
60 р.
Вывоз строительного мусора, старой мебели, хлама,
Минск, Ленинский
Договорная
Перевозки Доставка РБ Минск
Город 25 руб час (минимум 2 часа) За МКАД договорная Есть стрэйч,коробки ,картон Любая форма оплаты До 2х тонн
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки Минск - РБ
Грузоперевозки по Минску и РБ Габариты автомобиля: длинна 4,4 м - ширина 2,05м - высота 2,05м Обьём 17 куб.см. грузоподьёмность до 2,5т. Перевезём: -Мебель -Вещи -Стройматериалы -Бытовую технику и мн...
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки по РБ и РФ
Грузоперевозки по РБ и РФ. Грузоподъёмность до 2,5 тонн, габариты 4,2х2,1х1,8, загрузка задняя и боковая. Переведем любой груз, кроме мусора, быстро и качественно! Звоните! Сергей!
Минск, Ленинский
10 р.
Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора
Грузоперевозки Минск, РБ Быстрая подача авто Опытные грузчики Все виды переездов Всегда аккуратно и качественно
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки 24ч
Выполним грузоперевозки до2 тон в любое время
Минск, Ленинский
Договорная
Манипулятор, гидроборт.
Перевозка грузов до 6 метров, 3 тонны,с манипулятором и гидробортом, кирпич, стройматериалы,доска,металл,станки и др.оборудование.
Минск, Ленинский
80 р.
Аренда прокат грузового микроавтобуса под В кат
ИП Аленичев П.Е. УНП691414917 Аренда прокат грузового микроавтобуса под В категорию до 2тонн. Ухожен ,есть тех осмотр и страховка. Новая зимняя резина. От 80 руб сутки на длительный срок ,Суточный про...
Минск, Ленинский
Договорная
Доставка мелких грузов из РФ и IKEA из Европы
Доставка мелких товаров и сборных грузов из Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов Российской Федерации в Минск! Наши курьеры могут забрать ваш груз практически из любого города России: - товары с Avi...
Минск, Ленинский
30 р.
Грузоперевозки по РБ.
Грузоперевозки - 30руб/1час- выезд от 2 часов, за город больше 100км -1руб/1км и регионам РБ можно в РФ кругорейс- грузоподъёмностью до 2.0т, с прицепом до 3.5т звонить с 8:00 до 22:00 без выходны...
Минск, Ленинский
250 р.
Вывоз строительного мусора
Минск, Ленинский
Договорная
Грузоперевозки адекватные цены
По городу 25 руб час За городом от 72 коп /км Попутные грузы в регионы на ежедневной основе Помощь в погрузке, консультация.
Минск, Ленинский
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский