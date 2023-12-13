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Пассажирские и грузовые перевозки в Ленинском районе Минска

Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели

Договорная

Грузоперевозки / Переезды / Вывоз старой мебели

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...

Минск, Ленинский

Доставка товара по Минску, разгрузка

Договорная

Доставка товара по Минску, разгрузка

Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки Минск и РБ
vip

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Грузоперевозки по Минску и РБ до 2 тонн, квартирные и офисные переезды

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные

25 р.

Грузоперевозки Минск, район, область, РБ. Выгодные

Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Аренда микроавтобуса с водителем, экскурсии

Договорная

Аренда микроавтобуса с водителем, экскурсии

Минск, Ленинский

Перевозка пианино профессионально.

Договорная

Перевозка пианино профессионально.

Перевозка пианино профессионально! Многолетний стаж! Перевезено уже более 1000 пианино и роялей. Работаем с 2007 года. Сотрудничаем со многими музыкальными школами, а также поможем найти настройщика. ...

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ

30 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ __________________________________ ИДЕМ НА ВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка б...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки

20 р.

Грузоперевозки

До 10 куб до 1 тонны До 14куб до 1.5 тонны До 20куб до 2тонн До 25тонн до 2 тонн До 30 куб до 2.5 тонн До 45 куб до 5.5 тонн Минск, РБ и РФ Квартирные Офисные Дачные переезды Вывоз мусора Имеются ...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

10 р.

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

Грузоперевозки по Минску и РБ Квартирные переезды Офисные переезды Доставка стройматериалов Вывоз мусора Крепкие, опытные грузчики

Минск, Ленинский

Грузоперевозки от 1 до 15 тонн. Переезды

30 р.

Грузоперевозки от 1 до 15 тонн. Переезды

Услуги грузоперевозки по городу Минску и Беларуси для физических лиц, ИП, организаций. Мы перевозим груз без посредников, так как имеем собственный транспорт. Автопарк и цены: Грузовой микроавтобус:...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки до 7 тонн. 40м3. ГИДРОБОРТ

160 р.

Грузоперевозки до 7 тонн. 40м3. ГИДРОБОРТ

Оперативная подача авто. Работаем по безналичному и наличному расчету. Автопарк содержит 3 авто до 7 тонн. Загрузка любая. Можем осуществить переезд склада/офиса/квартиры (большой квартирный переезд) ...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки до 1 тонны. Минск.РБ.

22 р.

Грузоперевозки до 1 тонны. Минск.РБ.

Малогабаритные грузы, диван, стиральная машина, бытовая техника, плитка, ламинат, комод, кровать и другое. По городу 22р./час, минимальный выезд от 45р. , за город 75коп./км

Минск, Ленинский

Пассажирские ( грузовые) перевозки

Договорная

Пассажирские ( грузовые) перевозки

Минск, Ленинский

Манипулятор, габаритные и негабаритные перевозки

Договорная

Манипулятор, габаритные и негабаритные перевозки

Манипулятор поднимает 7,5т около машины, на вылете 12м около 2.2т. Габариты платформы: Длина 6.6м, ширина 2,55м, высота погрузочная 1,1м. Грузоподъемность до 10т. Высота кабины 3,65м, манипулятора 3....

Минск, Ленинский

По Беларуси и Минску любые грузоперевозки

Договорная

По Беларуси и Минску любые грузоперевозки

На рынке грузоперевозок более 12 лет. Не являемся посредниками. грузоперевозки Минск, РБ, РФ, Украина, СНГ, Минск-Москва-Минск 1) Квартирный и офисный переезд любой сложности, в том числе vip-переезд ...

Минск, Ленинский

Перевозка котлов и каминов

Договорная

Перевозка котлов и каминов

Перевозка Котлов и Каминов Планируете установку нового котла или камина? Мы заботимся о вашем комфорте с самого начала! Надежная перевозка - залог вашего спокойствия. Наши преимущества: Опытные грузчи...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки по Минску и РБ до 5 тонн

Договорная

Грузоперевозки по Минску и РБ до 5 тонн

Грузоперевозки по городу Минску и РБ . Машина грузоподъёмностью до 5 тонн, задняя- загрузка. Вместительность 15 европаллет. Гидроборт грузоподъемностью 1 тонна. Размеры грузового отсека длина 6,10 ши...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки

25 р.

Грузоперевозки

Оказываем услуги грузоперевозок.Вместительный авто в длинной базе. Габариты грузового отсека: Длина - 4,3 метра. Ширина - 1,75 метра. Высота - 1,85 метра. Быстро качественно и в сроки. Квартирные, да...

Минск, Ленинский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ В МИНСКЕ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ В МИНСКЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ГРУЗЧИКИ В МИНСКЕ Профессиональные услуги грузоперевозок и грузчиков в Минске! Мы предлагаем широкий спектр услуг, чтобы сделать ваш переезд или перевозку максимально удобными и без...

Минск, Ленинский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ/ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ / ПЕРЕЕЗДЫ /

30 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ/ ГРУЗОВОЕ ТАКСИ / ПЕРЕЕЗДЫ /

Грузовой микроавтобус подойдет для перевозки нескольких единиц мебели и другого груза. Параметры авто: Длина грузового отсека - более 3 метров Высота и ширина - более 1,7 метра Грузоподъемность до 2 ...

Минск, Ленинский

Вывоз Мусора, Старой Мебели, Демонтаж

50 р.

Вывоз Мусора, Старой Мебели, Демонтаж

Минск, Ленинский

Грузоперевозки Минск РБ вывоз мусора грузчики

20 р.

Грузоперевозки Минск РБ вывоз мусора грузчики

Всё возим, всё грузим Подача машины в течении часа Грузоперевозки любой сложности Есть машины любого размера и грузоподъёмности до 5т

Минск, Ленинский

Грузоперевозки до 5т,Гидроборт

Договорная

Грузоперевозки до 5т,Гидроборт

Перевезу ваш груз,имеется рохля.

Минск, Ленинский

Перевезём Вашу лошадь, КРС по РБ

Договорная

Перевезём Вашу лошадь, КРС по РБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

15 р.

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

Перевезу ваш диван, холодильник, организую переезд квартиры/офиса/дачи, и разборка мебели, оборудования, вывоз и х строительного мусора и старой мебели, доставка мебели из торговых центров, перевозк...

Минск, Ленинский

квартирный переезд перевозка вещей мебели

Договорная

квартирный переезд перевозка вещей мебели

Услуги по перевозке грузов, вещей мебели и техники. Машина 20 кубов. Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Все виды переездов. Большой опыт в грузоперевозках. Машину можно заказать с грузчиками. Грузч...

Минск, Ленинский

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Договорная

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Экспресс-доставка Минск-Гомель, Гомель-Минск

Договорная

Экспресс-доставка Минск-Гомель, Гомель-Минск

Мебельный фургон (Размеры длина 4,2, ширина 2,1, высота 2,15) или Тент Спринтер (Размеры длина 4,5, ширина 2,2, высота 2,2) Бережная перевозка Вашего груза!

Минск, Ленинский

Перевозки пассажиров

Договорная

Перевозки пассажиров

Минск, Ленинский

Грузоперевозки Минск РБ грузчики вывоз мусора

10 р.

Грузоперевозки Минск РБ грузчики вывоз мусора

Грузоперевозки по Минску и РБ Квартирные переезды Офисные переезды Доставка стройматериалов Вывоз мусора Крепкие, опытные грузчики

Минск, Ленинский

Вывоз строительного мусора, старой мебели, хлама,

60 р.

Вывоз строительного мусора, старой мебели, хлама,

Минск, Ленинский

Перевозки Доставка РБ Минск

Договорная

Перевозки Доставка РБ Минск

Город 25 руб час (минимум 2 часа) За МКАД договорная Есть стрэйч,коробки ,картон Любая форма оплаты До 2х тонн

Минск, Ленинский

Грузоперевозки Минск - РБ

Договорная

Грузоперевозки Минск - РБ

Грузоперевозки по Минску и РБ Габариты автомобиля: длинна 4,4 м - ширина 2,05м - высота 2,05м Обьём 17 куб.см. грузоподьёмность до 2,5т. Перевезём: -Мебель -Вещи -Стройматериалы -Бытовую технику и мн...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки по РБ и РФ

Договорная

Грузоперевозки по РБ и РФ

Грузоперевозки по РБ и РФ. Грузоподъёмность до 2,5 тонн, габариты 4,2х2,1х1,8, загрузка задняя и боковая. Переведем любой груз, кроме мусора, быстро и качественно! Звоните! Сергей!

Минск, Ленинский

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

10 р.

Грузоперевозки грузчики Минск РБ вывоз мусора

Грузоперевозки Минск, РБ Быстрая подача авто Опытные грузчики Все виды переездов Всегда аккуратно и качественно

Минск, Ленинский

Грузоперевозки 24ч

Договорная

Грузоперевозки 24ч

Выполним грузоперевозки до2 тон в любое время

Минск, Ленинский

Манипулятор, гидроборт.

Договорная

Манипулятор, гидроборт.

Перевозка грузов до 6 метров, 3 тонны,с манипулятором и гидробортом, кирпич, стройматериалы,доска,металл,станки и др.оборудование.

Минск, Ленинский

Аренда прокат грузового микроавтобуса под В кат

80 р.

Аренда прокат грузового микроавтобуса под В кат

ИП Аленичев П.Е. УНП691414917 Аренда прокат грузового микроавтобуса под В категорию до 2тонн. Ухожен ,есть тех осмотр и страховка. Новая зимняя резина. От 80 руб сутки на длительный срок ,Суточный про...

Минск, Ленинский

Доставка мелких грузов из РФ и IKEA из Европы

Договорная

Доставка мелких грузов из РФ и IKEA из Европы

Доставка мелких товаров и сборных грузов из Москвы, Санкт-Петербурга и др. городов Российской Федерации в Минск! Наши курьеры могут забрать ваш груз практически из любого города России: - товары с Avi...

Минск, Ленинский

Грузоперевозки по РБ.

30 р.

Грузоперевозки по РБ.

Грузоперевозки - 30руб/1час- выезд от 2 часов, за город больше 100км -1руб/1км и регионам РБ можно в РФ кругорейс- грузоподъёмностью до 2.0т, с прицепом до 3.5т звонить с 8:00 до 22:00 без выходны...

Минск, Ленинский

Вывоз строительного мусора

250 р.

Вывоз строительного мусора

Минск, Ленинский

Рассрочка
Грузоперевозки адекватные цены

Договорная

Грузоперевозки адекватные цены

По городу 25 руб час За городом от 72 коп /км Попутные грузы в регионы на ежедневной основе Помощь в погрузке, консультация.

Минск, Ленинский

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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