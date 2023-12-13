До 10 куб до 1 тонны До 14куб до 1.5 тонны До 20куб до 2тонн До 25тонн до 2 тонн До 30 куб до 2.5 тонн До 45 куб до 5.5 тонн Минск, РБ и РФ Квартирные Офисные Дачные переезды Вывоз мусора Имеются ...

Минск, Ленинский