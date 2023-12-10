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Бытовая техникаТехника для уборки

Пароочистители в Ленинском районе Минска

Щетка отпариватель JK-2108

15 р.

Щетка отпариватель JK-2108

Минск, Ленинский

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Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

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377 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

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388.41 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9133

Онлайн-заказ

597.47 р.
547 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9133

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9159

Онлайн-заказ

436.26 р.
400 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9159

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9160

Онлайн-заказ

324 р.

Отпариватель Kitfort KT-9160

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Онлайн-заказ

386.88 р.
355 р.-8%

Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Tefal DT2024E1

Онлайн-заказ

186.22 р.

Отпариватель Tefal DT2024E1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Tefal Pure Pop DT2022E1

Онлайн-заказ

186.22 р.

Отпариватель Tefal Pure Pop DT2022E1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9132

Онлайн-заказ

398.08 р.

Отпариватель Kitfort KT-9132

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9134

Онлайн-заказ

455.77 р.

Отпариватель Kitfort KT-9134

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Karcher SC 4 EasyFix (yellow)

350 р.

Пароочиститель Karcher SC 4 EasyFix (yellow)

Минск, Ленинский

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Отпариватель Tefal Pure Pop DT2026E1

Онлайн-заказ

186.22 р.

Отпариватель Tefal Pure Pop DT2026E1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Karcher SC 2 Premium

300 р.

Пароочиститель Karcher SC 2 Premium

Минск, Ленинский

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Отпариватель Deerma HS200

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247 р.

Отпариватель Deerma HS200

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Hyundai H-SS02475

Онлайн-заказ

259 р.

Отпариватель Hyundai H-SS02475

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Hyundai H-SS02470

Онлайн-заказ

231.66 р.

Отпариватель Hyundai H-SS02470

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Гранд Мастер GM-VSC38

49 р.

Пароочиститель Гранд Мастер GM-VSC38

Минск, Ленинский

400 р.

Пароочиститель kerher sc4 премиум

Минск, Ленинский

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Отпариватель Scarlett SC-GS130S08

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201.79 р.

Отпариватель Scarlett SC-GS130S08

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель AENO GS3

Онлайн-заказ

213.79 р.

Отпариватель AENO GS3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Pioneer SH103

Онлайн-заказ

85.14 р.

Отпариватель Pioneer SH103

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Scarlett SC-GS135S07

Онлайн-заказ

114.09 р.

Отпариватель Scarlett SC-GS135S07

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Tefal Ixeo+ QT1510E0

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1 075.91 р.

Отпариватель Tefal Ixeo+ QT1510E0

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Philips GC800/80

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527.62 р.

Отпариватель Philips GC800/80

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Sakura SA-3922G

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93.33 р.

Отпариватель Sakura SA-3922G

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix 1.512-063.0

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434.78 р.
386.15 р.-11%

Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix 1.512-063.0

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель-пароочиститель Kitfort KT-933

Онлайн-заказ

598.77 р.
533.77 р.-11%

Отпариватель-пароочиститель Kitfort KT-933

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-990

Онлайн-заказ

224.34 р.

Отпариватель Kitfort KT-990

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Pioneer SS254 (2023)

Онлайн-заказ

490 р.

Отпариватель Pioneer SS254 (2023)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-999-3

Онлайн-заказ

120.51 р.

Отпариватель Kitfort KT-999-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Aresa AR-2304

Онлайн-заказ

81.11 р.

Отпариватель Aresa AR-2304

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Bort BDR-1500-RR

Онлайн-заказ

123.02 р.

Пароочиститель Bort BDR-1500-RR

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Bort BDR-2500-RR

Онлайн-заказ

505.04 р.
447.30 р.-11%

Пароочиститель Bort BDR-2500-RR

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-984-1

Онлайн-заказ

103.71 р.

Отпариватель Kitfort KT-984-1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-984-3

Онлайн-заказ

103.71 р.

Отпариватель Kitfort KT-984-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Endever Odyssey Q-9

Онлайн-заказ

566.28 р.
503.76 р.-11%

Отпариватель Endever Odyssey Q-9

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9123-3

Онлайн-заказ

296.12 р.
267.15 р.-10%

Отпариватель Kitfort KT-9123-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Timberk T-HGS02

Онлайн-заказ

125.45 р.

Отпариватель Timberk T-HGS02

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Tefal IT2440E0

Онлайн-заказ

439.15 р.
388.98 р.-11%

Отпариватель Tefal IT2440E0

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Ginzzu HG-202 (красный)

Онлайн-заказ

284.40 р.
251.89 р.-11%

Отпариватель Ginzzu HG-202 (красный)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель-пароочиститель Karcher SC 4 EasyFix Iron 1.512-461.0

Онлайн-заказ

2 094.67 р.
1 855.21 р.-11%

Отпариватель-пароочиститель Karcher SC 4 EasyFix Iron 1.512-461.0

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9123-1

Онлайн-заказ

296.13 р.
267.04 р.-10%

Отпариватель Kitfort KT-9123-1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Паровые швабры Kitfort KT-1005

155 р.

Паровые швабры Kitfort KT-1005

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Паровая швабра / пароочиститель Kitfort KT-1007

165 р.

Паровая швабра / пароочиститель Kitfort KT-1007

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Онлайн-заказ

377 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Онлайн-заказ

388.41 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9133

Онлайн-заказ

597.47 р.
547 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9133

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9159

Онлайн-заказ

436.26 р.
400 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9159

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9160

Онлайн-заказ

324 р.

Отпариватель Kitfort KT-9160

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Онлайн-заказ

386.88 р.
355 р.-8%

Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

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