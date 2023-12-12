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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Овощи в Ленинском районе Минска

Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Сатина''

0.52 р.

Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Сатина''

Минск, Ленинский

Доставка
Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Галка''

0.50 р.

Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Галка''

Минск, Ленинский

Вкусный домашний картофель сорт ''Ласунак''

0.65 р.

Вкусный домашний картофель сорт ''Ласунак''

Минск, Ленинский

Доставка
Бесплатная доставка картофеля сорт ''Родриго''

0.70 р.

Бесплатная доставка картофеля сорт ''Родриго''

Минск, Ленинский

Доставка
Бесплатная доставка картофеля (картошка) сорт ''Императрица '

0.68 р.

Бесплатная доставка картофеля (картошка) сорт ''Императрица '

Минск, Ленинский

Доставка
Отличный домашний картофель на хранение сорт ''Криница''

0.60 р.

Отличный домашний картофель на хранение сорт ''Криница''

Минск, Ленинский

Доставка
Картофель 0.6руб/кг-цена от одной сетки

0.60 р.

Картофель 0.6руб/кг-цена от одной сетки

Минск, Ленинский

Свой домашний картофель (картошка) сорт ''Колобок''

0.50 р.

Свой домашний картофель (картошка) сорт ''Колобок''

Минск, Ленинский

Доставка
Деревенский картофель с бесплатной доставкой сорт ''Невский''

0.50 р.

Деревенский картофель с бесплатной доставкой сорт ''Невский''

Минск, Ленинский

Доставка
Деревенский картофель сорт ''Крепыш''

0.55 р.

Деревенский картофель сорт ''Крепыш''

Минск, Ленинский

Доставка
Деревенская Бульба (картофель) сорт ''Лилли''

0.75 р.

Деревенская Бульба (картофель) сорт ''Лилли''

Минск, Ленинский

Доставка
Помидоры огурцы

Договорная

Помидоры огурцы

Минск, Ленинский

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Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Аннушка''

0.60 р.

Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Аннушка''

Минск, Ленинский

Доставка
Вкусный домашний картофель сорт''Умка''

0.55 р.

Вкусный домашний картофель сорт''Умка''

Минск, Ленинский

Доставка
Домашний картофель ''Дубрава''

0.60 р.

Домашний картофель ''Дубрава''

Минск, Ленинский

Доставка
Вкусный деревенский картофель (картошка) сорт ''Вега'' Доставка по Минску

0.65 р.

Вкусный деревенский картофель (картошка) сорт ''Вега'' Доставка по Минску

Минск, Ленинский

Доставка
Деревенская Бульба (картофель) сорт ''Импалла''

0.75 р.

Деревенская Бульба (картофель) сорт ''Импалла''

Минск, Ленинский

Тыквы декоративные (7+3шт)

20 р.

Тыквы декоративные (7+3шт)

Минск, Ленинский

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Домашние закатки.

3.50 р.

Домашние закатки.

Минск, Ленинский

Домашний картофель Гала

0.55 р.

Домашний картофель Гала

Минск, Ленинский

Сало в банке домашнее

55 р.

Сало в банке домашнее

Минск, Ленинский

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Домашняя картошечка сорт ''Зорачка''

0.55 р.

Домашняя картошечка сорт ''Зорачка''

Минск, Ленинский

Доставка
Фермерская картошечка с БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ сорт ''Гусар''

0.60 р.

Фермерская картошечка с БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ сорт ''Гусар''

Минск, Ленинский

Доставка
Тыква

10 р.

Тыква

Минск, Ленинский

Фасоль

8 р.

Фасоль

Минск, Ленинский

Чеснок маринованный

8 р.

Чеснок маринованный

Минск, Ленинский

Фасоль домашняя

4 р.

Фасоль домашняя

Минск, Ленинский

Картофель домашний сорт''Веснянка''

0.55 р.

Картофель домашний сорт''Веснянка''

Минск, Ленинский

Доставка
Домашний картофель сорт ''Гранада''

0.55 р.

Домашний картофель сорт ''Гранада''

Минск, Ленинский

Доставка
Картошка, картофель домашний

0.50 р.

Картошка, картофель домашний

Минск, Ленинский

Картофель домашний сорт ''Атлант''

0.55 р.

Картофель домашний сорт ''Атлант''

Минск, Ленинский

Доставка
Чеснок домашний

9 р.

Чеснок домашний

Минск, Ленинский

Квашенная капуста. Цена за 3 л. Только завтра

11 р.

Квашенная капуста. Цена за 3 л. Только завтра

Минск, Ленинский

Вкусный картофель с бесплатной доставкой

0.99 р.

Вкусный картофель с бесплатной доставкой

Минск, Ленинский

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Деревенский картофель (картошка) +375259963510

0.45 р.

Деревенский картофель (картошка) +375259963510

Минск, Ленинский

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Домашняя Бульба (картофель) сорт ''Королева Анна''

0.40 р.

Домашняя Бульба (картофель) сорт ''Королева Анна''

Минск, Ленинский

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Чеснок озимый

0.50 р.

Чеснок озимый

Минск, Ленинский

Квашеная капуста, тыква,свекла, чеснок

5 р.

Квашеная капуста, тыква,свекла, чеснок

Минск, Ленинский

Тыква мускатная. Камвольный. Сокол.

2 р.

Тыква мускатная. Камвольный. Сокол.

Минск, Ленинский

Картошка,лук,капуста,морковь,свекла. Овощи Минск

0.80 р.

Картошка,лук,капуста,морковь,свекла. Овощи Минск

Минск, Ленинский

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Продам картофель и другие овощи с доставкой

0.75 р.

Продам картофель и другие овощи с доставкой

Минск, Ленинский

Капуста

0.70 р.

Капуста

Минск, Ленинский

Тыква домашняя

2 р.

Тыква домашняя

Минск, Ленинский

Товары и услуги от компаний

Картофель с доставкой.

0.50 р.

Картофель с доставкой.

Могилев

Доставка по Беларуси
Картофель с доставкой, бульба

Договорная

Картофель с доставкой, бульба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

0.10 р.

Картофель не сортированный , Гала, Королева Анна

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
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