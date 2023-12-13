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Товары от Куфар Маркета

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Все для дома

Освещение в Ленинском районе Минска

Люстра стильная massive б/у

15 р.

Люстра стильная massive б/у

Минск, Ленинский

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ночник детский

35 р.

ночник детский

Минск, Ленинский

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Светильник потолочный

200 р.

Светильник потолочный

Минск, Ленинский

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Светильник напольный Лерста ( хром )

99 р.

Светильник напольный Лерста ( хром )

Минск, Ленинский

Люстра хрустальная

250 р.

Люстра хрустальная

Минск, Ленинский

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Потолочная люстра светодиодная LED с пультом

150 р.

Потолочная люстра светодиодная LED с пультом

Минск, Ленинский

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Люстра, панель, лампа

15 р.

Люстра, панель, лампа

Минск, Ленинский

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Светильник потолочный за всё.

20 р.

Светильник потолочный за всё.

Минск, Ленинский

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Светильник потолочный,-рабочий

20 р.

Светильник потолочный,-рабочий

Минск, Ленинский

Люстра

50 р.

Люстра

Минск, Ленинский

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Квадрат (17 и 19 мм)

15 р.

Квадрат (17 и 19 мм)

Минск, Ленинский

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Люстра

90 р.

Люстра

Минск, Ленинский

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Люстра и плафоны.

5 р.

Люстра и плафоны.

Минск, Ленинский

Светильники потолочные

5 р.

Светильники потолочные

Минск, Ленинский

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Люстра новая

60 р.

Люстра новая

Минск, Ленинский

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Лампа настольная светодиодная. USB.

18 р.

Лампа настольная светодиодная. USB.

Минск, Ленинский

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абажуры якобсбюн ikea

70 р.

абажуры якобсбюн ikea

Минск, Ленинский

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звезда ikea strala

27 р.

звезда ikea strala

Минск, Ленинский

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Светильник потолочный Мелоди 28см

35 р.

Светильник потолочный Мелоди 28см

Минск, Ленинский

Плафон.

8 р.

Плафон.

Минск, Ленинский

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Светильник светодиодный

10 р.

Светильник светодиодный

Минск, Ленинский

Светильник светодиодный б/у 120см.На запчасти. Бел

5 р.

Светильник светодиодный б/у 120см.На запчасти. Бел

Минск, Ленинский

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Точечные светильники потолочные

50 р.

Точечные светильники потолочные

Минск, Ленинский

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Светильники точечные и светодиодные лампы

50 р.

Светильники точечные и светодиодные лампы

Минск, Ленинский

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Плафоны 5 шт

30 р.

Плафоны 5 шт

Минск, Ленинский

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Светильники точечные

2 р.

Светильники точечные

Минск, Ленинский

Плафоны, бра настенные

5 р.

Плафоны, бра настенные

Минск, Ленинский

Люстра на кухню

5 р.

Люстра на кухню

Минск, Ленинский

Люстра

30 р.

Люстра

Минск, Ленинский

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Люстра

60 р.

Люстра

Минск, Ленинский

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Прожектор

60 р.

Прожектор

Минск, Ленинский

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Лампочка

1 р.

Лампочка

Минск, Ленинский

Светильник потолочный Feron 8штук

12.50 р.

Светильник потолочный Feron 8штук

Минск, Ленинский

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Плафон времен СССР Диаметр крепления 12 мм. Наруж

13 р.

Плафон времен СССР Диаметр крепления 12 мм. Наруж

Минск, Ленинский

Плафоны для люстры

20 р.

Плафоны для люстры

Минск, Ленинский

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Настольная лампа ArtStyle TL-402S

60 р.

Настольная лампа ArtStyle TL-402S

Минск, Ленинский

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Панно с подсветкой

100 р.

Панно с подсветкой

Минск, Ленинский

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Бра

20 р.

Бра

Минск, Ленинский

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Абажур для светильника, торшера, лампы, алюминий,

45 р.

Абажур для светильника, торшера, лампы, алюминий,

Минск, Ленинский

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Светильник уличный и для влажных помещений новый

10 р.

Светильник уличный и для влажных помещений новый

Минск, Ленинский

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Светильники ,б/у.Состояние 8/10 Диаметр 2 по 25 см

10 р.

Светильники ,б/у.Состояние 8/10 Диаметр 2 по 25 см

Минск, Ленинский

Шнур-подвес IKEA

25 р.

Шнур-подвес IKEA

Минск, Ленинский

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Абажур IKEA Эттендаль

35 р.

Абажур IKEA Эттендаль

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Ретро лампы 7,5 метров

50 р.

Ретро лампы 7,5 метров

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

32 р.

Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Онлайн-заказ

128.99 р.

Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Онлайн-заказ

64.20 р.

Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Онлайн-заказ

31.79 р.

Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Онлайн-заказ

5.09 р.

REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

78 р.

Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
TÅGARP/ТОГАРП СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ, 2 ЛАМПЫ

130 р.

TÅGARP/ТОГАРП СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ, 2 ЛАМПЫ

Брест

Доставка по Беларуси
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