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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Ленинском районе Минска

Оснастка для Metabo и Festool. АКБ. З.У.

Договорная

Оснастка для Metabo и Festool. АКБ. З.У.

Минск, Ленинский

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Полотна к мультирезаку,реноватору. Fein. Starlock

39 р.

Полотна к мультирезаку,реноватору. Fein. Starlock

Минск, Ленинский

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Диск Bosch новый

30 р.

Диск Bosch новый

Минск, Ленинский

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Круг bosch 125 мм по бетону

20 р.

Круг bosch 125 мм по бетону

Минск, Ленинский

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Сверло SDS, пилка, диски, сверло по дереву

10 р.

Сверло SDS, пилка, диски, сверло по дереву

Минск, Ленинский

круги шлифовальные

15 р.

круги шлифовальные

Минск, Ленинский

Пильные диски

20 р.

Пильные диски

Минск, Ленинский

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Заклепка вытяжная

45 р.

Заклепка вытяжная

Минск, Ленинский

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Фреза дисковая (отрезная) 200 мм.

25 р.

Фреза дисковая (отрезная) 200 мм.

Минск, Ленинский

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Кобура для инструмента

90 р.

Кобура для инструмента

Минск, Ленинский

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Буры SDS Max Makita 18/20 мм 540 мм

18 р.

Буры SDS Max Makita 18/20 мм 540 мм

Минск, Ленинский

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Новая АКБ батарея BOSCH 18V / 4А

220 р.

Новая АКБ батарея BOSCH 18V / 4А

Минск, Ленинский

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Держатель для молотка

10 р.

Держатель для молотка

Минск, Ленинский

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Зарядка для аккумуляторов

45 р.

Зарядка для аккумуляторов

Минск, Ленинский

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Фреза по дереву

Договорная

Фреза по дереву

Минск, Ленинский

bosch fsn

200 р.

bosch fsn

Минск, Ленинский

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Шлиф круги

50 р.

Шлиф круги

Минск, Ленинский

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Диск отрезной по металлу 230

10 р.

Диск отрезной по металлу 230

Минск, Ленинский

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Ручка для электроинструмента

5 р.

Ручка для электроинструмента

Минск, Ленинский

Кобура для шуруповерта и сумка на пояс

50 р.

Кобура для шуруповерта и сумка на пояс

Минск, Ленинский

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Метчик

5 р.

Метчик

Минск, Ленинский

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Пластина резьбовая

3 р.

Пластина резьбовая

Минск, Ленинский

Бур сверло SDS-max 30 мм Hilti

70 р.

Бур сверло SDS-max 30 мм Hilti

Минск, Ленинский

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Сверла по металлу

40 р.

Сверла по металлу

Минск, Ленинский

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Бур сверло 28 мм SDS-Max Milwaukee

110 р.

Бур сверло 28 мм SDS-Max Milwaukee

Минск, Ленинский

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Отрезной круг 230х2.0х22.2мм

3 р.

Отрезной круг 230х2.0х22.2мм

Минск, Ленинский

Борфреза( шарошка)

15 р.

Борфреза( шарошка)

Минск, Ленинский

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Бур по бетону 6х110 8х110

3 р.

Бур по бетону 6х110 8х110

Минск, Ленинский

Ножовка по металлу,35см

10 р.

Ножовка по металлу,35см

Минск, Ленинский

Ножи на рубанак MAKITA

30 р.

Ножи на рубанак MAKITA

Минск, Ленинский

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СКИДКА Алмазный круг Best for Abrasive 350x2 /25.4 мм BOSCH (2608602621) (а.60-009222)

129 р.

СКИДКА Алмазный круг Best for Abrasive 350x2 /25.4 мм BOSCH (2608602621) (а.60-009222)

Минск, Ленинский

Доставка
Набор пильн. венцов 60-92 мм

30 р.

Набор пильн. венцов 60-92 мм

Минск, Ленинский

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KERN лента шлифовальная 3шт

5 р.

KERN лента шлифовальная 3шт

Минск, Ленинский

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VOREL(5шт) круг шлифовальный P60 липучка d125

5 р.

VOREL(5шт) круг шлифовальный P60 липучка d125

Минск, Ленинский

Сверла по бетону 5мм,8мм

1 р.

Сверла по бетону 5мм,8мм

Минск, Ленинский

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Бур-сверло Hawera 10x260х200мм

10 р.

Бур-сверло Hawera 10x260х200мм

Минск, Ленинский

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Сверла и битка ( отдельно можно)

1 р.

Сверла и битка ( отдельно можно)

Минск, Ленинский

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Диск по дереву 230диам

20 р.

Диск по дереву 230диам

Минск, Ленинский

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Диск по дереву 150,180диам

15 р.

Диск по дереву 150,180диам

Минск, Ленинский

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GRAFF Алмазное сверло

10 р.

GRAFF Алмазное сверло

Минск, Ленинский

Набор пильных венцов 60-92мм

30 р.

Набор пильных венцов 60-92мм

Минск, Ленинский

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Круг шлифовальный 2 шт. Лотом. Новые.

10 р.

Круг шлифовальный 2 шт. Лотом. Новые.

Минск, Ленинский

Фреза на 36 времен СССР

12 р.

Фреза на 36 времен СССР

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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