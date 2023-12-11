Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Ленинском районе Минска
Договорная
Оснастка для Metabo и Festool. АКБ. З.У.
Минск, Ленинский
39 р.
Полотна к мультирезаку,реноватору. Fein. Starlock
Минск, Ленинский
30 р.
Диск Bosch новый
Минск, Ленинский
20 р.
Круг bosch 125 мм по бетону
Минск, Ленинский
10 р.
Сверло SDS, пилка, диски, сверло по дереву
Минск, Ленинский
15 р.
круги шлифовальные
Минск, Ленинский
20 р.
Пильные диски
Минск, Ленинский
45 р.
Заклепка вытяжная
Минск, Ленинский
25 р.
Фреза дисковая (отрезная) 200 мм.
Минск, Ленинский
90 р.
Кобура для инструмента
Минск, Ленинский
18 р.
Буры SDS Max Makita 18/20 мм 540 мм
Минск, Ленинский
220 р.
Новая АКБ батарея BOSCH 18V / 4А
Минск, Ленинский
10 р.
Держатель для молотка
Минск, Ленинский
45 р.
Зарядка для аккумуляторов
Минск, Ленинский
Договорная
Фреза по дереву
Минск, Ленинский
200 р.
bosch fsn
Минск, Ленинский
50 р.
Шлиф круги
Минск, Ленинский
10 р.
Диск отрезной по металлу 230
Минск, Ленинский
5 р.
Ручка для электроинструмента
Минск, Ленинский
50 р.
Кобура для шуруповерта и сумка на пояс
Минск, Ленинский
5 р.
Метчик
Минск, Ленинский
3 р.
Пластина резьбовая
Минск, Ленинский
70 р.
Бур сверло SDS-max 30 мм Hilti
Минск, Ленинский
40 р.
Сверла по металлу
Минск, Ленинский
110 р.
Бур сверло 28 мм SDS-Max Milwaukee
Минск, Ленинский
3 р.
Отрезной круг 230х2.0х22.2мм
Минск, Ленинский
15 р.
Борфреза( шарошка)
Минск, Ленинский
3 р.
Бур по бетону 6х110 8х110
Минск, Ленинский
10 р.
Ножовка по металлу,35см
Минск, Ленинский
30 р.
Ножи на рубанак MAKITA
Минск, Ленинский
129 р.
СКИДКА Алмазный круг Best for Abrasive 350x2 /25.4 мм BOSCH (2608602621) (а.60-009222)
Минск, Ленинский
30 р.
Набор пильн. венцов 60-92 мм
Минск, Ленинский
5 р.
KERN лента шлифовальная 3шт
Минск, Ленинский
5 р.
VOREL(5шт) круг шлифовальный P60 липучка d125
Минск, Ленинский
1 р.
Сверла по бетону 5мм,8мм
Минск, Ленинский
10 р.
Бур-сверло Hawera 10x260х200мм
Минск, Ленинский
1 р.
Сверла и битка ( отдельно можно)
Минск, Ленинский
20 р.
Диск по дереву 230диам
Минск, Ленинский
15 р.
Диск по дереву 150,180диам
Минск, Ленинский
10 р.
GRAFF Алмазное сверло
Минск, Ленинский
30 р.
Набор пильных венцов 60-92мм
Минск, Ленинский
10 р.
Круг шлифовальный 2 шт. Лотом. Новые.
Минск, Ленинский
12 р.
Фреза на 36 времен СССР
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный