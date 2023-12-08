logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
Оконная фурнитура
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОкна и двери

Оконная фурнитура в Ленинском районе Минска

Москитная сетка на окно

20 р.

Москитная сетка на окно

Минск, Ленинский

Ручки для окон ПВХ с замком

10 р.

Ручки для окон ПВХ с замком

Минск, Ленинский

Ручки оконные

35 р.

Ручки оконные

Минск, Ленинский

Ручка оконная

3 р.

Ручка оконная

Минск, Ленинский

Стеклопакет из новостройки

20 р.

Стеклопакет из новостройки

Минск, Ленинский

Ручки для окон пвх с замком

10 р.

Ручки для окон пвх с замком

Минск, Ленинский

Ручка балконная для дверей ПВХ

2.50 р.

Ручка балконная для дверей ПВХ

Минск, Ленинский

Ручка для окон ПВХ

3.50 р.

Ручка для окон ПВХ

Минск, Ленинский

Блокирующий замок для окон ПВХ AFC Ral 9016

15 р.

Блокирующий замок для окон ПВХ AFC Ral 9016

Минск, Ленинский

Ручки оконные алюминиевые

1 р.

Ручки оконные алюминиевые

Минск, Ленинский

Ручка оконная

Договорная

Ручка оконная

Минск, Ленинский

Ручка с замком

10 р.

Ручка с замком

Минск, Ленинский

Москитная сетка на окно

10 р.

Москитная сетка на окно

Минск, Ленинский

Тросик с замком для защиты окон от детей

12 р.

Тросик с замком для защиты окон от детей

Минск, Ленинский

no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Ручки окна ПВХ

10 р.

Ручки окна ПВХ

Минск, Заводской

Ручка для окна (оконная) Оцинкованная 15 штук

5 р.

Ручка для окна (оконная) Оцинкованная 15 штук

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Петли завесы дверные, оконные, форточные, мебельны

0.30 р.

Петли завесы дверные, оконные, форточные, мебельны

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Замок на окно с тросиком

9 р.

Замок на окно с тросиком

Минск, Московский

badge-icon
Ручки оконные

2 р.

Ручки оконные

Минск, Заводской

Ручка оконная с ключом -кнопкой

8 р.

Ручка оконная с ключом -кнопкой

Минск, Первомайский

Отдам рольшторы за рафаэлки

Договорная

Отдам рольшторы за рафаэлки

Минск, Московский

Ручка, ключ для окна, форточки. 4 шт.

10 р.

Ручка, ключ для окна, форточки. 4 шт.

Минск, Советский

Замок детский на окна пвх

1.80 р.

Замок детский на окна пвх

Минск, Октябрьский

Ручки оконные

2.50 р.

Ручки оконные

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Ручки оконные с детским замком

13 р.

Ручки оконные с детским замком

Минск, Партизанский

badge-icon
Ручка оконная Roto Германия

11 р.

Ручка оконная Roto Германия

Минск, Фрунзенский

Ремонт окон пвх.

10 р.

Ремонт окон пвх.

Минск, Фрунзенский

Пленка статическая белая с рисунком 0,45см остаток

2 р.

Пленка статическая белая с рисунком 0,45см остаток

Минск, Московский

Замок-ограничитель на окно в упаковке

12 р.

Замок-ограничитель на окно в упаковке

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Стеклопакеты с балконной рамы

80 р.

Стеклопакеты с балконной рамы

Минск, Центральный

Ручка roto,ответная планка,балконная защелка

1 р.

Ручка roto,ответная планка,балконная защелка

Минск, Московский

badge-icon
Замок на окно

5 р.

Замок на окно

Минск, Фрунзенский

Ручки для дверей или окон ПВХ

3.50 р.

Ручки для дверей или окон ПВХ

Минск, Первомайский

Срочно Стеклопакет из балконной двери

80 р.

Срочно Стеклопакет из балконной двери

Минск, Первомайский

badge-icon
Продам оконные ручки 5 р за 1 шт

5 р.

Продам оконные ручки 5 р за 1 шт

Минск, Первомайский

Ручка оконная

4 р.

Ручка оконная

Минск, Октябрьский

Ручки оконные алюминиевые

0.50 р.

Ручки оконные алюминиевые

Минск, Заводской

badge-icon
Двери

Договорная

Двери

Минск, Первомайский

badge-icon
Стекло толщина 4 и 5 мм (разные размеры)

4.50 р.

Стекло толщина 4 и 5 мм (разные размеры)

Минск, Центральный

Ручка оконная с замком

8 р.

Ручка оконная с замком

Минск, Московский

Шпингалет

1 р.

Шпингалет

Минск, Октябрьский

противомоскитные сетки

50 р.

противомоскитные сетки

Минск, Московский

Стекла в оконные рамы

20 р.

Стекла в оконные рамы

Минск, Фрунзенский

Ручка оконная

5 р.

Ручка оконная

Минск, Советский

badge-icon
Рамочная Москитная сетка 3 штуки 138х72

20 р.

Рамочная Москитная сетка 3 штуки 138х72

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Механизмы для ПВХ окон и дверей Siegenia, Roto

0.40 р.

Механизмы для ПВХ окон и дверей Siegenia, Roto

Минск, Заводской

Замок на окно с тросиком 3 шт

14 р.

Замок на окно с тросиком 3 шт

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Антимоскитная сетка на рамке

10 р.

Антимоскитная сетка на рамке

Минск, Фрунзенский

Москитная сетка

35 р.

Москитная сетка

Минск, Фрунзенский

ручка оконная латунь, 28 штук

20 р.

ручка оконная латунь, 28 штук

Минск, Октябрьский

Профиль оконный примыкающий серый и уголок ПВХ шту

100 р.

Профиль оконный примыкающий серый и уголок ПВХ шту

Минск, Первомайский

Замок на окно

10 р.

Замок на окно

Минск, Фрунзенский

Уплотнитель для ПВХ профиля

1 р.

Уплотнитель для ПВХ профиля

Минск, Партизанский

badge-icon
Ручка оконная

35 р.

Ручка оконная

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Отдам стекла вставные 47, 5 / 59 см.

Бесплатно

Отдам стекла вставные 47, 5 / 59 см.

Минск, Октябрьский

Оконные ручки со встроенным замком

10 р.

Оконные ручки со встроенным замком

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Регулировка окон ПВХ

15 р.

Регулировка окон ПВХ

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Фурнитура для окон ПВХ

Договорная

Фурнитура для окон ПВХ

Могилев

Доставка по Беларуси
Резинка для окон ПВХ

3 р.

Резинка для окон ПВХ

Могилев

Доставка по Беларуси
Арки ПВХ

1 180 р.

Арки ПВХ

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки