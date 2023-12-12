logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Климатическая техника
Очистители воздуха
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаКлиматическая техника

Очистители воздуха в Ленинском районе Минска

Увлажнитель воздуха ? EHU-6110D

Онлайн-заказ

260 р.

Увлажнитель воздуха ? EHU-6110D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха ? EHU-6115D

Онлайн-заказ

260 р.

Увлажнитель воздуха ? EHU-6115D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3500D UV

Онлайн-заказ

302.17 р.

Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3500D UV

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель/увлажнитель воздуха Hisense AE-33R4BNS

Онлайн-заказ

1 177 р.

Очиститель/увлажнитель воздуха Hisense AE-33R4BNS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Genio AirClean 40

Онлайн-заказ

590.14 р.

Очиститель воздуха Genio AirClean 40

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Funai Ishi FAW-ISE480/6.0(WT)

Онлайн-заказ

1 060.37 р.

Мойка воздуха Funai Ishi FAW-ISE480/6.0(WT)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell ES800

Онлайн-заказ

1 136.54 р.
1 023.70 р.-10%

Климатический комплекс Honeywell ES800

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
СКИДКА Очиститель воздуха Boneco W2055A (а.60-001895)

355 р.

СКИДКА Очиститель воздуха Boneco W2055A (а.60-001895)

Минск, Ленинский

Доставка
Очиститель и увлажнитель воздуха Sharp KC-D61RW

Онлайн-заказ

1 912.85 р.
1 694.17 р.-11%

Очиститель и увлажнитель воздуха Sharp KC-D61RW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
мойка воздуха

370 р.

мойка воздуха

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Очиститель воздуха Philips AC2887/10

Онлайн-заказ

1 111.30 р.
919 р.-17%

Очиститель воздуха Philips AC2887/10

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Озонатор Kitfort KT-2856

Онлайн-заказ

171.08 р.

Озонатор Kitfort KT-2856

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Озонатор Kitfort KT-2854

Онлайн-заказ

149.72 р.

Озонатор Kitfort KT-2854

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Гейзер Модель 1

Онлайн-заказ

598.04 р.

Очиститель воздуха Гейзер Модель 1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Гейзер Модель 2

Онлайн-заказ

552.20 р.

Очиститель воздуха Гейзер Модель 2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (международная версия)

Онлайн-заказ

500.62 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (международная версия)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс IClima LUX-8000B

Онлайн-заказ

1 692.10 р.
1 498.66 р.-11%

Климатический комплекс IClima LUX-8000B

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Озонатор Kitfort KT-2855

Онлайн-заказ

132.41 р.

Озонатор Kitfort KT-2855

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха 70mai Pro Purificateur d'air AP551-50W

Онлайн-заказ

824.40 р.

Очиститель воздуха 70mai Pro Purificateur d'air AP551-50W

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5520

Онлайн-заказ

351.89 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5520

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact (европейская версия)

Онлайн-заказ

341.77 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact (европейская версия)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Beurer LA 20

Онлайн-заказ

86.06 р.

Увлажнитель воздуха Beurer LA 20

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Dyson Purifier Humidify + Cool Autoreact PH3A (белый/никель)

Онлайн-заказ

3 250.27 р.
2 921.60 р.-10%

Климатический комплекс Dyson Purifier Humidify + Cool Autoreact PH3A (белый/никель)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Steba LR 12

Онлайн-заказ

606.10 р.

Очиститель воздуха Steba LR 12

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (международная версия)

Онлайн-заказ

804.97 р.
712.95 р.-11%

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (международная версия)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Winia AWI-40PTVCD

Онлайн-заказ

989.68 р.

Мойка воздуха Winia AWI-40PTVCD

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Winia AWX-70PTOCD

Онлайн-заказ

1 550 р.

Мойка воздуха Winia AWX-70PTOCD

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха AirInCom CF6318

Онлайн-заказ

520 р.

Мойка воздуха AirInCom CF6318

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Zenet ZET-483

Онлайн-заказ

590 р.

Климатический комплекс Zenet ZET-483

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W2055D

Онлайн-заказ

3 305.79 р.
2 989.49 р.-10%

Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W2055D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Steba LR 9

Онлайн-заказ

310.65 р.

Очиститель воздуха Steba LR 9

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха AirInCom XJ-4400 (белый)

Онлайн-заказ

1 460 р.

Очиститель воздуха AirInCom XJ-4400 (белый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха AirInCom XJ-3900A

Онлайн-заказ

1 190 р.

Очиститель воздуха AirInCom XJ-3900A

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Экология Супер-Плюс-Ион (черный)

Онлайн-заказ

140 р.

Очиститель воздуха Экология Супер-Плюс-Ион (черный)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха AirInCom AIC XJ-210

Онлайн-заказ

145 р.

Очиститель воздуха AirInCom AIC XJ-210

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха AirInCom CF8410

Онлайн-заказ

690 р.

Очиститель воздуха AirInCom CF8410

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Zelmer ZPU5500

Онлайн-заказ

469.80 р.

Очиститель воздуха Zelmer ZPU5500

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Taurus Landscapes

Онлайн-заказ

583.55 р.

Очиститель воздуха Taurus Landscapes

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Steba LR 10 Plasma

Онлайн-заказ

304.57 р.
269.75 р.-11%

Очиститель воздуха Steba LR 10 Plasma

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Экология Супер-Плюс-Ион-Авто

Онлайн-заказ

125 р.

Очиститель воздуха Экология Супер-Плюс-Ион-Авто

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Polaris PAW 4204Di

Онлайн-заказ

817.93 р.

Мойка воздуха Polaris PAW 4204Di

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W400

Онлайн-заказ

1 097.12 р.

Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W400

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха CATA Dream

Онлайн-заказ

2 142 р.

Очиститель воздуха CATA Dream

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Увлажнитель воздуха ? EHU-6110D

Онлайн-заказ

260 р.

Увлажнитель воздуха ? EHU-6110D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха ? EHU-6115D

Онлайн-заказ

260 р.

Увлажнитель воздуха ? EHU-6115D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3500D UV

Онлайн-заказ

302.17 р.

Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3500D UV

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель/увлажнитель воздуха Hisense AE-33R4BNS

Онлайн-заказ

1 177 р.

Очиститель/увлажнитель воздуха Hisense AE-33R4BNS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Brayer BR4700GN

Онлайн-заказ

141.12 р.

Увлажнитель воздуха Brayer BR4700GN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2863-1

Онлайн-заказ

49.33 р.

Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2863-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2868

Онлайн-заказ

43.21 р.

Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2868

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Evolution HF-858

Онлайн-заказ

125 р.

Увлажнитель воздуха Evolution HF-858

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья