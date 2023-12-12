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Оборудование для салонов красоты в Ленинском районе Минска

Стол маникюрный

100 р.

Стол маникюрный

Минск, Ленинский

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Стол администратора

Договорная

Стол администратора

Минск, Ленинский

Мойка codyson cd-4830

300 р.

Мойка codyson cd-4830

Минск, Ленинский

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Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка для лаков

45 р.

Полка для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол для маникюра

230 р.

Стол для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Гримерный стол

570 р.

Гримерный стол

Минск, Ленинский

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Кушетка

130 р.

Кушетка

Минск, Ленинский

Набор для кушетки

250 р.

Набор для кушетки

Минск, Ленинский

Стол для маникюра (бел)

250 р.

Стол для маникюра (бел)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Лампа- лупа Harizma

160 р.

Лампа- лупа Harizma

Минск, Ленинский

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Массажный стол

270 р.

Массажный стол

Минск, Ленинский

Парикмахерское оборудование

35 р.

Парикмахерское оборудование

Минск, Ленинский

Матрас на кушетку

40 р.

Матрас на кушетку

Минск, Ленинский

Все для маникюра

1 300 р.

Все для маникюра

Минск, Ленинский

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Кресло парикмахерское

550 р.

Кресло парикмахерское

Минск, Ленинский

Солярий Luxura v5

3 500 р.

Солярий Luxura v5

Минск, Ленинский

Кресло Барберское (барбера, парикмахера, парикмахе

1 650 р.

Кресло Барберское (барбера, парикмахера, парикмахе

Минск, Ленинский

Матрас на кушетку

65 р.

Матрас на кушетку

Минск, Ленинский

Кресло парикмахерское 2 шт.

360 р.

Кресло парикмахерское 2 шт.

Минск, Ленинский

Стол маникюрный М1

230 р.

Стол маникюрный М1

Минск, Ленинский

Стол маникюрный раскладной

160 р.

Стол маникюрный раскладной

Минск, Ленинский

Кресло парикмахерское 1шт

300 р.

Кресло парикмахерское 1шт

Минск, Ленинский

Стойка администратора (ресепшен)

750 р.

Стойка администратора (ресепшен)

Минск, Ленинский

Кушетка

180 р.

Кушетка

Минск, Ленинский

Платёжный терминал VI218.

100 р.

Платёжный терминал VI218.

Минск, Ленинский

Стол для маникюра

500 р.

Стол для маникюра

Минск, Ленинский

Маникюрный стол

200 р.

Маникюрный стол

Минск, Ленинский

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Вытяжка Tan.Wave для моментального загара

250 р.

Вытяжка Tan.Wave для моментального загара

Минск, Ленинский

Татумашинка dragonhawk x4

330 р.

Татумашинка dragonhawk x4

Минск, Ленинский

Шкаф витринный.

140 р.

Шкаф витринный.

Минск, Ленинский

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Массажный стол (кушетка косметолога)

800 р.

Массажный стол (кушетка косметолога)

Минск, Ленинский

Стол для маникюра

80 р.

Стол для маникюра

Минск, Ленинский

Манекен натуральный волос

170 р.

Манекен натуральный волос

Минск, Ленинский

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Продам кресло для массажа-педикюра

295 р.

Продам кресло для массажа-педикюра

Минск, Ленинский

Парикмахерское кресло 2шт

700 р.

Парикмахерское кресло 2шт

Минск, Ленинский

Кресло парикмахерское

350 р.

Кресло парикмахерское

Минск, Ленинский

Диодный аппарат лазерной эпиляции

6 600 р.

Диодный аппарат лазерной эпиляции

Минск, Ленинский

болванка манекен

60 р.

болванка манекен

Минск, Ленинский

Кресло педикюрное / Педикюрная группа

350 р.

Кресло педикюрное / Педикюрная группа

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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