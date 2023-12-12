Оборудование для салонов красоты в Ленинском районе Минска
100 р.
Стол маникюрный
Минск, Ленинский
Договорная
Стол администратора
Минск, Ленинский
300 р.
Мойка codyson cd-4830
Минск, Ленинский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
45 р.
Полка для лаков
Минск, Ленинский
230 р.
Стол для маникюра
Минск, Ленинский
570 р.
Гримерный стол
Минск, Ленинский
130 р.
Кушетка
Минск, Ленинский
250 р.
Набор для кушетки
Минск, Ленинский
250 р.
Стол для маникюра (бел)
Минск, Ленинский
160 р.
Лампа- лупа Harizma
Минск, Ленинский
270 р.
Массажный стол
Минск, Ленинский
35 р.
Парикмахерское оборудование
Минск, Ленинский
40 р.
Матрас на кушетку
Минск, Ленинский
1 300 р.
Все для маникюра
Минск, Ленинский
550 р.
Кресло парикмахерское
Минск, Ленинский
3 500 р.
Солярий Luxura v5
Минск, Ленинский
1 650 р.
Кресло Барберское (барбера, парикмахера, парикмахе
Минск, Ленинский
65 р.
Матрас на кушетку
Минск, Ленинский
360 р.
Кресло парикмахерское 2 шт.
Минск, Ленинский
230 р.
Стол маникюрный М1
Минск, Ленинский
160 р.
Стол маникюрный раскладной
Минск, Ленинский
300 р.
Кресло парикмахерское 1шт
Минск, Ленинский
750 р.
Стойка администратора (ресепшен)
Минск, Ленинский
180 р.
Кушетка
Минск, Ленинский
100 р.
Платёжный терминал VI218.
Минск, Ленинский
500 р.
Стол для маникюра
Минск, Ленинский
200 р.
Маникюрный стол
Минск, Ленинский
250 р.
Вытяжка Tan.Wave для моментального загара
Минск, Ленинский
330 р.
Татумашинка dragonhawk x4
Минск, Ленинский
140 р.
Шкаф витринный.
Минск, Ленинский
800 р.
Массажный стол (кушетка косметолога)
Минск, Ленинский
80 р.
Стол для маникюра
Минск, Ленинский
170 р.
Манекен натуральный волос
Минск, Ленинский
295 р.
Продам кресло для массажа-педикюра
Минск, Ленинский
700 р.
Парикмахерское кресло 2шт
Минск, Ленинский
350 р.
Кресло парикмахерское
Минск, Ленинский
6 600 р.
Диодный аппарат лазерной эпиляции
Минск, Ленинский
60 р.
болванка манекен
Минск, Ленинский
350 р.
Кресло педикюрное / Педикюрная группа
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский