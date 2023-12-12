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Объективы для фотоаппаратов в Ленинском районе Минска

Объектив SONY FE 50mm F1.8

650 р.

Объектив SONY FE 50mm F1.8

Минск, Ленинский

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Panasonic LEICA DG 12-60mm F2.8-4.0

2 000 р.

Panasonic LEICA DG 12-60mm F2.8-4.0

Минск, Ленинский

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Конвертеры Olympus

200 р.

Конвертеры Olympus

Минск, Ленинский

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Samyang 35mm T1.5 для Sony E

1 100 р.

Samyang 35mm T1.5 для Sony E

Минск, Ленинский

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обьектив Tamron SP 10-24mm 1:3.5-4.5 DI II для Canon

450 р.

обьектив Tamron SP 10-24mm 1:3.5-4.5 DI II для Canon

Минск, Ленинский

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Супер ширик SIGMA 10MM F2.8 EX DC Для Canon

410 р.

Супер ширик SIGMA 10MM F2.8 EX DC Для Canon

Минск, Ленинский

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Объектив Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

3 900 р.

Объектив Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Минск, Ленинский

объектив CANON 55-250 is II+вспышка YN 468-II

Договорная

объектив CANON 55-250 is II+вспышка YN 468-II

Минск, Ленинский

Объектив Sony DT 18-135 f3.5-5.6 sam + hoya

330 р.

Объектив Sony DT 18-135 f3.5-5.6 sam + hoya

Минск, Ленинский

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Объектив Canon EF 28mm f/1.8 USM

750 р.

Объектив Canon EF 28mm f/1.8 USM

Минск, Ленинский

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Объектив Sigma 20mm F1.8

300 р.

Объектив Sigma 20mm F1.8

Минск, Ленинский

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Продаю объективы и светофильтры

Договорная

Продаю объективы и светофильтры

Минск, Ленинский

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Объектив Nikkor Z 105 mm MC F/2.8

2 500 р.

Объектив Nikkor Z 105 mm MC F/2.8

Минск, Ленинский

Объектив Nikon 50мм 1:8g

450 р.

Объектив Nikon 50мм 1:8g

Минск, Ленинский

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Объектив sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM Canon EF-

720 р.

Объектив sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM Canon EF-

Минск, Ленинский

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Panasonic LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 (H-X025)

1 100 р.

Panasonic LEICA DG SUMMILUX 25mm F1.4 (H-X025)

Минск, Ленинский

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Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

1 860 р.

Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

Минск, Ленинский

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Nikon AF-S 28-70mm F2.8D

1 700 р.

Nikon AF-S 28-70mm F2.8D

Минск, Ленинский

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Объектив SIGMA DC 17-70 2.8-4.5

550 р.

Объектив SIGMA DC 17-70 2.8-4.5

Минск, Ленинский

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Объектив Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE

1 390 р.

Объектив Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE

Минск, Ленинский

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Фотообъективы

400 р.

Фотообъективы

Минск, Ленинский

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Samyang AF 35mm F2.8 FE для Sony E

650 р.

Samyang AF 35mm F2.8 FE для Sony E

Минск, Ленинский

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Объектив Canon FD 135/2.8

400 р.

Объектив Canon FD 135/2.8

Минск, Ленинский

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Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM для *PENTAX*

1 200 р.

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM для *PENTAX*

Минск, Ленинский

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Объектив

20 р.

Объектив

Минск, Ленинский

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Объектив canon lens ef 50mm 1.4 + бленда

800 р.

Объектив canon lens ef 50mm 1.4 + бленда

Минск, Ленинский

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объектив Zenit HELIOS-44M-4

70 р.

объектив Zenit HELIOS-44M-4

Минск, Ленинский

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Объектив Nikkor z 20mm 1.8s

2 400 р.

Объектив Nikkor z 20mm 1.8s

Минск, Ленинский

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Телеобъектив Olympus

13 500 р.

Телеобъектив Olympus

Минск, Ленинский

Объектив Pentax

85 р.

Объектив Pentax

Минск, Ленинский

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Helios-44 белый

80 р.

Helios-44 белый

Минск, Ленинский

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Объектив Canon EF 50 мм f/1,8 STM III поколение

350 р.

Объектив Canon EF 50 мм f/1,8 STM III поколение

Минск, Ленинский

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Объектив

60 р.

Объектив

Минск, Ленинский

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Объектив TAMRON SP 90mm macro 1:1 USD for SONY

1 250 р.

Объектив TAMRON SP 90mm macro 1:1 USD for SONY

Минск, Ленинский

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объектив CANON EF-S 18-135 IS STM

Договорная

объектив CANON EF-S 18-135 IS STM

Минск, Ленинский

Объектив Mirage Auto Reflex f 200mm 1:3,5

520 р.

Объектив Mirage Auto Reflex f 200mm 1:3,5

Минск, Ленинский

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Объектив ФС-2 300 mm f/ 4.5

120 р.

Объектив ФС-2 300 mm f/ 4.5

Минск, Ленинский

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Объектив Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6

260 р.

Объектив Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6

Минск, Ленинский

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Фотоувеличитель УПА-4М

50 р.

Фотоувеличитель УПА-4М

Минск, Ленинский

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Кинопроекционный объектив ЛОМО Ж-54

130 р.

Кинопроекционный объектив ЛОМО Ж-54

Минск, Ленинский

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Nikon AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

600 р.

Nikon AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

Минск, Ленинский

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Фотообьективы разные.

10 р.

Фотообьективы разные.

Минск, Ленинский

Sigma EX 10mm 1:2.8 DC FISHEYE HSM (Canon EF)

727 р.

Sigma EX 10mm 1:2.8 DC FISHEYE HSM (Canon EF)

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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