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Компьютерная техника

Ноутбуки в Ленинском районе Минска

Ноутбук Тошиба

150 р.

Ноутбук Тошиба

Минск, Ленинский

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HP Chromebook Ryzen 5 2022

1 130 р.

HP Chromebook Ryzen 5 2022

Минск, Ленинский

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Acer Nitro V Игровой ноутбук 8гб,Gtx 950m 4гб,i5

900 р.

Acer Nitro V Игровой ноутбук 8гб,Gtx 950m 4гб,i5

Минск, Ленинский

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ультрабук/ноутбук Acer Swift 1 тонкий

550 р.

ультрабук/ноутбук Acer Swift 1 тонкий

Минск, Ленинский

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MSI GL63 9sd

2 400 р.

MSI GL63 9sd

Минск, Ленинский

Lenovo Legion Pro 5 16IRX8 i7-13700HX/Rtx4070/16

5 600 р.

Lenovo Legion Pro 5 16IRX8 i7-13700HX/Rtx4070/16

Минск, Ленинский

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Ультрабук ASUS 13.3'' Intel i5 SSD 240Gb

490 р.

Ультрабук ASUS 13.3'' Intel i5 SSD 240Gb

Минск, Ленинский

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Ноутбук Asus x550c-xo127, треснута матрица

250 р.

Ноутбук Asus x550c-xo127, треснута матрица

Минск, Ленинский

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MacBook Air 11

550 р.

MacBook Air 11

Минск, Ленинский

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MacBook Pro 13 2016

1 499 р.

MacBook Pro 13 2016

Минск, Ленинский

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Lenovo ThinkPad E15 Gen4 (НОВЫЙ)

1 799 р.

Lenovo ThinkPad E15 Gen4 (НОВЫЙ)

Минск, Ленинский

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Ноутбук HP с FullHD сенсорным экраном

570 р.

Ноутбук HP с FullHD сенсорным экраном

Минск, Ленинский

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Ноутбук Asus F15 FX506LHB-HN323

2 450 р.

Ноутбук Asus F15 FX506LHB-HN323

Минск, Ленинский

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Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 сенсорный

1 690 р.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 сенсорный

Минск, Ленинский

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Acer Aspire 5536

70 р.

Acer Aspire 5536

Минск, Ленинский

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Ноутбук Asus X551M

350 р.

Ноутбук Asus X551M

Минск, Ленинский

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Hp Pavilion g7

380 р.

Hp Pavilion g7

Минск, Ленинский

Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H

4 800 р.

Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H

Минск, Ленинский

ASUS VivoBook 14 R459U

1 000 р.

ASUS VivoBook 14 R459U

Минск, Ленинский

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MSI Katana GF66 11UE-088NEU i7/16/1Tb/3060

2 870 р.

MSI Katana GF66 11UE-088NEU i7/16/1Tb/3060

Минск, Ленинский

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Lenovo IdeaPad S145 (Ryzen 3/12GB/128+512)

590 р.

Lenovo IdeaPad S145 (Ryzen 3/12GB/128+512)

Минск, Ленинский

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Dell Latitude 14 5420 в отличном состоянии

1 550 р.

Dell Latitude 14 5420 в отличном состоянии

Минск, Ленинский

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Dell Latitude 7300

900 р.

Dell Latitude 7300

Минск, Ленинский

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Ноутбук HONOR MagicBook X 16 2023 BRN-F58 5301AFGS

1 899 р.

Ноутбук HONOR MagicBook X 16 2023 BRN-F58 5301AFGS

Минск, Ленинский

Прокат ноутбуков по низкой цене в Минске

Договорная

Прокат ноутбуков по низкой цене в Минске

Минск, Ленинский

Доставка
Рассрочка
Dell Vostro 3558 (Core I3, 8gb, 920m)

500 р.

Dell Vostro 3558 (Core I3, 8gb, 920m)

Минск, Ленинский

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Ноутбук Lenovo LOQ i5-12450H/RTX4050 W11 Новинка

3 200 р.

Ноутбук Lenovo LOQ i5-12450H/RTX4050 W11 Новинка

Минск, Ленинский

Ноутбук

100 р.

Ноутбук

Минск, Ленинский

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Продам Ноутбук Lenovo v145 - 15ast

600 р.

Продам Ноутбук Lenovo v145 - 15ast

Минск, Ленинский

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Ноутбук Lenovo ideapad 5 15itl5

Договорная

Ноутбук Lenovo ideapad 5 15itl5

Минск, Ленинский

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 17AST

460 р.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 17AST

Минск, Ленинский

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Ноутбук Леново G550

100 р.

Ноутбук Леново G550

Минск, Ленинский

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Lenovo Legion R9000 i9-12900H RTX

3 850 р.

Lenovo Legion R9000 i9-12900H RTX

Минск, Ленинский

Macbook pro Retina mid 2015 8gb

1 135 р.

Macbook pro Retina mid 2015 8gb

Минск, Ленинский

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Ноутбук ACER Intel i5 SSD 2 видеокарты

750 р.

Ноутбук ACER Intel i5 SSD 2 видеокарты

Минск, Ленинский

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Ультрабук HP Intel i5 8gb 256gb ssd

500 р.

Ультрабук HP Intel i5 8gb 256gb ssd

Минск, Ленинский

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Ноутбук Honor MagicBook 15

1 550 р.

Ноутбук Honor MagicBook 15

Минск, Ленинский

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Ноутбук HP 250 G4 в хорошем состоянии

290 р.

Ноутбук HP 250 G4 в хорошем состоянии

Минск, Ленинский

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MacBook Pro Space Gray(2019г)

2 080 р.

MacBook Pro Space Gray(2019г)

Минск, Ленинский

Ноутбук ASUS Ryzen SSD FullHD 120hz

1 350 р.

Ноутбук ASUS Ryzen SSD FullHD 120hz

Минск, Ленинский

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Lenovo B560

150 р.

Lenovo B560

Минск, Ленинский

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Ноутбук

200 р.

Ноутбук

Минск, Ленинский

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Ноутбук Lenovo ideapad 330

900 р.

Ноутбук Lenovo ideapad 330

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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