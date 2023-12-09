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Бюро находок в Ленинском районе Минска

Утерян такой же ключ

Договорная

Утерян такой же ключ

Минск, Ленинский

Нашёл телефон

Договорная

Нашёл телефон

Минск, Ленинский

Нашёл PS 6

Договорная

Нашёл PS 6

Минск, Ленинский

Договорная

Утерян кошелёк,с ВУ на имя Павленко С.А.

Минск, Ленинский

утерян ключ от рено

Договорная

утерян ключ от рено

Минск, Ленинский

Договорная

Утеряны ключи Серебрянка

Минск, Ленинский

наушники marshall minor iii black

Договорная

наушники marshall minor iii black

Минск, Ленинский

Утерян телефон Vivo v 21e

Договорная

Утерян телефон Vivo v 21e

Минск, Ленинский

Договорная

Утерян кошелек портмоне черного цвета

Минск, Ленинский

Договорная

Утерян кошелек

Минск, Ленинский

Перчатка черная

Договорная

Перчатка черная

Минск, Ленинский

Потерян кто владелец отпишитесь

Бесплатно

Потерян кто владелец отпишитесь

Минск, Ленинский

Найдены Наушники Apple AirPods 3rd

Бесплатно

Найдены Наушники Apple AirPods 3rd

Минск, Ленинский

Договорная

Найден usb ключ safe net ikey

Минск, Ленинский

Договорная

браслет

Минск, Ленинский

Связка ключей найдена

Договорная

Связка ключей найдена

Минск, Ленинский

Утеряны ключи с брелком

Договорная

Утеряны ключи с брелком

Минск, Ленинский

Договорная

найден наушник

Минск, Ленинский

Договорная

Утерян телефон рэдми 9

Минск, Ленинский

Ищу свой кольт

Договорная

Ищу свой кольт

Минск, Ленинский

Найдена серёжка - гвоздик ( серебро 925)

Договорная

Найдена серёжка - гвоздик ( серебро 925)

Минск, Ленинский

Договорная

Находка рюкзак

Минск, Ленинский

Найдено кольцо

Договорная

Найдено кольцо

Минск, Ленинский

Найден наушник

Договорная

Найден наушник

Минск, Ленинский

Договорная

Утеряна карта Тинькофф блэк на имя Павел Костюк

Минск, Ленинский

Договорная

Утерян паспорт на имя Марчик Тимур Сергеевич

Минск, Ленинский

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