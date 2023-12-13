Товары от Куфар Маркета
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Блоки питания, аккумуляторы в Ленинском районе Минска
15 р.
Блок питания Delux ATX-450W
Минск, Ленинский
880 р.
Блок питания Gigabyte UD1300GM PG5
Минск, Ленинский
200 р.
Блок питания AeroCool Templarius 850
Минск, Ленинский
60 р.
Блок питания Deep cool DE-530
Минск, Ленинский
320 р.
Распределитель питания Supermicro PDB-PT825-8824
Минск, Ленинский
49 р.
Блок питания зарядное для HP 120 W
Минск, Ленинский
92 р.
Батарея L15L4A01 14,8В 2600мАч для Lenovo IdeaPad 100-14IBD 100-15IBD 300-15 300-17 и других
Минск, Ленинский
165 р.
Батарея FM08 для ноутбука HP Omen 17-AN 14.6V 83.22WH 5700mAh 12 контактов разъем
Минск, Ленинский
96 р.
Батарея L11S6F01 11,1В 4400мАч для Lenovo IdeaPad G580 Z580 G500 G700 оригинал
Минск, Ленинский
300 р.
[Золотой] DeepCool DQ750-M-V2L
Минск, Ленинский
35 р.
БЛОК ПИТАНИЯ DELTA ELECTRONICS DPS-400SB B 400W
Минск, Ленинский
85 р.
Блок питания Qdion 450w 80 Plus
Минск, Ленинский
10 р.
Блок питания для компьютера
Минск, Ленинский
15 р.
Блок питания 400W
Минск, Ленинский
20 р.
Блок питания ATX-300PNR
Минск, Ленинский
280 р.
Блок питания Chieftec Navitas GPM-850C 850W Gold
Минск, Ленинский
50 р.
Блок Питания 500w
Минск, Ленинский
15 р.
Блок питания 24в 100Вт
Минск, Ленинский
35 р.
Блок питания 450w
Минск, Ленинский
10 р.
Аккумуляторы от ноутбука
Минск, Ленинский
290 р.
Блок питания Chieftec NITRO II 750W (BPS-750C2)
Минск, Ленинский
30 р.
зарядное к ноутбуку Aser,Asus,Dell,Hp,Lenovo,Samsu
Минск, Ленинский
999 р.
БЛОKИ ПИТАНИ Для разнх ОТ 1,3V ДО 32V
Минск, Ленинский
15 р.
Блок питания FSP 350 ВТ.
Минск, Ленинский
30 р.
Блок питания 400w
Минск, Ленинский
15 р.
Блок питания.350 Вт.
Минск, Ленинский
350 р.
Блок питания Zalman ZM1200-EBT
Минск, Ленинский
35 р.
Блок питания к ПК HP600, новый
Минск, Ленинский
35 р.
Блок питания к ПК HP6200 (6300), новый
Минск, Ленинский
42 р.
Блок питания для ноутбука Sony 19,5В 3,3A (60W) 6x4,4мм с иглой
Минск, Ленинский
32 р.
Блок питания 12V 5A (60W) 5.5x2.1мм пластиковый
Минск, Ленинский
26 р.
Блок питания для монитора LG 12V 3A 6,5x4,4мм
Минск, Ленинский
86 р.
Батарея L11S6F01 11,1В 4400мАч для Lenovo IdeaPad G500 G700 G580 Z580 OEM
Минск, Ленинский
82 р.
Батарея C21N1347 7,6В 4860мАч для Asus X555 A555 F555 R555 и других
Минск, Ленинский
80 р.
Батарея A32-K52 11,1В 4400мАч для Asus A40 A42 A62 A52 K42 K52 PR067 PR08C Pro5IJ X42 X52 и других
Минск, Ленинский
76 р.
Батарея AS16A5K AS16A8K 14,8В 2200мАч для Acer Aspire E5-475G 523G 553G 573G 575G 774G и других
Минск, Ленинский
74 р.
Батарея A41-X550A 14,4В 2600мАч для Asus A450 A550 F450 K550 и других
Минск, Ленинский
64 р.
Блок питания для ноутбука Lenovo 20V 4.5A 90W штекер прямоугольный модель PA-1900-72 силовой кабель
Минск, Ленинский
48 р.
Блок питания для ноутбука ACER 19V 3.42A 65W штекер 2PIN 3.0X1.1 Заменитель
Минск, Ленинский
30 р.
Блок питания FSP Group ATX-450PNR 450W
Минск, Ленинский
10 р.
Блок питания 500w
Минск, Ленинский
80 р.
Hyper HPU-4M580-PU type m580W v.2 (630W peak)
Минск, Ленинский
20 р.
Блоки питания Япония
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
150 р.
Блок питания 700w GOLD Enermax
Гомель
30 р.
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY
Гродно
Онлайн-заказ
1 656.71 р.
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312
Минск, Центральный
40 р.
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой
Минск, Центральный
299 р.
Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM
Витебск
250 р.
Блок питания Cougar GEX850, 1000
Витебск
156 р.
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze
Витебск
209 р.
Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]
Витебск