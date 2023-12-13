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Компьютерная техникаКомплектующие

Блоки питания, аккумуляторы в Ленинском районе Минска

Блок питания Delux ATX-450W

15 р.

Блок питания Delux ATX-450W

Минск, Ленинский

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Блок питания Gigabyte UD1300GM PG5

880 р.

Блок питания Gigabyte UD1300GM PG5

Минск, Ленинский

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Блок питания AeroCool Templarius 850

200 р.

Блок питания AeroCool Templarius 850

Минск, Ленинский

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Блок питания Deep cool DE-530

60 р.

Блок питания Deep cool DE-530

Минск, Ленинский

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Распределитель питания Supermicro PDB-PT825-8824

320 р.

Распределитель питания Supermicro PDB-PT825-8824

Минск, Ленинский

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Блок питания зарядное для HP 120 W

49 р.

Блок питания зарядное для HP 120 W

Минск, Ленинский

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Батарея L15L4A01 14,8В 2600мАч для Lenovo IdeaPad 100-14IBD 100-15IBD 300-15 300-17 и других

92 р.

Батарея L15L4A01 14,8В 2600мАч для Lenovo IdeaPad 100-14IBD 100-15IBD 300-15 300-17 и других

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Батарея FM08 для ноутбука HP Omen 17-AN 14.6V 83.22WH 5700mAh 12 контактов разъем

165 р.

Батарея FM08 для ноутбука HP Omen 17-AN 14.6V 83.22WH 5700mAh 12 контактов разъем

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Батарея L11S6F01 11,1В 4400мАч для Lenovo IdeaPad G580 Z580 G500 G700 оригинал

96 р.

Батарея L11S6F01 11,1В 4400мАч для Lenovo IdeaPad G580 Z580 G500 G700 оригинал

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
[Золотой] DeepCool DQ750-M-V2L

300 р.

[Золотой] DeepCool DQ750-M-V2L

Минск, Ленинский

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БЛОК ПИТАНИЯ DELTA ELECTRONICS DPS-400SB B 400W

35 р.

БЛОК ПИТАНИЯ DELTA ELECTRONICS DPS-400SB B 400W

Минск, Ленинский

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Блок питания Qdion 450w 80 Plus

85 р.

Блок питания Qdion 450w 80 Plus

Минск, Ленинский

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Блок питания для компьютера

10 р.

Блок питания для компьютера

Минск, Ленинский

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Блок питания 400W

15 р.

Блок питания 400W

Минск, Ленинский

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Блок питания ATX-300PNR

20 р.

Блок питания ATX-300PNR

Минск, Ленинский

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Блок питания Chieftec Navitas GPM-850C 850W Gold

280 р.

Блок питания Chieftec Navitas GPM-850C 850W Gold

Минск, Ленинский

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Блок Питания 500w

50 р.

Блок Питания 500w

Минск, Ленинский

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Блок питания 24в 100Вт

15 р.

Блок питания 24в 100Вт

Минск, Ленинский

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Блок питания 450w

35 р.

Блок питания 450w

Минск, Ленинский

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Аккумуляторы от ноутбука

10 р.

Аккумуляторы от ноутбука

Минск, Ленинский

Блок питания Chieftec NITRO II 750W (BPS-750C2)

290 р.

Блок питания Chieftec NITRO II 750W (BPS-750C2)

Минск, Ленинский

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зарядное к ноутбуку Aser,Asus,Dell,Hp,Lenovo,Samsu

30 р.

зарядное к ноутбуку Aser,Asus,Dell,Hp,Lenovo,Samsu

Минск, Ленинский

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БЛОKИ ПИТАНИ Для разнх ОТ 1,3V ДО 32V

999 р.

БЛОKИ ПИТАНИ Для разнх ОТ 1,3V ДО 32V

Минск, Ленинский

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Блок питания FSP 350 ВТ.

15 р.

Блок питания FSP 350 ВТ.

Минск, Ленинский

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Блок питания 400w

30 р.

Блок питания 400w

Минск, Ленинский

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Блок питания.350 Вт.

15 р.

Блок питания.350 Вт.

Минск, Ленинский

Блок питания Zalman ZM1200-EBT

350 р.

Блок питания Zalman ZM1200-EBT

Минск, Ленинский

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Блок питания к ПК HP600, новый

35 р.

Блок питания к ПК HP600, новый

Минск, Ленинский

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Блок питания к ПК HP6200 (6300), новый

35 р.

Блок питания к ПК HP6200 (6300), новый

Минск, Ленинский

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Блок питания для ноутбука Sony 19,5В 3,3A (60W) 6x4,4мм с иглой

42 р.

Блок питания для ноутбука Sony 19,5В 3,3A (60W) 6x4,4мм с иглой

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Блок питания 12V 5A (60W) 5.5x2.1мм пластиковый

32 р.

Блок питания 12V 5A (60W) 5.5x2.1мм пластиковый

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Блок питания для монитора LG 12V 3A 6,5x4,4мм

26 р.

Блок питания для монитора LG 12V 3A 6,5x4,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Батарея L11S6F01 11,1В 4400мАч для Lenovo IdeaPad G500 G700 G580 Z580 OEM

86 р.

Батарея L11S6F01 11,1В 4400мАч для Lenovo IdeaPad G500 G700 G580 Z580 OEM

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Батарея C21N1347 7,6В 4860мАч для Asus X555 A555 F555 R555 и других

82 р.

Батарея C21N1347 7,6В 4860мАч для Asus X555 A555 F555 R555 и других

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Батарея A32-K52 11,1В 4400мАч для Asus A40 A42 A62 A52 K42 K52 PR067 PR08C Pro5IJ X42 X52 и других

80 р.

Батарея A32-K52 11,1В 4400мАч для Asus A40 A42 A62 A52 K42 K52 PR067 PR08C Pro5IJ X42 X52 и других

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Батарея AS16A5K AS16A8K 14,8В 2200мАч для Acer Aspire E5-475G 523G 553G 573G 575G 774G и других

76 р.

Батарея AS16A5K AS16A8K 14,8В 2200мАч для Acer Aspire E5-475G 523G 553G 573G 575G 774G и других

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Батарея A41-X550A 14,4В 2600мАч для Asus A450 A550 F450 K550 и других

74 р.

Батарея A41-X550A 14,4В 2600мАч для Asus A450 A550 F450 K550 и других

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Блок питания для ноутбука Lenovo 20V 4.5A 90W штекер прямоугольный модель PA-1900-72 силовой кабель

64 р.

Блок питания для ноутбука Lenovo 20V 4.5A 90W штекер прямоугольный модель PA-1900-72 силовой кабель

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Блок питания для ноутбука ACER 19V 3.42A 65W штекер 2PIN 3.0X1.1 Заменитель

48 р.

Блок питания для ноутбука ACER 19V 3.42A 65W штекер 2PIN 3.0X1.1 Заменитель

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Блок питания FSP Group ATX-450PNR 450W

30 р.

Блок питания FSP Group ATX-450PNR 450W

Минск, Ленинский

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Блок питания 500w

10 р.

Блок питания 500w

Минск, Ленинский

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Hyper HPU-4M580-PU type m580W v.2 (630W peak)

80 р.

Hyper HPU-4M580-PU type m580W v.2 (630W peak)

Минск, Ленинский

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Блоки питания Япония

20 р.

Блоки питания Япония

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Блок питания 700w GOLD Enermax

150 р.

Блок питания 700w GOLD Enermax

Гомель

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Онлайн-заказ

1 656.71 р.

Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

40 р.

Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

299 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания Cougar GEX850, 1000

250 р.

Блок питания Cougar GEX850, 1000

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

156 р.

Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

209 р.

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

Витебск

Доставка по Беларуси
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