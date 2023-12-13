Товары от Куфар Маркета
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Бинокли и телескопы в Ленинском районе Минска
450 р.
Телескоп Celestron Powerseeker 60AZ
Минск, Ленинский
Договорная
Бинокль десантника супер широкоугольный
Минск, Ленинский
200 р.
Монокуляр Levenhuk
Минск, Ленинский
600 р.
Бинокль немецкий 6х45 1908г
Минск, Ленинский
650 р.
Бинокль 16х50 ЗОМЗ в комплекте отл.сост.
Минск, Ленинский
160 р.
Труба зрительная
Минск, Ленинский
450 р.
Бинокль БПЦ 8х40 BERKUT, Россия
Минск, Ленинский
370 р.
Бинокль
Минск, Ленинский
11 800 р.
''ТЕЛЕСКОП MEADE 8 LX90-ACF-GPS+ ТРЕНОГА''
Минск, Ленинский
75 р.
Бинокль театральный винтаж БГФ2 2.5х25
Минск, Ленинский
450 р.
Бинокль BERKUT БПЦ 8х40 Россия, 1997г
Минск, Ленинский
300 р.
Бинокль Bresser Hunter 10x50
Минск, Ленинский
490 р.
Бинокль БП2 7х35, Berkut, СОМЗ, Россия
Минск, Ленинский
40 р.
Бинокль 10х25 Fielmann
Минск, Ленинский
60 р.
Театральный бинокль СССР, ЛЗОС
Минск, Ленинский
250 р.
Бинокль БПЦ 7х35, BERKUT , СОМЗ, Россия
Минск, Ленинский
390 р.
Бинокль БПЦ 10х50 SOTEM Made in RUSSIA
Минск, Ленинский
460 р.
Бинокль БПЦ 7х35, Россия, СОМЗ, 1995г
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
608.12 р.
Телескоп Levenhuk Blitz 76 Plus
Минск, Ленинский
Договорная
Прибор ночного наблюдения Таймер времён СССР
Минск, Ленинский
599 р.
Бинокль БПЦ 7х50, СССР, ЗОМЗ
Минск, Ленинский
300 р.
Бинокль Б8-30.
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
185.65 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
75.50 р.
Бинокль Konus Basic 8x21
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
75 р.
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4
Минск, Центральный
29 р.
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат
Витебск
Онлайн-заказ
169 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T1
Минск, Центральный
64.90 р.
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70
Минск, Центральный
187.90 р.
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой
Минск, Центральный