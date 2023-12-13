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Бинокли и телескопы в Ленинском районе Минска

Телескоп Celestron Powerseeker 60AZ

450 р.

Телескоп Celestron Powerseeker 60AZ

Минск, Ленинский

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Бинокль десантника супер широкоугольный

Договорная

Бинокль десантника супер широкоугольный

Минск, Ленинский

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Монокуляр Levenhuk

200 р.

Монокуляр Levenhuk

Минск, Ленинский

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Бинокль немецкий 6х45 1908г

600 р.

Бинокль немецкий 6х45 1908г

Минск, Ленинский

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Бинокль 16х50 ЗОМЗ в комплекте отл.сост.

650 р.

Бинокль 16х50 ЗОМЗ в комплекте отл.сост.

Минск, Ленинский

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Труба зрительная

160 р.

Труба зрительная

Минск, Ленинский

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Бинокль БПЦ 8х40 BERKUT, Россия

450 р.

Бинокль БПЦ 8х40 BERKUT, Россия

Минск, Ленинский

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Бинокль

370 р.

Бинокль

Минск, Ленинский

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''ТЕЛЕСКОП MEADE 8 LX90-ACF-GPS+ ТРЕНОГА''

11 800 р.

''ТЕЛЕСКОП MEADE 8 LX90-ACF-GPS+ ТРЕНОГА''

Минск, Ленинский

Бинокль театральный винтаж БГФ2 2.5х25

75 р.

Бинокль театральный винтаж БГФ2 2.5х25

Минск, Ленинский

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Бинокль BERKUT БПЦ 8х40 Россия, 1997г

450 р.

Бинокль BERKUT БПЦ 8х40 Россия, 1997г

Минск, Ленинский

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Бинокль Bresser Hunter 10x50

300 р.

Бинокль Bresser Hunter 10x50

Минск, Ленинский

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Бинокль БП2 7х35, Berkut, СОМЗ, Россия

490 р.

Бинокль БП2 7х35, Berkut, СОМЗ, Россия

Минск, Ленинский

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Бинокль 10х25 Fielmann

40 р.

Бинокль 10х25 Fielmann

Минск, Ленинский

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Театральный бинокль СССР, ЛЗОС

60 р.

Театральный бинокль СССР, ЛЗОС

Минск, Ленинский

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Бинокль БПЦ 7х35, BERKUT , СОМЗ, Россия

250 р.

Бинокль БПЦ 7х35, BERKUT , СОМЗ, Россия

Минск, Ленинский

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Бинокль БПЦ 10х50 SOTEM Made in RUSSIA

390 р.

Бинокль БПЦ 10х50 SOTEM Made in RUSSIA

Минск, Ленинский

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Бинокль БПЦ 7х35, Россия, СОМЗ, 1995г

460 р.

Бинокль БПЦ 7х35, Россия, СОМЗ, 1995г

Минск, Ленинский

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Телескоп Levenhuk Blitz 76 Plus

Онлайн-заказ

608.12 р.

Телескоп Levenhuk Blitz 76 Plus

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Прибор ночного наблюдения Таймер времён СССР

Договорная

Прибор ночного наблюдения Таймер времён СССР

Минск, Ленинский

Бинокль БПЦ 7х50, СССР, ЗОМЗ

599 р.

Бинокль БПЦ 7х50, СССР, ЗОМЗ

Минск, Ленинский

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Бинокль Б8-30.

300 р.

Бинокль Б8-30.

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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