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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Батареи, радиаторы в Ленинском районе Минска

Батарея чугунная б/у

60 р.

Батарея чугунная б/у

Минск, Ленинский

Экран для батареи

19.99 р.

Экран для батареи

Минск, Ленинский

Чугунные Радиаторы отопления

Договорная

Чугунные Радиаторы отопления

Минск, Ленинский

Экраны для радиаторов отопления

100 р.

Экраны для радиаторов отопления

Минск, Ленинский

Биметаллический радиатор Royal Thermo

400 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo

Минск, Ленинский

Чугунные радиаторы

30 р.

Чугунные радиаторы

Минск, Ленинский

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Радиаторы

6 р.

Радиаторы

Минск, Ленинский

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Радиатор хорошего качества температуру держит само

175 р.

Радиатор хорошего качества температуру держит само

Минск, Ленинский

Батарея,радиатор Royal Thermo Vittoria 500 биметал

31 р.

Батарея,радиатор Royal Thermo Vittoria 500 биметал

Минск, Ленинский

Термостатическая головка Royal Thermo M30x1,5 бела

29 р.

Термостатическая головка Royal Thermo M30x1,5 бела

Минск, Ленинский

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Радиатор стальной панельный

500 р.

Радиатор стальной панельный

Минск, Ленинский

Головка термостат.Giacomini R460, новая Италия

20 р.

Головка термостат.Giacomini R460, новая Италия

Минск, Ленинский

Обогреватель НЕРАБОТАЮЩИЙ

10 р.

Обогреватель НЕРАБОТАЮЩИЙ

Минск, Ленинский

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Конвектор

400 р.

Конвектор

Минск, Ленинский

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Бинокли угловые и прямые

15 р.

Бинокли угловые и прямые

Минск, Ленинский

Решетка радиаторная к ПВХ 600х900 сл.кость

25 р.

Решетка радиаторная к ПВХ 600х900 сл.кость

Минск, Ленинский

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Кронштейн для стальных батарей

25 р.

Кронштейн для стальных батарей

Минск, Ленинский

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Полотенцесушитель новый. Производство Литва.

150 р.

Полотенцесушитель новый. Производство Литва.

Минск, Ленинский

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Радиатор

195 р.

Радиатор

Минск, Ленинский

Радиатор

105 р.

Радиатор

Минск, Ленинский

Коллектор отопления TECE FBI/E3 для радиаторов

370 р.

Коллектор отопления TECE FBI/E3 для радиаторов

Минск, Ленинский

Термоголовка Royal Thermo новые

20 р.

Термоголовка Royal Thermo новые

Минск, Ленинский

Полотенцесушитель

100 р.

Полотенцесушитель

Минск, Ленинский

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«Бинокль» для нижнего подключения

12 р.

«Бинокль» для нижнего подключения

Минск, Ленинский

Тройники переходные Herz

15 р.

Тройники переходные Herz

Минск, Ленинский

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Термостатическая головка Giacomini R470

20 р.

Термостатическая головка Giacomini R470

Минск, Ленинский

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Обратный клапан 1/2 и 3/4

10 р.

Обратный клапан 1/2 и 3/4

Минск, Ленинский

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Узел нижнего подключения Herz прямой

20 р.

Узел нижнего подключения Herz прямой

Минск, Ленинский

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Трубки для металлопласта Herz проходные

25 р.

Трубки для металлопласта Herz проходные

Минск, Ленинский

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Термостатические головки Danfoss

20 р.

Термостатические головки Danfoss

Минск, Ленинский

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Термостатический головки Herz 30*1.5

22 р.

Термостатический головки Herz 30*1.5

Минск, Ленинский

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Клапан термостатический Herz прямой 1/2

30 р.

Клапан термостатический Herz прямой 1/2

Минск, Ленинский

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Термостатические головки Herz под клапан Danfoss

22 р.

Термостатические головки Herz под клапан Danfoss

Минск, Ленинский

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Термостатические головки Giacomini R470H-30*1.5

20 р.

Термостатические головки Giacomini R470H-30*1.5

Минск, Ленинский

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Держатели для радиаторов отопления

5 р.

Держатели для радиаторов отопления

Минск, Ленинский

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Экран на батарею

Договорная

Экран на батарею

Минск, Ленинский

Биметаллический радиатор BiLux Plus R500 (8 секций)

Онлайн-заказ

323.75 р.
259 р.-20%

Биметаллический радиатор BiLux Plus R500 (8 секций)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Электронный термостат

30 р.

Электронный термостат

Минск, Ленинский

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DANFOSS RA 2994 013G2994

30 р.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DANFOSS RA 2994 013G2994

Минск, Ленинский

Набор присоединительный ROYAL THERMO 1/2''

17 р.

Набор присоединительный ROYAL THERMO 1/2''

Минск, Ленинский

Комплект радиаторный

90 р.

Комплект радиаторный

Минск, Ленинский

Сантехнические комплектующие

15 р.

Сантехнические комплектующие

Минск, Ленинский

Инфракрасный электрический обогреватель

150 р.

Инфракрасный электрический обогреватель

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Онлайн-заказ

210.50 р.

Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Онлайн-заказ

347 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

345 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Онлайн-заказ

735.60 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

395 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

371 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Онлайн-заказ

381 р.

Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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