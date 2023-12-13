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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Ленинском районе Минска

Шинка Фрейка

5 р.

Шинка Фрейка

Минск, Ленинский

Реклинатор детский /кольца Дельбе (размер xxs)

35 р.

Реклинатор детский /кольца Дельбе (размер xxs)

Минск, Ленинский

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Пояс (бандаж) мед.эластичный для беременных

45 р.

Пояс (бандаж) мед.эластичный для беременных

Минск, Ленинский

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Бандаж послеоперационный

25 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Ленинский

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Бандаж послеоперационный

35 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Ленинский

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Корсет -корректор для спины Fit4you (Арт. 13/2304238)

10.66 р.

Корсет -корректор для спины Fit4you (Арт. 13/2304238)

Минск, Ленинский

Бандаж эластичный послеоперационный

20 р.

Бандаж эластичный послеоперационный

Минск, Ленинский

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Бандаж на коленный сустав Prolife orto ARK2103

60 р.

Бандаж на коленный сустав Prolife orto ARK2103

Минск, Ленинский

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Повязка при травмах рук размер 3

20 р.

Повязка при травмах рук размер 3

Минск, Ленинский

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корсет ортопедический для поясницы

200 р.

корсет ортопедический для поясницы

Минск, Ленинский

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Бандаж на голеностопный сустав р-р М

79 р.

Бандаж на голеностопный сустав р-р М

Минск, Ленинский

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Ортопедический корсет

60 р.

Ортопедический корсет

Минск, Ленинский

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Бандаж на лучезапястный сустав RelaxSan m1900r

35 р.

Бандаж на лучезапястный сустав RelaxSan m1900r

Минск, Ленинский

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Корсет Prolife

30 р.

Корсет Prolife

Минск, Ленинский

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Подушка Фрейка (шина Фрейка)

30 р.

Подушка Фрейка (шина Фрейка)

Минск, Ленинский

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корректор осанки

25 р.

корректор осанки

Минск, Ленинский

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Корректор осанки

20 р.

Корректор осанки

Минск, Ленинский

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Бандаж для руки и плечевого сустава.

120 р.

Бандаж для руки и плечевого сустава.

Минск, Ленинский

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Шина Фрэйка

30 р.

Шина Фрэйка

Минск, Ленинский

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Бандаж

60 р.

Бандаж

Минск, Ленинский

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Корректор осанки

10 р.

Корректор осанки

Минск, Ленинский

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Корректор осанки

21 р.

Корректор осанки

Минск, Ленинский

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Бандаж эластичный размер 1

7 р.

Бандаж эластичный размер 1

Минск, Ленинский

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Корректор осанки Trives, размер S

40 р.

Корректор осанки Trives, размер S

Минск, Ленинский

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Бандаж дородовой Trives

25 р.

Бандаж дородовой Trives

Минск, Ленинский

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Бандаж

10 р.

Бандаж

Минск, Ленинский

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бандаж

35 р.

бандаж

Минск, Ленинский

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Подушка Фрейка Тривес Т-8402 размер M

10 р.

Подушка Фрейка Тривес Т-8402 размер M

Минск, Ленинский

Подушка Фрейка Тривес Т-8402 размер L

20 р.

Подушка Фрейка Тривес Т-8402 размер L

Минск, Ленинский

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Бандаж шейный (воротник Шанца)

12 р.

Бандаж шейный (воротник Шанца)

Минск, Ленинский

Бандаж фиксирующий.

30 р.

Бандаж фиксирующий.

Минск, Ленинский

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Бандаж для шеи

40 р.

Бандаж для шеи

Минск, Ленинский

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Дородовый бандаж

25 р.

Дородовый бандаж

Минск, Ленинский

Подушка фрейка

10 р.

Подушка фрейка

Минск, Ленинский

Подушка Фрейка

9 р.

Подушка Фрейка

Минск, Ленинский

Корсет ортопедический

20 р.

Корсет ортопедический

Минск, Ленинский

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Продам косыночный бандаж на плечевой сустав ORLETT

50 р.

Продам косыночный бандаж на плечевой сустав ORLETT

Минск, Ленинский

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Бандаж послеоперационный

40 р.

Бандаж послеоперационный

Минск, Ленинский

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Минск, Ленинский

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Бандаж фиксирующий компрессионный

40 р.

Бандаж фиксирующий компрессионный

Минск, Ленинский

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Шейный бандаж (воротник Шанца) для малыша

Бесплатно

Шейный бандаж (воротник Шанца) для малыша

Минск, Ленинский

Корректор осанки optio

Договорная

Корректор осанки optio

Минск, Ленинский

Дет. корректоры осанки #2,3

20 р.

Дет. корректоры осанки #2,3

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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