logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Аксессуары для ванной
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Ленинском районе Минска

Чугунная ванна

40 р.

Чугунная ванна

Минск, Ленинский

badge-icon
Шторка для душа.дельфинчики

12 р.

Шторка для душа.дельфинчики

Минск, Ленинский

Держатель для душа grohe

25 р.

Держатель для душа grohe

Минск, Ленинский

badge-icon
Шторка, коврик для ванной

20 р.

Шторка, коврик для ванной

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Лейка в душ

Бесплатно

Лейка в душ

Минск, Ленинский

Смеситель Ferro

35 р.

Смеситель Ferro

Минск, Ленинский

badge-icon
Штора экран на ванную(новый(

600 р.

Штора экран на ванную(новый(

Минск, Ленинский

органайзер

45 р.

органайзер

Минск, Ленинский

badge-icon
держатель для туалетной бумаги

45 р.

держатель для туалетной бумаги

Минск, Ленинский

badge-icon
Коврик в ванную противоскользящий Икея, новый

27 р.

Коврик в ванную противоскользящий Икея, новый

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Шторка для душа занавеска для ванны

15 р.

Шторка для душа занавеска для ванны

Минск, Ленинский

badge-icon
Полка для ванны

10 р.

Полка для ванны

Минск, Ленинский

Мыльница стеклянная ,настенная для ванной комнаты

12 р.

Мыльница стеклянная ,настенная для ванной комнаты

Минск, Ленинский

Полка угловая, стеклянная для ванной комнаты

15 р.

Полка угловая, стеклянная для ванной комнаты

Минск, Ленинский

Ножки для ванны металлические

20 р.

Ножки для ванны металлические

Минск, Ленинский

badge-icon
Дозатор

40 р.

Дозатор

Минск, Ленинский

badge-icon
Крючок Спуск воды в сантехнику от Bosch

10 р.

Крючок Спуск воды в сантехнику от Bosch

Минск, Ленинский

badge-icon
Ручка на присосках для ванной- Helping Handle.

10 р.

Ручка на присосках для ванной- Helping Handle.

Минск, Ленинский

badge-icon
Шланг заливной и шланг сливной для стиральной маши

10 р.

Шланг заливной и шланг сливной для стиральной маши

Минск, Ленинский

badge-icon
Слив для Ванны - нержавейка, как новый

2 р.

Слив для Ванны - нержавейка, как новый

Минск, Ленинский

Мыльница и вешалка для ванной

12 р.

Мыльница и вешалка для ванной

Минск, Ленинский

Бытовые мелочи

2.50 р.

Бытовые мелочи

Минск, Ленинский

Сантехника для ванны

10 р.

Сантехника для ванны

Минск, Ленинский

Дозатор для мыла новый

15 р.

Дозатор для мыла новый

Минск, Ленинский

Обратный клапан вытяжного вентилятора

Договорная

Обратный клапан вытяжного вентилятора

Минск, Ленинский

badge-icon
Стеклянная шторка для ванной IKEA 92x143 см

700 р.

Стеклянная шторка для ванной IKEA 92x143 см

Минск, Ленинский

тепловентилятор керамический

130 р.

тепловентилятор керамический

Минск, Ленинский

Стакан для зубных щеток

10 р.

Стакан для зубных щеток

Минск, Ленинский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки