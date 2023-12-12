Товары от Куфар Маркета
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Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Ленинском районе Минска
3 р.
зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов
Минск, Ленинский
50 р.
Преобразователь DC напряжения
Минск, Ленинский
10 р.
Аккумулятор Liitokala, 18650, 3000-3400 mAh
Минск, Ленинский
4 р.
Блоки питания для электроники и игрушек
Минск, Ленинский
80 р.
аккумулятор литиевый для шуруповёрта
Минск, Ленинский
39 р.
Liitokala lii-s4
Минск, Ленинский
14 р.
Зарядное устройство для аккумуляторов АА на 4 бат.
Минск, Ленинский
3 р.
Аккумуляторы для электроприборов
Минск, Ленинский
3 р.
зарядное устройство для аккумуляторов АА . , ААА .
Минск, Ленинский
25 р.
Аккумуляторы перезаряжаемые
Минск, Ленинский
11 р.
батарейки
Минск, Ленинский
10 р.
Батарейки
Минск, Ленинский
70 р.
Акб 18650 Sony LiitoKala
Минск, Ленинский
2.50 р.
Адаптер с размера C на размер D
Минск, Ленинский
15 р.
Зарядное устройство для пальчиковых акамуляторов
Минск, Ленинский
7 р.
Зарядное для аккумуляторов + аккумулятор
Минск, Ленинский
5 р.
Продам батарейки б/у
Минск, Ленинский
40 р.
Зарядное устройство LiitoKala Lii-S4
Минск, Ленинский
5 р.
Батарейки Panasonic размер D срок годности до 01.2
Минск, Ленинский
160 р.
Li-ion аккумулятор 12В 55 Ач
Минск, Ленинский
0.20 р.
Батарейки LR-1. Сравнительный размер на 2-м фото.
Минск, Ленинский
15 р.
Акустические провода типа ТЮЛЬПАН
Минск, Ленинский
17 р.
Зарядное для АКБ 'крона' - goobay 46364, 9v, ni-cd
Минск, Ленинский
5 р.
Блок питания 6V 2А
Минск, Ленинский
1 р.
Батарейки ААА
Минск, Ленинский
10 р.
18650 Li-ion PBE 2600 mAh 2шт
Минск, Ленинский
1.30 р.
Батарейки CR2016 Lithium Cell литиевые 3V 5шт
Минск, Ленинский
2.50 р.
Аккумуляторы 18650
Минск, Ленинский
14 р.
Батарейка ААА Varta, Alkaline,Германия(1уп.-10шт.)
Минск, Ленинский
0.70 р.
Батарейки
Минск, Ленинский
10 р.
Блок питания 12В 2А, новый
Минск, Ленинский
1 р.
Батарейка 9w Super Heavy Duty 6f22 9V Battery
Минск, Ленинский
3 р.
зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов
Минск, Ленинский
3 р.
Блоки питания регулируемые 0-12v
Минск, Ленинский
10 р.
Аккумуляторы АА и зарядное к ним.
Минск, Ленинский
4 р.
Холдер (держатель) для аккумуляторов 18650 4х5
Минск, Ленинский
20 р.
Аккумуляторы 18650 одним лотом 40 шт
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
16 р.
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии
Витебск
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0.90 р.
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
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2 р.
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144
Могилевская, Бобруйск
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh
Минск, Центральный