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Все для домаХозяйственные товары

Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Ленинском районе Минска

зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов

3 р.

зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов

Минск, Ленинский

Преобразователь DC напряжения

50 р.

Преобразователь DC напряжения

Минск, Ленинский

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Аккумулятор Liitokala, 18650, 3000-3400 mAh

10 р.

Аккумулятор Liitokala, 18650, 3000-3400 mAh

Минск, Ленинский

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Блоки питания для электроники и игрушек

4 р.

Блоки питания для электроники и игрушек

Минск, Ленинский

аккумулятор литиевый для шуруповёрта

80 р.

аккумулятор литиевый для шуруповёрта

Минск, Ленинский

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Liitokala lii-s4

39 р.

Liitokala lii-s4

Минск, Ленинский

Зарядное устройство для аккумуляторов АА на 4 бат.

14 р.

Зарядное устройство для аккумуляторов АА на 4 бат.

Минск, Ленинский

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Аккумуляторы для электроприборов

3 р.

Аккумуляторы для электроприборов

Минск, Ленинский

зарядное устройство для аккумуляторов АА . , ААА .

3 р.

зарядное устройство для аккумуляторов АА . , ААА .

Минск, Ленинский

Аккумуляторы перезаряжаемые

25 р.

Аккумуляторы перезаряжаемые

Минск, Ленинский

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батарейки

11 р.

батарейки

Минск, Ленинский

Батарейки

10 р.

Батарейки

Минск, Ленинский

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Акб 18650 Sony LiitoKala

70 р.

Акб 18650 Sony LiitoKala

Минск, Ленинский

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Адаптер с размера C на размер D

2.50 р.

Адаптер с размера C на размер D

Минск, Ленинский

Зарядное устройство для пальчиковых акамуляторов

15 р.

Зарядное устройство для пальчиковых акамуляторов

Минск, Ленинский

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Зарядное для аккумуляторов + аккумулятор

7 р.

Зарядное для аккумуляторов + аккумулятор

Минск, Ленинский

Продам батарейки б/у

5 р.

Продам батарейки б/у

Минск, Ленинский

Зарядное устройство LiitoKala Lii-S4

40 р.

Зарядное устройство LiitoKala Lii-S4

Минск, Ленинский

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Батарейки Panasonic размер D срок годности до 01.2

5 р.

Батарейки Panasonic размер D срок годности до 01.2

Минск, Ленинский

Li-ion аккумулятор 12В 55 Ач

160 р.

Li-ion аккумулятор 12В 55 Ач

Минск, Ленинский

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Батарейки LR-1. Сравнительный размер на 2-м фото.

0.20 р.

Батарейки LR-1. Сравнительный размер на 2-м фото.

Минск, Ленинский

Акустические провода типа ТЮЛЬПАН

15 р.

Акустические провода типа ТЮЛЬПАН

Минск, Ленинский

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Зарядное для АКБ 'крона' - goobay 46364, 9v, ni-cd

17 р.

Зарядное для АКБ 'крона' - goobay 46364, 9v, ni-cd

Минск, Ленинский

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Блок питания 6V 2А

5 р.

Блок питания 6V 2А

Минск, Ленинский

Батарейки ААА

1 р.

Батарейки ААА

Минск, Ленинский

18650 Li-ion PBE 2600 mAh 2шт

10 р.

18650 Li-ion PBE 2600 mAh 2шт

Минск, Ленинский

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Батарейки CR2016 Lithium Cell литиевые 3V 5шт

1.30 р.

Батарейки CR2016 Lithium Cell литиевые 3V 5шт

Минск, Ленинский

Аккумуляторы 18650

2.50 р.

Аккумуляторы 18650

Минск, Ленинский

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Батарейка ААА Varta, Alkaline,Германия(1уп.-10шт.)

14 р.

Батарейка ААА Varta, Alkaline,Германия(1уп.-10шт.)

Минск, Ленинский

Батарейки

0.70 р.

Батарейки

Минск, Ленинский

Блок питания 12В 2А, новый

10 р.

Блок питания 12В 2А, новый

Минск, Ленинский

Батарейка 9w Super Heavy Duty 6f22 9V Battery

1 р.

Батарейка 9w Super Heavy Duty 6f22 9V Battery

Минск, Ленинский

зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов

3 р.

зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов

Минск, Ленинский

Блоки питания регулируемые 0-12v

3 р.

Блоки питания регулируемые 0-12v

Минск, Ленинский

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Аккумуляторы АА и зарядное к ним.

10 р.

Аккумуляторы АА и зарядное к ним.

Минск, Ленинский

Холдер (держатель) для аккумуляторов 18650 4х5

4 р.

Холдер (держатель) для аккумуляторов 18650 4х5

Минск, Ленинский

Аккумуляторы 18650 одним лотом 40 шт

20 р.

Аккумуляторы 18650 одним лотом 40 шт

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

16 р.

Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

Витебск

Доставка по Беларуси
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Онлайн-заказ

0.90 р.

Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Онлайн-заказ

2 р.

Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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