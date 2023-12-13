Вакансии в других регионахВсе объявления
6 000 р.
Сварщик
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется бухгалтер
Минская, Борисов
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино
1 200 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик
Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется бухгалтер
В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...
Минская, Борисов
4 200 р.
Инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду инженеров-сметчиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
3 500 р.
Монолитчики
Крупной строительной компании срочно требуются: арматурщики, бетонщики, сварщики, разнорабочие, монолитчики, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально); На строительство п...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Монтажник металлоконструкций
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Монтажники металлоконструкций в строительстве ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Плиточники облицовщики
Облицовщики Плиточники Крупной строительной компании срочно требуются: Отделочники маляры, штукатуры, столяры плотники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуал...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Сварщики на стройку
Крупной строительной компании срочно требуются: Сварщики, Электрогазосварщики, Монтажники строительных конструкций, Монтажники металлоконструкций, Разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (усл...
Минск, Партизанский
3 500 р.
Требуются отделочники
Строительной организации на постоянной основе (полный соцпакет) требуются рабочие строительных специальностей: Отделочники-универсалы ( не подсобники,не дилетанты).Гарантируем своевременную оплату и...
Минск, Партизанский
2 000 р.
Геодезист
ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает геодезиста. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра - профильное образование -...
Витебск
3 140 р.
Каменщик
Метрострой (Санкт-Петербург) приглашает в свою команду каменщиков! ТРЕБОВАНИЯ: - Подтвержденный опыт работы по ТК от 1 года - Удостоверение Каменщика не ниже 3 разряда. ОБЯЗАННОСТИ: Выполнение каменны...
Минск, Московский
1 500 р.
Электромонтажник
В организацию на постоянную работу требуется электромонтажник. Требование к работнику: Знание и соблюдение ТБ. Опыт работы в электроустановках, либо на электромонтажных работах. Умение работы с элект...
Могилев
4 053 р.
Маляр
Приглашаем в свою команду маляров! Объект "ЖК Бусиновский парк (Северный терминал) ПИК ". Москва (м.Ховрино) Ижорская 6 к 6 ТРЕБОВАНИЯ: Опыт от 1ого года , подтвержденный по ТК от 6месяцев. Приветству...
Минск, Московский
Договорная
Инженер пусконаладчик слаботочных систем
Пpoвeдение рaбoт пo запуску, нaладке, oбcлуживaнию АПС, CОУЭ, СOТС, CKС, СВH, paдиoфикация, чаcофикaция, CKУД и сoдepжание иx в pаботоспосoбном coстoянии. - Провeдение пуcкo-налaдочных работ на систем...
Могилев
Договорная
Сварщик водопроводных систем
ОБЯЗАННОСТИ: Изготовление и дальнейший выпуск металлической продукции Планирование рабочих мероприятий Анализ технологии проведения сварочных мероприятий Соблюдение режима сварки Составление заказов н...
Могилевская, Горки
2 000 р.
Вакансия изолировщик на термоизоляции
Требуются изолировщики на термоизоляции. Командировки по РБ (зп от 2000) и РФ (зп от 3300). Полный соц.пакет.
Гродно
3 500 р.
Штукатур
Требования к кандидату: Обязательна ответственность в работе, качественное выполнение работ, производительность за смену от 20м2. Должностные обязанности: Установка маяков, штукатурка стен: гипсовым...
Минск, Центральный
2 000 р.
Столяр Плотник
Столяр Плотник Крупной строительной компании срочно требуются: Столяры плотники, штукатуры, облицовщики плиточники, разнорабочие, Приветствуются бригады и звенья (условия обсуждаются индивидуально)...
Минск, Партизанский
1 200 р.
Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых котлов
телефон для связи Обязанности: -Гарантийный и после гарантий ремонт, ввод в эксплуатацию, проведение ежегодного технического обслуживания газового отопительного оборудования, торговых марок BOSCH, Fe...
Брест
2 000 р.
Производитель общестроительных работ (прораб)
В связи с расширением штата и и объёма работы ООО «Проф НК» приглашает на постоянную работу производителя общестроительных работ с опытом. Требования: • Опыт работы в строительстве обязателен; • ...
Витебск
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Борисов
1 000 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет нахождение техники г. Борисов
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности, Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Инженер по охране труда
Обязанности: - Организация работы по охране труда - Осуществление контроля за соблюдением в организации трудового законодательства в части охраны труда. Принимать участие в функционировании и совершен...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется фасадчик
Строительная компания приглашает на постоянную работу Фасадчиков. Обязанности: Выполнение работ по утеплению и покраске фасада на строительных объектах в г. Борисове и городе Жодино Требования: Серье...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Штукатур-маляр
Обязанности: Выполнение штукатурных, малярных работ на реконструируемых помещениях. Требования: Опыт работы маляром, либо штукатуром (опыт работы в других строительных отраслях также будет плюсом для ...
Минская, Борисов
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Борисов