logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПредметы интерьера, зеркала

Прочее в Первомайском районе Минска

Колокольчики Новогодние.

4 р.

Колокольчики Новогодние.

Минск, Первомайский

badge-icon
Букет из колосьев

20 р.

Букет из колосьев

Минск, Первомайский

badge-icon
Фонарь

37 р.

Фонарь

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Биотопливо 1л для биокамина

10 р.

Биотопливо 1л для биокамина

Минск, Первомайский

badge-icon
Декоративные украшения

10 р.

Декоративные украшения

Минск, Первомайский

badge-icon
Фигурки птиц из дерева

Договорная

Фигурки птиц из дерева

Минск, Первомайский

Пепельница Arti-M

7 р.

Пепельница Arti-M

Минск, Первомайский

ракушки морские

20 р.

ракушки морские

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Интерьерные фигурки

4 р.

Интерьерные фигурки

Минск, Первомайский

Ёлка разные

Договорная

Ёлка разные

Минск, Первомайский

Подставка для ёлки

70 р.

Подставка для ёлки

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Венок

Договорная

Венок

Минск, Первомайский

Декор из ракушек

220 р.

Декор из ракушек

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Для декора

Бесплатно

Для декора

Минск, Первомайский

Венок рождественский ручной работы

70 р.

Венок рождественский ручной работы

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Рождественский венок ручной работы

50 р.

Рождественский венок ручной работы

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Гасильник, гаситель свечей

25 р.

Гасильник, гаситель свечей

Минск, Первомайский

badge-icon
Подносы под винтаж

10 р.

Подносы под винтаж

Минск, Первомайский

статуэтка зайца

20 р.

статуэтка зайца

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Новогоднее декоративное панно для дома/офиса

Договорная

Новогоднее декоративное панно для дома/офиса

Минск, Первомайский

Тонировочная самоклеющаяся пленка Black Out

10 р.

Тонировочная самоклеющаяся пленка Black Out

Минск, Первомайский

Декор

270 р.

Декор

Минск, Первомайский

badge-icon
Шар снежный,музыкальный

25 р.

Шар снежный,музыкальный

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Дед Мороз подвесной 45см

20 р.

Дед Мороз подвесной 45см

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Елочка украшенная -эксклюзив

20 р.

Елочка украшенная -эксклюзив

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Умная светодиодная USB Лента-Гирлянда 10 метров и 100 Led управлением с пульта и телефона

37 р.

Умная светодиодная USB Лента-Гирлянда 10 метров и 100 Led управлением с пульта и телефона

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Череп из ГИПСА

40 р.

Череп из ГИПСА

Минск, Первомайский

badge-icon
Подставка под чашку / макраме

9 р.

Подставка под чашку / макраме

Минск, Первомайский

Обогреватель

40 р.

Обогреватель

Минск, Первомайский

badge-icon
Бабочки декоративные

4 р.

Бабочки декоративные

Минск, Первомайский

Уютный декор

15 р.

Уютный декор

Минск, Первомайский

badge-icon
Контейнер для хранения бытовых мелочей

6 р.

Контейнер для хранения бытовых мелочей

Минск, Первомайский

Ель сосна искусственная ю, игрушки в подарок

120 р.

Ель сосна искусственная ю, игрушки в подарок

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ель искусственная белая

350 р.

Ель искусственная белая

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Сухоцветы, лён

10 р.

Сухоцветы, лён

Минск, Первомайский

Ель Новогодняя

Договорная

Ель Новогодняя

Минск, Первомайский

badge-icon
Панно тарелка настенная Медь латунь Египет НОВЫЕ

45 р.

Панно тарелка настенная Медь латунь Египет НОВЫЕ

Минск, Первомайский

badge-icon
Керамический набор для ванной

40 р.

Керамический набор для ванной

Минск, Первомайский

badge-icon
Гирлянда новогодняя

8 р.

Гирлянда новогодняя

Минск, Первомайский

badge-icon
Раковина морская

10 р.

Раковина морская

Минск, Первомайский

Гирлянда 20 лампочек

35 р.

Гирлянда 20 лампочек

Минск, Первомайский

badge-icon
Льняная салфетка с орнаментом

3 р.

Льняная салфетка с орнаментом

Минск, Первомайский

Корзина из трикотажной пряжи

20 р.

Корзина из трикотажной пряжи

Минск, Первомайский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Аромадиффузор - ночникс эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Онлайн-заказ

89 р.

Аромадиффузор - ночникс эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аромадиффузор - ночник с эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Онлайн-заказ

59 р.

Аромадиффузор - ночник с эффектом камина Aroma Diffuser Touch Panel Version (4 вида подсветки, камни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель (аромадиффузор) воздухаUSB MOON LAMP Humidifier 3D с функцией ночника880ml

Онлайн-заказ

34 р.

Увлажнитель (аромадиффузор) воздухаUSB MOON LAMP Humidifier 3D с функцией ночника880ml

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

15 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома
vip

23 р.

Ароматический диффузор / аромадиффузор для дома

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)

Онлайн-заказ

55.25 р.

Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ХИТ Тонировочная солнцезащитная пленка (шторка для тонировки) 60см х260 см. Комплект- 3 ШТ.

Онлайн-заказ

33 р.

ХИТ Тонировочная солнцезащитная пленка (шторка для тонировки) 60см х260 см. Комплект- 3 ШТ.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Панно настенное ''Эмблема футбольного клуба Арсенал Arsenal ''

52 р.

Панно настенное ''Эмблема футбольного клуба Арсенал Arsenal ''

Брестская, Береза

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели