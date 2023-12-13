Другие домашние питомцы в Первомайском районе Минска
45 р.
Муравьиная ферма с муравьями
Минск, Первомайский
5 р.
Лошадиный паук птицеед Lasiodora parahybana
Минск, Первомайский
95 р.
Аксолотль
Минск, Первомайский
50 р.
Скорпион Parabuthus raudus Dark
Минск, Первомайский
15 р.
Улитки ахатины
Минск, Первомайский
Бесплатно
Ампулярий
Минск, Первомайский
Договорная
Аксолотли
Минск, Первомайский
1 р.
Улитки ампулярии, жёлтые
Минск, Первомайский
20 р.
Паук птицеед Chilobrachys Vietnam Blue
Минск, Первомайский
60 р.
Чёрный скорпион Hottentotta gentili
Минск, Первомайский
130 р.
Черный скорпион гетерометрус Heterometrus
Минск, Первомайский
215 р.
Сом Жирафовый
Минск, Первомайский
5 р.
Моллинезия рыбка
Минск, Первомайский
5 р.
Сом анцитрус, самки
Минск, Первомайский
0.20 р.
Аннамский палочник
Минск, Первомайский
0.70 р.
Ампулярии 4-5 штук
Минск, Первомайский
Бесплатно
Улитки Ахатина
Минск, Первомайский
2 р.
Улитки-ахатины
Минск, Первомайский
20 р.
Паук птицеед Stromatopelma calceatum
Минск, Первомайский
Бесплатно
Питомцы
Минск, Первомайский
55 р.
Синичники ручной работы
Минск, Первомайский
1 р.
Хелена улитка, пара.
Минск, Первомайский
50 р.
Черепаха,аквариум
Минск, Первомайский
3 р.
Улитки ахатины ретикулята альбино
Минск, Первомайский
20 р.
Ферма с муравьями
Минск, Первомайский
400 р.
Хорек, хорьки из питомника
Минск, Первомайский
200 р.
Африканские ежата. Ёжик. Ежик. Декоративный ёжик.
Минск, Первомайский
7 р.
Белые тропические мокрицы Trichorina tomentosa
Минск, Первомайский
1.50 р.
Таракан Blaberus craniifer Black Wing
Минск, Первомайский
200 р.
Африканские ежата. Ежик. Ёжик. Декоративный ёжик.
Минск, Первомайский
60 р.
Телифон паук
Минск, Первомайский
35 р.
Паук птицеед Neoholothele incei
Минск, Первомайский
30 р.
Фрин жгутоногий паук
Минск, Первомайский
0.50 р.
Таракан пикносцелюс Pycnoscelus nigra
Минск, Первомайский
1 р.
Черный американский таракан
Минск, Первомайский
0.50 р.
Мокрица броненосец Armadillidium nasatum
Минск, Первомайский
2 р.
Кубинский таракан бирсотрия Byrsotria torhi
Минск, Первомайский
40 р.
Аксолотль (самка)
Минск, Первомайский
75 р.
Пара аксолотлей (самка и самец)
Минск, Первомайский
80 р.
Аксолотли (пара: самка и самец)
Минск, Первомайский
50 р.
Аксолотль (самец)
Минск, Первомайский
250 р.
Африканский ёжик. Ежик.
Минск, Первомайский
5 р.
Аквариумистика, мраморные раки
Минск, Первомайский