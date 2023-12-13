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Другие домашние питомцы в Первомайском районе Минска

Муравьиная ферма с муравьями

45 р.

Муравьиная ферма с муравьями

Минск, Первомайский

Лошадиный паук птицеед Lasiodora parahybana

5 р.

Лошадиный паук птицеед Lasiodora parahybana

Минск, Первомайский

Аксолотль

95 р.

Аксолотль

Минск, Первомайский

Скорпион Parabuthus raudus Dark

50 р.

Скорпион Parabuthus raudus Dark

Минск, Первомайский

Улитки ахатины

15 р.

Улитки ахатины

Минск, Первомайский

Ампулярий

Бесплатно

Ампулярий

Минск, Первомайский

Аксолотли

Договорная

Аксолотли

Минск, Первомайский

Улитки ампулярии, жёлтые

1 р.

Улитки ампулярии, жёлтые

Минск, Первомайский

Паук птицеед Chilobrachys Vietnam Blue

20 р.

Паук птицеед Chilobrachys Vietnam Blue

Минск, Первомайский

Чёрный скорпион Hottentotta gentili

60 р.

Чёрный скорпион Hottentotta gentili

Минск, Первомайский

Черный скорпион гетерометрус Heterometrus

130 р.

Черный скорпион гетерометрус Heterometrus

Минск, Первомайский

Сом Жирафовый

215 р.

Сом Жирафовый

Минск, Первомайский

Моллинезия рыбка

5 р.

Моллинезия рыбка

Минск, Первомайский

Сом анцитрус, самки

5 р.

Сом анцитрус, самки

Минск, Первомайский

Аннамский палочник

0.20 р.

Аннамский палочник

Минск, Первомайский

Ампулярии 4-5 штук

0.70 р.

Ампулярии 4-5 штук

Минск, Первомайский

Улитки Ахатина

Бесплатно

Улитки Ахатина

Минск, Первомайский

Улитки-ахатины

2 р.

Улитки-ахатины

Минск, Первомайский

Паук птицеед Stromatopelma calceatum

20 р.

Паук птицеед Stromatopelma calceatum

Минск, Первомайский

Питомцы

Бесплатно

Питомцы

Минск, Первомайский

Синичники ручной работы

55 р.

Синичники ручной работы

Минск, Первомайский

Хелена улитка, пара.

1 р.

Хелена улитка, пара.

Минск, Первомайский

Черепаха,аквариум

50 р.

Черепаха,аквариум

Минск, Первомайский

Улитки ахатины ретикулята альбино

3 р.

Улитки ахатины ретикулята альбино

Минск, Первомайский

Ферма с муравьями

20 р.

Ферма с муравьями

Минск, Первомайский

Хорек, хорьки из питомника

400 р.

Хорек, хорьки из питомника

Минск, Первомайский

Африканские ежата. Ёжик. Ежик. Декоративный ёжик.

200 р.

Африканские ежата. Ёжик. Ежик. Декоративный ёжик.

Минск, Первомайский

Белые тропические мокрицы Trichorina tomentosa

7 р.

Белые тропические мокрицы Trichorina tomentosa

Минск, Первомайский

Таракан Blaberus craniifer Black Wing

1.50 р.

Таракан Blaberus craniifer Black Wing

Минск, Первомайский

Африканские ежата. Ежик. Ёжик. Декоративный ёжик.

200 р.

Африканские ежата. Ежик. Ёжик. Декоративный ёжик.

Минск, Первомайский

Телифон паук

60 р.

Телифон паук

Минск, Первомайский

Паук птицеед Neoholothele incei

35 р.

Паук птицеед Neoholothele incei

Минск, Первомайский

Фрин жгутоногий паук

30 р.

Фрин жгутоногий паук

Минск, Первомайский

Таракан пикносцелюс Pycnoscelus nigra

0.50 р.

Таракан пикносцелюс Pycnoscelus nigra

Минск, Первомайский

Черный американский таракан

1 р.

Черный американский таракан

Минск, Первомайский

Мокрица броненосец Armadillidium nasatum

0.50 р.

Мокрица броненосец Armadillidium nasatum

Минск, Первомайский

Кубинский таракан бирсотрия Byrsotria torhi

2 р.

Кубинский таракан бирсотрия Byrsotria torhi

Минск, Первомайский

Аксолотль (самка)

40 р.

Аксолотль (самка)

Минск, Первомайский

Пара аксолотлей (самка и самец)

75 р.

Пара аксолотлей (самка и самец)

Минск, Первомайский

Аксолотли (пара: самка и самец)

80 р.

Аксолотли (пара: самка и самец)

Минск, Первомайский

Аксолотль (самец)

50 р.

Аксолотль (самец)

Минск, Первомайский

Африканский ёжик. Ежик.

250 р.

Африканский ёжик. Ежик.

Минск, Первомайский

Аквариумистика, мраморные раки

5 р.

Аквариумистика, мраморные раки

Минск, Первомайский

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