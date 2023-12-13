Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Первомайском районе Минска
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Запчасти Stihl, Husqvarna
Минск, Первомайский
30 р.
Штатив для нивелира и теодолита
Минск, Первомайский
49 р.
Гравер FORSAGE GM10-150E
Минск, Первомайский
3 р.
Чёрные коленые лезвия для ножа
Минск, Первомайский
540 р.
плазморез Mitech CUT 40
Минск, Первомайский
1.44 р.
Сверла
Минск, Первомайский
130 р.
Гильотина для резки ламинната.
Минск, Первомайский
269 р.
Винтоверт Kilews SKD-5200L ESD (B) силовой контроллер Kilews SKP-32HL
Минск, Первомайский
300 р.
Электродвигатель с редуктором, мотор редуктор
Минск, Первомайский
89.52 р.
Роторы STURM, статор
Минск, Первомайский
3.86 р.
Изолента
Минск, Первомайский
Договорная
Абразивные заточные бруски разной зернистости
Минск, Первомайский
Договорная
Фреза с доставкой
Минск, Первомайский
600 р.
Профилегиб (трубогиб) усиленный
Минск, Первомайский
30 р.
Пылеотвод для УШМ 125 (115, 150)
Минск, Первомайский
5 р.
Сверла 12.7 мм Р5М6 новые
Минск, Первомайский
30 р.
Тестер Ц 4313
Минск, Первомайский
35 р.
Сверло ф40 мм
Минск, Первомайский
260 р.
Детектор проводки BOSCH GMS 120
Минск, Первомайский
40 р.
Для аккумулятора BOSCH
Минск, Первомайский
45 р.
Правило уровень
Минск, Первомайский
75 р.
Магнитный датчик cr22m w0952022180
Минск, Первомайский
10 р.
Трос сантехнический
Минск, Первомайский
3.50 р.
Напильник кругл. большой +рашпиль кругл. по дереву
Минск, Первомайский
1 750 р.
Аккумуляторный линейно-точечный лазерный нивелир M
Минск, Первомайский
8.40 р.
КЛИПСА СВП ''Karofit MINI''. Швы: 1, 1.5, 2 и 3мм. (Разные фасовки).
Минск, Первомайский
16.50 р.
КЛИН СВП ''Karofit MINI'' (100 штук)
Минск, Первомайский
30 р.
КЛИПСА СВП ''Karofit PRO'' (250 штук). Швы: 1, 1.5 и 2мм.
Минск, Первомайский
33 р.
КЛИПСА СВП ''Karofit PRO'' ''LONG'' (250 штук). Шов: 1мм.
Минск, Первомайский
30 р.
КЛИН СВП ''Karofit PRO'' (100 штук)
Минск, Первомайский
7.50 р.
ЗАЖИМ ''СВП''. Швы: 1, 1.5 и 2.5мм. (Разные фасовки).
Минск, Первомайский
7.50 р.
КЛИН ''СВП''. (Разные фасовки).
Минск, Первомайский
40.50 р.
ЗАЖИМ СВП ''3D Крестики'' (500 штук). Швы: 0.8 и 1.5мм.
Минск, Первомайский
40.50 р.
КЛИН СВП ''3D Крестики'' (200 штук)
Минск, Первомайский
7.20 р.
ФИКСАТОР СВП ''ILS Проф''. Шов: 1.5мм. (Разные фасовки).
Минск, Первомайский
27 р.
КЛИН СВП ''ILS Проф'' (100 штук)
Минск, Первомайский
9 р.
ЗАЖИМ СВП ''TLS-Profi'' (100 штук). Швы: 1 и 1.4мм.
Минск, Первомайский
12 р.
ЗАЖИМ СВП ''TLS-Profi'' (100 штук). Шов: 0.5мм.
Минск, Первомайский
16.50 р.
КЛИН СВП ''TLS-Profi'' (100 штук)
Минск, Первомайский
10 р.
Фиксаторы шва для клинкера и кирпича (200 штук). (Разный размер).
Минск, Первомайский
15 р.
Набор ''СВП'': Зажим+Клин. Швы: 1, 1.5 и 2.5мм. (Разные фасовки).
Минск, Первомайский
450 р.
Реноватор DeWalt DWE315
Минск, Первомайский
27 р.
Струбцина
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
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189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
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14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный