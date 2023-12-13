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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Первомайском районе Минска

Запчасти Stihl, Husqvarna

Бесплатно

Запчасти Stihl, Husqvarna

Минск, Первомайский

Штатив для нивелира и теодолита

30 р.

Штатив для нивелира и теодолита

Минск, Первомайский

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Гравер FORSAGE GM10-150E

49 р.

Гравер FORSAGE GM10-150E

Минск, Первомайский

Чёрные коленые лезвия для ножа

3 р.

Чёрные коленые лезвия для ножа

Минск, Первомайский

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плазморез Mitech CUT 40

540 р.

плазморез Mitech CUT 40

Минск, Первомайский

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Сверла

1.44 р.

Сверла

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гильотина для резки ламинната.

130 р.

Гильотина для резки ламинната.

Минск, Первомайский

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Винтоверт Kilews SKD-5200L ESD (B) силовой контроллер Kilews SKP-32HL

269 р.

Винтоверт Kilews SKD-5200L ESD (B) силовой контроллер Kilews SKP-32HL

Минск, Первомайский

Электродвигатель с редуктором, мотор редуктор

300 р.

Электродвигатель с редуктором, мотор редуктор

Минск, Первомайский

Роторы STURM, статор

89.52 р.

Роторы STURM, статор

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Изолента

3.86 р.

Изолента

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Абразивные заточные бруски разной зернистости

Договорная

Абразивные заточные бруски разной зернистости

Минск, Первомайский

Фреза с доставкой

Договорная

Фреза с доставкой

Минск, Первомайский

Профилегиб (трубогиб) усиленный

600 р.

Профилегиб (трубогиб) усиленный

Минск, Первомайский

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Пылеотвод для УШМ 125 (115, 150)

30 р.

Пылеотвод для УШМ 125 (115, 150)

Минск, Первомайский

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Сверла 12.7 мм Р5М6 новые

5 р.

Сверла 12.7 мм Р5М6 новые

Минск, Первомайский

Тестер Ц 4313

30 р.

Тестер Ц 4313

Минск, Первомайский

Сверло ф40 мм

35 р.

Сверло ф40 мм

Минск, Первомайский

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Детектор проводки BOSCH GMS 120

260 р.

Детектор проводки BOSCH GMS 120

Минск, Первомайский

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Для аккумулятора BOSCH

40 р.

Для аккумулятора BOSCH

Минск, Первомайский

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Правило уровень

45 р.

Правило уровень

Минск, Первомайский

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Магнитный датчик cr22m w0952022180

75 р.

Магнитный датчик cr22m w0952022180

Минск, Первомайский

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Трос сантехнический

10 р.

Трос сантехнический

Минск, Первомайский

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Напильник кругл. большой +рашпиль кругл. по дереву

3.50 р.

Напильник кругл. большой +рашпиль кругл. по дереву

Минск, Первомайский

Аккумуляторный линейно-точечный лазерный нивелир M

1 750 р.

Аккумуляторный линейно-точечный лазерный нивелир M

Минск, Первомайский

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КЛИПСА СВП ''Karofit MINI''. Швы: 1, 1.5, 2 и 3мм. (Разные фасовки).

8.40 р.

КЛИПСА СВП ''Karofit MINI''. Швы: 1, 1.5, 2 и 3мм. (Разные фасовки).

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
КЛИН СВП ''Karofit MINI'' (100 штук)

16.50 р.

КЛИН СВП ''Karofit MINI'' (100 штук)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
КЛИПСА СВП ''Karofit PRO'' (250 штук). Швы: 1, 1.5 и 2мм.

30 р.

КЛИПСА СВП ''Karofit PRO'' (250 штук). Швы: 1, 1.5 и 2мм.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
КЛИПСА СВП ''Karofit PRO'' ''LONG'' (250 штук). Шов: 1мм.

33 р.

КЛИПСА СВП ''Karofit PRO'' ''LONG'' (250 штук). Шов: 1мм.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
КЛИН СВП ''Karofit PRO'' (100 штук)

30 р.

КЛИН СВП ''Karofit PRO'' (100 штук)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ЗАЖИМ ''СВП''. Швы: 1, 1.5 и 2.5мм. (Разные фасовки).

7.50 р.

ЗАЖИМ ''СВП''. Швы: 1, 1.5 и 2.5мм. (Разные фасовки).

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
КЛИН ''СВП''. (Разные фасовки).

7.50 р.

КЛИН ''СВП''. (Разные фасовки).

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ЗАЖИМ СВП ''3D Крестики'' (500 штук). Швы: 0.8 и 1.5мм.

40.50 р.

ЗАЖИМ СВП ''3D Крестики'' (500 штук). Швы: 0.8 и 1.5мм.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
КЛИН СВП ''3D Крестики'' (200 штук)

40.50 р.

КЛИН СВП ''3D Крестики'' (200 штук)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ФИКСАТОР СВП ''ILS Проф''. Шов: 1.5мм. (Разные фасовки).

7.20 р.

ФИКСАТОР СВП ''ILS Проф''. Шов: 1.5мм. (Разные фасовки).

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
КЛИН СВП ''ILS Проф'' (100 штук)

27 р.

КЛИН СВП ''ILS Проф'' (100 штук)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ЗАЖИМ СВП ''TLS-Profi'' (100 штук). Швы: 1 и 1.4мм.

9 р.

ЗАЖИМ СВП ''TLS-Profi'' (100 штук). Швы: 1 и 1.4мм.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ЗАЖИМ СВП ''TLS-Profi'' (100 штук). Шов: 0.5мм.

12 р.

ЗАЖИМ СВП ''TLS-Profi'' (100 штук). Шов: 0.5мм.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
КЛИН СВП ''TLS-Profi'' (100 штук)

16.50 р.

КЛИН СВП ''TLS-Profi'' (100 штук)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Фиксаторы шва для клинкера и кирпича (200 штук). (Разный размер).

10 р.

Фиксаторы шва для клинкера и кирпича (200 штук). (Разный размер).

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Набор ''СВП'': Зажим+Клин. Швы: 1, 1.5 и 2.5мм. (Разные фасовки).

15 р.

Набор ''СВП'': Зажим+Клин. Швы: 1, 1.5 и 2.5мм. (Разные фасовки).

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Реноватор DeWalt DWE315

450 р.

Реноватор DeWalt DWE315

Минск, Первомайский

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Струбцина

27 р.

Струбцина

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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