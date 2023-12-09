logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Банкетки, пуфики
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Для комнаты
Состояние
Продавец
МебельБанкетки, пуфики

Скамьи и прочие товары в Первомайском районе Минска

Пуф Банкетка

Договорная

Пуф Банкетка

Минск, Первомайский

Банкетка для обуви

280 р.

Банкетка для обуви

Минск, Первомайский

Кушетка с ящиком внутри

30 р.

Кушетка с ящиком внутри

Минск, Первомайский

Диван

150 р.

Диван

Минск, Первомайский

badge-icon
no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Домик для котов 100 рублей я живу в острошицком г

100 р.

Домик для котов 100 рублей я живу в острошицком г

Минск, Центральный

badge-icon
Пуфик/пуф с ящиком

140 р.

Пуфик/пуф с ящиком

Минск, Центральный

Диванчик для офиса, салона

300 р.

Диванчик для офиса, салона

Минск, Центральный

Диванчик для кухни, прихожей, балкона, салона

220 р.

Диванчик для кухни, прихожей, балкона, салона

Минск, Центральный

Мебель старинная для прихожей.

90 р.

Мебель старинная для прихожей.

Минск, Центральный

badge-icon
Пуфик

58 р.

Пуфик

Минск, Заводской

Скамья

60 р.

Скамья

Минск, Партизанский

badge-icon
Подставка для сумок и обуви кованая Италия

150 р.

Подставка для сумок и обуви кованая Италия

Минск, Центральный

Скамейка в прихожую

500 р.

Скамейка в прихожую

Минск, Октябрьский

badge-icon
Мебель бесплатно САМОВЫВОЗ

Бесплатно

Мебель бесплатно САМОВЫВОЗ

Минск, Центральный

Радиоприёмник PHILIPS

95 р.

Радиоприёмник PHILIPS

Минск, Фрунзенский

Скамья в прихожую

165 р.

Скамья в прихожую

Минск, Центральный

Подушка для сидения, 4 штуки, хорошем состоянии

5 р.

Подушка для сидения, 4 штуки, хорошем состоянии

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Шкаф купе Механизм Сенатор- Цвет и размер на выбор

700 р.

Шкаф купе Механизм Сенатор- Цвет и размер на выбор

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель