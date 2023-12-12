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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Первомайском районе Минска

Лопата снеговая 515х410 алюминиевая планка, деревянный черенок 32х1200мм

17 р.

Лопата снеговая 515х410 алюминиевая планка, деревянный черенок 32х1200мм

Минск, Первомайский

Доставка
Скрепер стальной формованный для уборки снега 750*428*0,8мм

30 р.

Скрепер стальной формованный для уборки снега 750*428*0,8мм

Минск, Первомайский

Доставка
Лопата снеговая ''Купец'' 400*390мм оцинкованная планка, деревянный черенок 32*1200мм

13 р.

Лопата снеговая ''Купец'' 400*390мм оцинкованная планка, деревянный черенок 32*1200мм

Минск, Первомайский

Доставка
Мотыга дерев. ручка 1350мм

9.65 р.

Мотыга дерев. ручка 1350мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Тяпка

8 р.

Тяпка

Минск, Первомайский

Снегоуборщик бензиновый Рысь

1 500 р.

Снегоуборщик бензиновый Рысь

Минск, Первомайский

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Ручка для ручной косы

10 р.

Ручка для ручной косы

Минск, Первомайский

Металлический уличный градусник, Голландия

125 р.

Металлический уличный градусник, Голландия

Минск, Первомайский

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Канистры объем 5 л - 3 шт ( не пищевые)

5 р.

Канистры объем 5 л - 3 шт ( не пищевые)

Минск, Первомайский

Ведро объем 5 литров ( не пищевое)

4 р.

Ведро объем 5 литров ( не пищевое)

Минск, Первомайский

грабли металлические СССР

10 р.

грабли металлические СССР

Минск, Первомайский

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Мел разметочный STIHL Marker PRO

40 р.

Мел разметочный STIHL Marker PRO

Минск, Первомайский

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ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ КОРЗИНА

20 р.

ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ КОРЗИНА

Минск, Первомайский

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саперная лопата ссср

25 р.

саперная лопата ссср

Минск, Первомайский

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Воздушный змей ''Крук''

55 р.

Воздушный змей ''Крук''

Минск, Первомайский

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Краны но мойку

20 р.

Краны но мойку

Минск, Первомайский

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PH метр для почвы, влагомер и измеритель освещённо

30 р.

PH метр для почвы, влагомер и измеритель освещённо

Минск, Первомайский

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Садовый инвентарь б /у

20 р.

Садовый инвентарь б /у

Минск, Первомайский

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Ручки новые (для тачки)

Договорная

Ручки новые (для тачки)

Минск, Первомайский

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Колеса для тележки,тачки.

Договорная

Колеса для тележки,тачки.

Минск, Первомайский

Гидропульт для опрыскивания, опрыскиватель, СССР

30 р.

Гидропульт для опрыскивания, опрыскиватель, СССР

Минск, Первомайский

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Спанбонд

Договорная

Спанбонд

Минск, Первомайский

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Каток с шипами и просто садовый

199 р.

Каток с шипами и просто садовый

Минск, Первомайский

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Раритетный немецкий дышель для плугов. 1941 г.

50 р.

Раритетный немецкий дышель для плугов. 1941 г.

Минск, Первомайский

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Корзины

25 р.

Корзины

Минск, Первомайский

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Мельница +колодец декоративный

160 р.

Мельница +колодец декоративный

Минск, Первомайский

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Лесница

60 р.

Лесница

Минск, Первомайский

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Лестница длинная 375см высота, 51см ширина

160 р.

Лестница длинная 375см высота, 51см ширина

Минск, Первомайский

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Плуг конный и сошка

50 р.

Плуг конный и сошка

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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