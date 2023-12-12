Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садового инвентаря в Первомайском районе Минска
17 р.
Лопата снеговая 515х410 алюминиевая планка, деревянный черенок 32х1200мм
Минск, Первомайский
30 р.
Скрепер стальной формованный для уборки снега 750*428*0,8мм
Минск, Первомайский
13 р.
Лопата снеговая ''Купец'' 400*390мм оцинкованная планка, деревянный черенок 32*1200мм
Минск, Первомайский
9.65 р.
Мотыга дерев. ручка 1350мм
Минск, Первомайский
8 р.
Тяпка
Минск, Первомайский
1 500 р.
Снегоуборщик бензиновый Рысь
Минск, Первомайский
10 р.
Ручка для ручной косы
Минск, Первомайский
125 р.
Металлический уличный градусник, Голландия
Минск, Первомайский
5 р.
Канистры объем 5 л - 3 шт ( не пищевые)
Минск, Первомайский
4 р.
Ведро объем 5 литров ( не пищевое)
Минск, Первомайский
10 р.
грабли металлические СССР
Минск, Первомайский
40 р.
Мел разметочный STIHL Marker PRO
Минск, Первомайский
20 р.
ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ КОРЗИНА
Минск, Первомайский
25 р.
саперная лопата ссср
Минск, Первомайский
55 р.
Воздушный змей ''Крук''
Минск, Первомайский
20 р.
Краны но мойку
Минск, Первомайский
30 р.
PH метр для почвы, влагомер и измеритель освещённо
Минск, Первомайский
20 р.
Садовый инвентарь б /у
Минск, Первомайский
Договорная
Ручки новые (для тачки)
Минск, Первомайский
Договорная
Колеса для тележки,тачки.
Минск, Первомайский
30 р.
Гидропульт для опрыскивания, опрыскиватель, СССР
Минск, Первомайский
Договорная
Спанбонд
Минск, Первомайский
199 р.
Каток с шипами и просто садовый
Минск, Первомайский
50 р.
Раритетный немецкий дышель для плугов. 1941 г.
Минск, Первомайский
25 р.
Корзины
Минск, Первомайский
160 р.
Мельница +колодец декоративный
Минск, Первомайский
60 р.
Лесница
Минск, Первомайский
160 р.
Лестница длинная 375см высота, 51см ширина
Минск, Первомайский
50 р.
Плуг конный и сошка
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
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20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный