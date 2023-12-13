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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Первомайском районе Минска

Компьютерный стол и стеллажи на две стены

1 500 р.

Компьютерный стол и стеллажи на две стены

Минск, Первомайский

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Ножки для мебели

15 р.

Ножки для мебели

Минск, Первомайский

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Ролики (колесики) для офисного кресла

0.80 р.

Ролики (колесики) для офисного кресла

Минск, Первомайский

Мебельная фурнитура с доставкой

Договорная

Мебельная фурнитура с доставкой

Минск, Первомайский

Элемент декора для мебели-30 шт.

50 р.

Элемент декора для мебели-30 шт.

Минск, Первомайский

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Колёсики мебельные

Договорная

Колёсики мебельные

Минск, Первомайский

Ящик для белья на колесах 2 шт, коробка

16 р.

Ящик для белья на колесах 2 шт, коробка

Минск, Первомайский

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Ручка Икея Бильсбру 320мм

15 р.

Ручка Икея Бильсбру 320мм

Минск, Первомайский

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Направляющие для стекла 97см Новые 3руб ПАРА в-н

3 р.

Направляющие для стекла 97см Новые 3руб ПАРА в-н

Минск, Первомайский

Перемычка, планка для кухни, шкафчика

7 р.

Перемычка, планка для кухни, шкафчика

Минск, Первомайский

Ламели, 20 шт. 800*50*10 (мм), 6 шт.700*50*10.

1 р.

Ламели, 20 шт. 800*50*10 (мм), 6 шт.700*50*10.

Минск, Первомайский

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Ролики для кресла колесики Haimei

13 р.

Ролики для кресла колесики Haimei

Минск, Первомайский

Пружина змейка

3 р.

Пружина змейка

Минск, Первомайский

Крепление для приставной барной стойки

40 р.

Крепление для приставной барной стойки

Минск, Первомайский

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Зеркала мебельные

10 р.

Зеркала мебельные

Минск, Первомайский

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Стеклянные полки (3 ед)

Договорная

Стеклянные полки (3 ед)

Минск, Первомайский

Колеса советские мебельные прорезиненные.

2.50 р.

Колеса советские мебельные прорезиненные.

Минск, Первомайский

Стекла от стенки, с ручкой. 3 р шт. Можно обмен

3 р.

Стекла от стенки, с ручкой. 3 р шт. Можно обмен

Минск, Первомайский

Ручки мебельные фирмы GTV модель UA-337

10 р.

Ручки мебельные фирмы GTV модель UA-337

Минск, Первомайский

Мебельный щит Плита ДСП 16 мм.

60 р.

Мебельный щит Плита ДСП 16 мм.

Минск, Первомайский

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Уголок металлический 30×18×18мм

0.60 р.

Уголок металлический 30×18×18мм

Минск, Первомайский

Плита ДСП 16 мм.

80 р.

Плита ДСП 16 мм.

Минск, Первомайский

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Колесики для мебели

8 р.

Колесики для мебели

Минск, Первомайский

Ручка мебельная пластик

3 р.

Ручка мебельная пластик

Минск, Первомайский

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Подлокотники к креслу, дивану

5 р.

Подлокотники к креслу, дивану

Минск, Первомайский

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ЭКО кожа

20 р.

ЭКО кожа

Минск, Первомайский

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Ручки для мебели...

30 р.

Ручки для мебели...

Минск, Первомайский

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Доводчик дверей Diplomat

25 р.

Доводчик дверей Diplomat

Минск, Первомайский

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Колёса для мебели новые

3 р.

Колёса для мебели новые

Минск, Первомайский

НОЖКИ МЕБЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЕ НА ФОТО

35 р.

НОЖКИ МЕБЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЕ НА ФОТО

Минск, Первомайский

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Зеркало

90 р.

Зеркало

Минск, Первомайский

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Ножки мебельные Икеа

20 р.

Ножки мебельные Икеа

Минск, Первомайский

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Запасные части от углового дивана Лагуна Серджио

20 р.

Запасные части от углового дивана Лагуна Серджио

Минск, Первомайский

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Держатель skadis

7 р.

Держатель skadis

Минск, Первомайский

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Столешница (постформинг), H1277

40 р.

Столешница (постформинг), H1277

Минск, Первомайский

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Столешница (постформинг), H3730

40 р.

Столешница (постформинг), H3730

Минск, Первомайский

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Столешница (постформинг),B0395

60 р.

Столешница (постформинг),B0395

Минск, Первомайский

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Ноги для стола

5 р.

Ноги для стола

Минск, Первомайский

Запчасти для стульев

Договорная

Запчасти для стульев

Минск, Первомайский

мебельные ручки

4 р.

мебельные ручки

Минск, Первомайский

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Ручки для мебели Икеа ,2шт.

20 р.

Ручки для мебели Икеа ,2шт.

Минск, Первомайский

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Крестовина для компьютерного или офисного кресла

15 р.

Крестовина для компьютерного или офисного кресла

Минск, Первомайский

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Ножки Икеа с Польши для кровати, мебели 10см. Новы

103 р.

Ножки Икеа с Польши для кровати, мебели 10см. Новы

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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