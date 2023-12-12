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Ремонт и стройкаВорота, заборы

Прочее для заборов и ворот в Первомайском районе Минска

Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

665 р.

Привод для откатных ворот весом до 500кг с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Привод для откатных ворот с двумя пультами

800 р.

Привод для откатных ворот с двумя пультами

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Комплект фурнитуры для откатных ворот DoorHan х/к 71Х60Х3,5

689 р.

Комплект фурнитуры для откатных ворот DoorHan х/к 71Х60Х3,5

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пульт для ворот 2-х канальный Door Han

25 р.

Пульт для ворот 2-х канальный Door Han

Минск, Первомайский

Ходовой ролик Alutech для ворот

Договорная

Ходовой ролик Alutech для ворот

Минск, Первомайский

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Металлоштакетник ХИТ2023

3.30 р.

Металлоштакетник ХИТ2023

Минск, Первомайский

Навес кованный

3 000 р.

Навес кованный

Минск, Первомайский

165 р.

Проволока колючая для ограждения

Минск, Первомайский

Основание для столба

10 р.

Основание для столба

Минск, Первомайский

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Завеса МОЩНАЯ для гаражных ворот

20 р.

Завеса МОЩНАЯ для гаражных ворот

Минск, Первомайский

Калитка детская для дома

160 р.

Калитка детская для дома

Минск, Первомайский

Дверные Петли завесы прочные для дверей ворот

9 р.

Дверные Петли завесы прочные для дверей ворот

Минск, Первомайский

Редуктор на ворота

Договорная

Редуктор на ворота

Минск, Первомайский

Пульт для ворот, шлагбаума 315MHz

20 р.

Пульт для ворот, шлагбаума 315MHz

Минск, Первомайский

Соединители металлические на столбы (для забора)

6 р.

Соединители металлические на столбы (для забора)

Минск, Первомайский

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2 калитки

180 р.

2 калитки

Минск, Первомайский

Пульт ДУ автоматикой ворот Nice Flo2r

50 р.

Пульт ДУ автоматикой ворот Nice Flo2r

Минск, Первомайский

Трубы металлические

5 р.

Трубы металлические

Минск, Первомайский

Контроллер доступа сетевой новый zkteco c3-200

450 р.

Контроллер доступа сетевой новый zkteco c3-200

Минск, Первомайский

Закладная металл

10 р.

Закладная металл

Минск, Первомайский

Профнастил для забора и кровли

13.20 р.

Профнастил для забора и кровли

Минск, Первомайский

Б/У Тележка для тали или подвеса ворот HТ 0,5 т

340 р.

Б/У Тележка для тали или подвеса ворот HТ 0,5 т

Минск, Первомайский

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Пульт ДУ для ворот, ролет, шлагбаумов

25 р.

Пульт ДУ для ворот, ролет, шлагбаумов

Минск, Первомайский

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Крепление 3д ограждения

3 р.

Крепление 3д ограждения

Минск, Первомайский

ПЕТЛИ(ЗАВЕСЫ) РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ

Договорная

ПЕТЛИ(ЗАВЕСЫ) РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ

Минск, Первомайский

Шестерня привода ворот

39 р.

Шестерня привода ворот

Минск, Первомайский

Стрела к шлагбауму 4,3 м

150 р.

Стрела к шлагбауму 4,3 м

Минск, Первомайский

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Пульт ПДУ для автоматики NICE 80р/шт 80296607423

80 р.

Пульт ПДУ для автоматики NICE 80р/шт 80296607423

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Петля регулируемая под сварку

18 р.

Петля регулируемая под сварку

Гродно

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Брестская, Дрогичин

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для распашных ворот

1 573 р.

Автоматика, привод для распашных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Комплектующие для ворот

Договорная

Комплектующие для ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Автоматика, привод для откатных ворот

902 р.

Автоматика, привод для откатных ворот

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Т-профиль для ворот и калиток

20 р.

Т-профиль для ворот и калиток

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

14 р.

Столбы для забора 89х3,5 мм. Длина 2,5. 2,7. 3,0 метра.

Гомель

Доставка по Беларуси
Электроприводы для откатных ворот

Договорная

Электроприводы для откатных ворот

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
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