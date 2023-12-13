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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Первомайском районе Минска

Курятник К9 на 20 кур.
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3 700 р.

Курятник К9 на 20 кур.

Минск, Первомайский

Держатель для кашпо (Цветов)

9.50 р.

Держатель для кашпо (Цветов)

Минск, Первомайский

Скворечник ручной работы

65 р.

Скворечник ручной работы

Минск, Первомайский

Вазы на кладбище полимербетонные

55 р.

Вазы на кладбище полимербетонные

Минск, Первомайский

Ящик для цветов

Договорная

Ящик для цветов

Минск, Первомайский

Стружка из ольхи

5 р.

Стружка из ольхи

Минск, Первомайский

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Ящики пластиковые

Договорная

Ящики пластиковые

Минск, Первомайский

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Коврик-трансформер ''уличный'' (91,5см х 91,5см)

38.77 р.

Коврик-трансформер ''уличный'' (91,5см х 91,5см)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Маточное поголовье червя Старателя

15 р.

Маточное поголовье червя Старателя

Минск, Первомайский

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Статуэтка

20 р.

Статуэтка

Минск, Первомайский

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Металлический флюгер для улицы, Голландия

225 р.

Металлический флюгер для улицы, Голландия

Минск, Первомайский

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Колодец +мельница декоративная

170 р.

Колодец +мельница декоративная

Минск, Первомайский

Перчатки латекс резина

10 р.

Перчатки латекс резина

Минск, Первомайский

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Брусок 40х40х2000 для хозяйственных нужд и подвязки деревьев.

1 р.

Брусок 40х40х2000 для хозяйственных нужд и подвязки деревьев.

Минск, Первомайский

Влагомер для растений

15 р.

Влагомер для растений

Минск, Первомайский

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Контейнера для рассады.

0.35 р.

Контейнера для рассады.

Минск, Первомайский

Плитка бетонная под дерево ,,Террасная доска,,

6 р.

Плитка бетонная под дерево ,,Террасная доска,,

Минск, Первомайский

Продам ящик деревенский

13 р.

Продам ящик деревенский

Минск, Первомайский

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Комплект Startul для дачи

Договорная

Комплект Startul для дачи

Минск, Первомайский

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Горшочки для рассады из торфа.

0.20 р.

Горшочки для рассады из торфа.

Минск, Первомайский

Зиппакеты много

3 р.

Зиппакеты много

Минск, Первомайский

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Секатор пальчиковый новый

5 р.

Секатор пальчиковый новый

Минск, Первомайский

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Курятник К9 на 20 кур.
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3 700 р.

Курятник К9 на 20 кур.

Минск, Первомайский

Скворечник + кормушка

150 р.

Скворечник + кормушка

Минск, Первомайский

Декоративные изделия

170 р.

Декоративные изделия

Минск, Первомайский

Проволока колючая

60 р.

Проволока колючая

Минск, Первомайский

Форма для дорожек

28.70 р.

Форма для дорожек

Минск, Первомайский

Конус

10 р.

Конус

Минск, Первомайский

Дверь строительная

10 р.

Дверь строительная

Минск, Первомайский

Грядки оцинкованные полимерные.Распродажа до 15.11

95 р.

Грядки оцинкованные полимерные.Распродажа до 15.11

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Перчатки огородника))

5 р.

Перчатки огородника))

Минск, Первомайский

Зеркало. 65-120 см. На дачу в гараж.

10 р.

Зеркало. 65-120 см. На дачу в гараж.

Минск, Первомайский

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Прожектор светодионый

50 р.

Прожектор светодионый

Минск, Первомайский

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Трубка ПВХ остатки, обрезки

Договорная

Трубка ПВХ остатки, обрезки

Минск, Первомайский

Продам контейнер для хранения картофеля,овощей

20 р.

Продам контейнер для хранения картофеля,овощей

Минск, Первомайский

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Складная ваза с гидрогелем

2 р.

Складная ваза с гидрогелем

Минск, Первомайский

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Материал нетканый СпанБел

Договорная

Материал нетканый СпанБел

Минск, Первомайский

Коловорот ручной новый

15 р.

Коловорот ручной новый

Минск, Первомайский

Сетка фасадная защитная затеняющая

0.50 р.

Сетка фасадная защитная затеняющая

Минск, Первомайский

Втулка шлицевая на ВОМ (МС 0690002400-01)

90 р.

Втулка шлицевая на ВОМ (МС 0690002400-01)

Минск, Первомайский

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Часть двигателя Kercher K5 COMPACT

20 р.

Часть двигателя Kercher K5 COMPACT

Минск, Первомайский

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Червь Старатель

10 р.

Червь Старатель

Минск, Первомайский

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Окучник конный

120 р.

Окучник конный

Минск, Первомайский

Цветочницы

25 р.

Цветочницы

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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