Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Первомайском районе Минска
3 700 р.
Курятник К9 на 20 кур.
Минск, Первомайский
9.50 р.
Держатель для кашпо (Цветов)
Минск, Первомайский
65 р.
Скворечник ручной работы
Минск, Первомайский
55 р.
Вазы на кладбище полимербетонные
Минск, Первомайский
Договорная
Ящик для цветов
Минск, Первомайский
5 р.
Стружка из ольхи
Минск, Первомайский
Договорная
Ящики пластиковые
Минск, Первомайский
38.77 р.
Коврик-трансформер ''уличный'' (91,5см х 91,5см)
Минск, Первомайский
15 р.
Маточное поголовье червя Старателя
Минск, Первомайский
20 р.
Статуэтка
Минск, Первомайский
225 р.
Металлический флюгер для улицы, Голландия
Минск, Первомайский
170 р.
Колодец +мельница декоративная
Минск, Первомайский
10 р.
Перчатки латекс резина
Минск, Первомайский
1 р.
Брусок 40х40х2000 для хозяйственных нужд и подвязки деревьев.
Минск, Первомайский
15 р.
Влагомер для растений
Минск, Первомайский
0.35 р.
Контейнера для рассады.
Минск, Первомайский
6 р.
Плитка бетонная под дерево ,,Террасная доска,,
Минск, Первомайский
13 р.
Продам ящик деревенский
Минск, Первомайский
Договорная
Комплект Startul для дачи
Минск, Первомайский
0.20 р.
Горшочки для рассады из торфа.
Минск, Первомайский
3 р.
Зиппакеты много
Минск, Первомайский
5 р.
Секатор пальчиковый новый
Минск, Первомайский
3 700 р.
Курятник К9 на 20 кур.
Минск, Первомайский
150 р.
Скворечник + кормушка
Минск, Первомайский
170 р.
Декоративные изделия
Минск, Первомайский
60 р.
Проволока колючая
Минск, Первомайский
28.70 р.
Форма для дорожек
Минск, Первомайский
10 р.
Конус
Минск, Первомайский
10 р.
Дверь строительная
Минск, Первомайский
95 р.
Грядки оцинкованные полимерные.Распродажа до 15.11
Минск, Первомайский
5 р.
Перчатки огородника))
Минск, Первомайский
10 р.
Зеркало. 65-120 см. На дачу в гараж.
Минск, Первомайский
50 р.
Прожектор светодионый
Минск, Первомайский
Договорная
Трубка ПВХ остатки, обрезки
Минск, Первомайский
20 р.
Продам контейнер для хранения картофеля,овощей
Минск, Первомайский
2 р.
Складная ваза с гидрогелем
Минск, Первомайский
Договорная
Материал нетканый СпанБел
Минск, Первомайский
15 р.
Коловорот ручной новый
Минск, Первомайский
0.50 р.
Сетка фасадная защитная затеняющая
Минск, Первомайский
90 р.
Втулка шлицевая на ВОМ (МС 0690002400-01)
Минск, Первомайский
20 р.
Часть двигателя Kercher K5 COMPACT
Минск, Первомайский
10 р.
Червь Старатель
Минск, Первомайский
120 р.
Окучник конный
Минск, Первомайский
25 р.
Цветочницы
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный