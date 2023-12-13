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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Первомайском районе Минска

Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

10 р.

Пульт к ТВ-приставке HARPER б/у

Минск, Первомайский

Информационная панель Samsung QB13R-T / LH13QBRTBGCXCI

549 р.

Информационная панель Samsung QB13R-T / LH13QBRTBGCXCI

Минск, Первомайский

Кабель коаксиальный RJ11. Бухта 305 метров

200 р.

Кабель коаксиальный RJ11. Бухта 305 метров

Минск, Первомайский

Очки виртуальной реальности

25 р.

Очки виртуальной реальности

Минск, Первомайский

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Коробка для телевизора 55'

25 р.

Коробка для телевизора 55'

Минск, Первомайский

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50 р.

Бонусы Электросила

Минск, Первомайский

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Блок питания для LED экрана G-ENERGY N200V5-A

25 р.

Блок питания для LED экрана G-ENERGY N200V5-A

Минск, Первомайский

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Блок питания BN44-00493B

60 р.

Блок питания BN44-00493B

Минск, Первомайский

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Материнская плата BN41-01812A BN94-05559L

80 р.

Материнская плата BN41-01812A BN94-05559L

Минск, Первомайский

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Подсветка для Samsung UE32EH5000W

30 р.

Подсветка для Samsung UE32EH5000W

Минск, Первомайский

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Подставка под телевизор LG

Договорная

Подставка под телевизор LG

Минск, Первомайский

Аудиосистема

150 р.

Аудиосистема

Минск, Первомайский

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Видеокасета Digatal Betacam

10 р.

Видеокасета Digatal Betacam

Минск, Первомайский

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Проекционный объектив Isco Ulyra Star HD Plus

300 р.

Проекционный объектив Isco Ulyra Star HD Plus

Минск, Первомайский

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Матрица Телевизор TCL 55, TCL 50

350 р.

Матрица Телевизор TCL 55, TCL 50

Минск, Первомайский

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Целая рабочая матрица на телевизор TCL 65c735

350 р.

Целая рабочая матрица на телевизор TCL 65c735

Минск, Первомайский

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Медиаплеер Redbox Mini 5

80 р.

Медиаплеер Redbox Mini 5

Минск, Первомайский

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3 д очки

15 р.

3 д очки

Минск, Первомайский

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Лампа электронная

5 р.

Лампа электронная

Минск, Первомайский

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Платы для сборки часов ИН-12

15 р.

Платы для сборки часов ИН-12

Минск, Первомайский

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книги Телевизоры

15 р.

книги Телевизоры

Минск, Первомайский

Мотор и минимоторы

Договорная

Мотор и минимоторы

Минск, Первомайский

Переходник для Sony FE с объективом 70-200 mm F4

1 800 р.

Переходник для Sony FE с объективом 70-200 mm F4

Минск, Первомайский

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Умножитель напряжения

Договорная

Умножитель напряжения

Минск, Первомайский

Блок питания 5v / 2A

6.40 р.

Блок питания 5v / 2A

Минск, Первомайский

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Wi-Fi адаптер. USB 2.0

26 р.

Wi-Fi адаптер. USB 2.0

Минск, Первомайский

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Кабель тюльпан для аудио, видео

3 р.

Кабель тюльпан для аудио, видео

Минск, Первомайский

Бокс для подводной съёмки Sony

50 р.

Бокс для подводной съёмки Sony

Минск, Первомайский

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Аудиокабель со штекером 3 мм на штекер 2RCA

5 р.

Аудиокабель со штекером 3 мм на штекер 2RCA

Минск, Первомайский

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Сплитер

10 р.

Сплитер

Минск, Первомайский

Вращающаяся голова Ross Terret Led Was LED 36x10

550 р.

Вращающаяся голова Ross Terret Led Was LED 36x10

Минск, Первомайский

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Пульт

35 р.

Пульт

Минск, Первомайский

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Подставка для ТВ

10 р.

Подставка для ТВ

Минск, Первомайский

Информационная панель Samsung LH40DMEPLGC

100 р.

Информационная панель Samsung LH40DMEPLGC

Минск, Первомайский

Медиаплеер Dune HD PRO VISION 4К SOLO

1 100 р.

Медиаплеер Dune HD PRO VISION 4К SOLO

Минск, Первомайский

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Антенный телевизионный удлинитель

3 р.

Антенный телевизионный удлинитель

Минск, Первомайский

Цифровой видеорегистратор

80 р.

Цифровой видеорегистратор

Минск, Первомайский

Подписка окко премиум 12 месяцев

70 р.

Подписка окко премиум 12 месяцев

Минск, Первомайский

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Полка под свч или небольшой тв....................

10 р.

Полка под свч или небольшой тв....................

Минск, Первомайский

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Медиаплеер Dune HD Base 3D

149 р.

Медиаплеер Dune HD Base 3D

Минск, Первомайский

Очки 3D поляризационные

10 р.

Очки 3D поляризационные

Минск, Первомайский

Интерактивная панель NewLine TT-7519RS

12 500 р.

Интерактивная панель NewLine TT-7519RS

Минск, Первомайский

VHS-FX- The Video- USED

29 р.

VHS-FX- The Video- USED

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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