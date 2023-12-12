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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Первомайском районе Минска

Лапка для плоскошовной машины бытовой

10 р.

Лапка для плоскошовной машины бытовой

Минск, Первомайский

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Детские вешалки

Бесплатно

Детские вешалки

Минск, Первомайский

Машинка от катышек

20 р.

Машинка от катышек

Минск, Первомайский

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Гладильная доска

10 р.

Гладильная доска

Минск, Первомайский

Гладильный пресс Beko

250 р.

Гладильный пресс Beko

Минск, Первомайский

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Гладильная антикварная доска

10 р.

Гладильная антикварная доска

Минск, Первомайский

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Ультразвуковое устройство для стирки УСУ ''Дюна''

40 р.

Ультразвуковое устройство для стирки УСУ ''Дюна''

Минск, Первомайский

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Машина стиральная

80 р.

Машина стиральная

Минск, Первомайский

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Машинка для удаления катышков Новая

5 р.

Машинка для удаления катышков Новая

Минск, Первомайский

Гладильная доска

10 р.

Гладильная доска

Минск, Первомайский

Доска гладильная

50 р.

Доска гладильная

Минск, Первомайский

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Машинка для удаления катышков

7 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Первомайский

Машинка для удаления катышков

10 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Первомайский

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Термопресс Cricut Easy Press 2

300 р.

Термопресс Cricut Easy Press 2

Минск, Первомайский

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Машинка для удаления катышков

10 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Первомайский

Маркер по ткани смывающийся

3 р.

Маркер по ткани смывающийся

Минск, Первомайский

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Швейная машина ЧАЙКА 142М

100 р.

Швейная машина ЧАЙКА 142М

Минск, Первомайский

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Improve IMPSC01T Сушилка для рубашек

110 р.

Improve IMPSC01T Сушилка для рубашек

Минск, Первомайский

Швейная машина Чайка 132.М с тумбой

80 р.

Швейная машина Чайка 132.М с тумбой

Минск, Первомайский

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Щетка для одежды

5 р.

Щетка для одежды

Минск, Первомайский

Прялка электрическая

100 р.

Прялка электрическая

Минск, Первомайский

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Машинка вязальная, новая

36 р.

Машинка вязальная, новая

Минск, Первомайский

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Машинка для ухода за одеждой от катышей

10 р.

Машинка для ухода за одеждой от катышей

Минск, Первомайский

Машинка для ручной штопки. Винтаж СССР

20 р.

Машинка для ручной штопки. Винтаж СССР

Минск, Первомайский

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Манекен портновский

400 р.

Манекен портновский

Минск, Первомайский

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Машинка для удаления катышек

5 р.

Машинка для удаления катышек

Минск, Первомайский

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Сушильная машина Klarstein

140 р.

Сушильная машина Klarstein

Минск, Первомайский

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Гладильная доска

50 р.

Гладильная доска

Минск, Первомайский

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Сушка

15 р.

Сушка

Минск, Первомайский

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Ультразвуковая ручка-пятновыводитель Electrolux

350 р.

Ультразвуковая ручка-пятновыводитель Electrolux

Минск, Первомайский

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Вешалки для брюк юбок рубашек....

10 р.

Вешалки для брюк юбок рубашек....

Минск, Первомайский

Машинка для удаления катышков

15 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Первомайский

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Сушильная машина Indesit

899 р.

Сушильная машина Indesit

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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