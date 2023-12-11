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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Первомайском районе Минска

Паровая швабра AENO SM2

285 р.

Паровая швабра AENO SM2

Минск, Первомайский

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База самоочистки Samsung VCA-SAE90A/EV

99 р.

База самоочистки Samsung VCA-SAE90A/EV

Минск, Первомайский

Турбощетка для пылесоса

95 р.

Турбощетка для пылесоса

Минск, Первомайский

Паровая швабра Cleanmaxx SM102B

35 р.

Паровая швабра Cleanmaxx SM102B

Минск, Первомайский

Моющий пылесос Deerma DEM-BY200

Онлайн-заказ

502.27 р.
442 р.-12%

Моющий пылесос Deerma DEM-BY200

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Турбощетка для беспров.пылесосов Tefal и Rowеntа +

45 р.

Турбощетка для беспров.пылесосов Tefal и Rowеntа +

Минск, Первомайский

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Кarcher K5 Basic мойка

900 р.

Кarcher K5 Basic мойка

Минск, Первомайский

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Мешки для пылесоса

20 р.

Мешки для пылесоса

Минск, Первомайский

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Электрошвабра Karcher FC 5 Premium

320 р.

Электрошвабра Karcher FC 5 Premium

Минск, Первомайский

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Steam Cleaner 5 в 1 паровая

45 р.

Steam Cleaner 5 в 1 паровая

Минск, Первомайский

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Электрическая щетка для уборки

25 р.

Электрическая щетка для уборки

Минск, Первомайский

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Сушилка для рук Puff 8807 (белый)

129 р.

Сушилка для рук Puff 8807 (белый)

Минск, Первомайский

Пароочиститель Deerma Steam Cleaner DEM-ZQ990

Онлайн-заказ

418.18 р.
368 р.-12%

Пароочиститель Deerma Steam Cleaner DEM-ZQ990

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бытовая техника

80 р.

Бытовая техника

Минск, Первомайский

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Швабра

130 р.

Швабра

Минск, Первомайский

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ТЕХНИКА для уборки

10 р.

ТЕХНИКА для уборки

Минск, Первомайский

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ЭЛЕКТРОВЕНИК KARCHER K 55 PLUS

109 р.

ЭЛЕКТРОВЕНИК KARCHER K 55 PLUS

Минск, Первомайский

Магнитная щетка для мытья окон

15 р.

Магнитная щетка для мытья окон

Минск, Первомайский

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Увлажнитель воздуха (мойка воздуха) Boneco W200

460 р.

Увлажнитель воздуха (мойка воздуха) Boneco W200

Минск, Первомайский

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Уплотнительная резинка всасывающей балки.

390 р.

Уплотнительная резинка всасывающей балки.

Минск, Первомайский

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Контейнер для воды робот - пылесос Tefal

15 р.

Контейнер для воды робот - пылесос Tefal

Минск, Первомайский

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Лидар

60 р.

Лидар

Минск, Первомайский

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Тонкая шлифовка.Плунжера к плунжерным насосам.

40 р.

Тонкая шлифовка.Плунжера к плунжерным насосам.

Минск, Первомайский

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Дисковая щетка средней жесткости Karcher 6.907-151

250 р.

Дисковая щетка средней жесткости Karcher 6.907-151

Минск, Первомайский

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Уплотнительные полосы для всасывающих балок к BD

150 р.

Уплотнительные полосы для всасывающих балок к BD

Минск, Первомайский

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робот мойщик окон Babibot Z5

199 р.

робот мойщик окон Babibot Z5

Минск, Первомайский

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Насадки к пылесосу Gorenje

3 р.

Насадки к пылесосу Gorenje

Минск, Первомайский

Паровой пылесос Evolution CS120

Онлайн-заказ

464.77 р.
409 р.-12%

Паровой пылесос Evolution CS120

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Робот-мойщик Genio windy w150

300 р.

Робот-мойщик Genio windy w150

Минск, Первомайский

Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Онлайн-заказ

203.41 р.
179 р.-12%

Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Антиклещевой пылесос Deerma CM1300

Онлайн-заказ

244.32 р.
215 р.-12%

Антиклещевой пылесос Deerma CM1300

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пароочиститель Deerma Steam Cleaner

Онлайн-заказ

396.59 р.
349 р.-12%

Пароочиститель Deerma Steam Cleaner

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Швабра Deerma Water Spray Mop

Онлайн-заказ

48.86 р.
43 р.-12%

Швабра Deerma Water Spray Mop

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Антиклещевой пылесос Deerma CM800

Онлайн-заказ

146.59 р.
129 р.-12%

Антиклещевой пылесос Deerma CM800

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеклоочиститель Evolution WC1235

Онлайн-заказ

154.55 р.
136 р.-12%

Стеклоочиститель Evolution WC1235

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Робот для мытья окон Hutt W55

Онлайн-заказ

680.68 р.
599 р.-12%

Робот для мытья окон Hutt W55

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Робот для мытья окон Hutt DDC55

Онлайн-заказ

794.32 р.
699 р.-12%

Робот для мытья окон Hutt DDC55

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Робот для мытья окон Hutt C6

Онлайн-заказ

1 021.59 р.
899 р.-12%

Робот для мытья окон Hutt C6

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Амортизаторы СМ INDEIT W84 TX EX

15 р.

Амортизаторы СМ INDEIT W84 TX EX

Минск, Первомайский

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Щётка пылесос

5 р.

Щётка пылесос

Минск, Первомайский

Настенное крепление для Dyson V7, V8, SV11, SV10.

35 р.

Настенное крепление для Dyson V7, V8, SV11, SV10.

Минск, Первомайский

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Керхер пистолеты

30 р.

Керхер пистолеты

Минск, Первомайский

Циклон для Bosch GAS 15 PS общий монтаж на тележке

299 р.

Циклон для Bosch GAS 15 PS общий монтаж на тележке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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