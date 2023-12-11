Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Первомайском районе Минска
285 р.
Паровая швабра AENO SM2
Минск, Первомайский
99 р.
База самоочистки Samsung VCA-SAE90A/EV
Минск, Первомайский
95 р.
Турбощетка для пылесоса
Минск, Первомайский
35 р.
Паровая швабра Cleanmaxx SM102B
Минск, Первомайский
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Моющий пылесос Deerma DEM-BY200
Минск, Первомайский
45 р.
Турбощетка для беспров.пылесосов Tefal и Rowеntа +
Минск, Первомайский
900 р.
Кarcher K5 Basic мойка
Минск, Первомайский
20 р.
Мешки для пылесоса
Минск, Первомайский
320 р.
Электрошвабра Karcher FC 5 Premium
Минск, Первомайский
45 р.
Steam Cleaner 5 в 1 паровая
Минск, Первомайский
25 р.
Электрическая щетка для уборки
Минск, Первомайский
129 р.
Сушилка для рук Puff 8807 (белый)
Минск, Первомайский
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Пароочиститель Deerma Steam Cleaner DEM-ZQ990
Минск, Первомайский
80 р.
Бытовая техника
Минск, Первомайский
130 р.
Швабра
Минск, Первомайский
10 р.
ТЕХНИКА для уборки
Минск, Первомайский
109 р.
ЭЛЕКТРОВЕНИК KARCHER K 55 PLUS
Минск, Первомайский
15 р.
Магнитная щетка для мытья окон
Минск, Первомайский
460 р.
Увлажнитель воздуха (мойка воздуха) Boneco W200
Минск, Первомайский
390 р.
Уплотнительная резинка всасывающей балки.
Минск, Первомайский
15 р.
Контейнер для воды робот - пылесос Tefal
Минск, Первомайский
60 р.
Лидар
Минск, Первомайский
40 р.
Тонкая шлифовка.Плунжера к плунжерным насосам.
Минск, Первомайский
250 р.
Дисковая щетка средней жесткости Karcher 6.907-151
Минск, Первомайский
150 р.
Уплотнительные полосы для всасывающих балок к BD
Минск, Первомайский
199 р.
робот мойщик окон Babibot Z5
Минск, Первомайский
3 р.
Насадки к пылесосу Gorenje
Минск, Первомайский
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Паровой пылесос Evolution CS120
Минск, Первомайский
300 р.
Робот-мойщик Genio windy w150
Минск, Первомайский
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Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini
Минск, Первомайский
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Антиклещевой пылесос Deerma CM1300
Минск, Первомайский
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Пароочиститель Deerma Steam Cleaner
Минск, Первомайский
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Швабра Deerma Water Spray Mop
Минск, Первомайский
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Антиклещевой пылесос Deerma CM800
Минск, Первомайский
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Стеклоочиститель Evolution WC1235
Минск, Первомайский
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Робот для мытья окон Hutt W55
Минск, Первомайский
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Робот для мытья окон Hutt DDC55
Минск, Первомайский
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Робот для мытья окон Hutt C6
Минск, Первомайский
15 р.
Амортизаторы СМ INDEIT W84 TX EX
Минск, Первомайский
5 р.
Щётка пылесос
Минск, Первомайский
35 р.
Настенное крепление для Dyson V7, V8, SV11, SV10.
Минск, Первомайский
30 р.
Керхер пистолеты
Минск, Первомайский
299 р.
Циклон для Bosch GAS 15 PS общий монтаж на тележке
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
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45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
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42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
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28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
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1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
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735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
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48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
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326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный