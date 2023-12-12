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Прочая техника для красоты и здоровья
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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Первомайском районе Минска

Дарсонваль

250 р.

Дарсонваль

Минск, Первомайский

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Аппарат магнитотерапии

25 р.

Аппарат магнитотерапии

Минск, Первомайский

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Датчик сна Beurer SE 80 SleepExpert

100 р.

Датчик сна Beurer SE 80 SleepExpert

Минск, Первомайский

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Детектор (счетчик) Гейгера

206 р.

Детектор (счетчик) Гейгера

Минск, Первомайский

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Электрогрелка Microlife пояс

50 р.

Электрогрелка Microlife пояс

Минск, Первомайский

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Аппарат для лазерной эпиляции

25 000 р.

Аппарат для лазерной эпиляции

Минск, Первомайский

Волосы

100 р.

Волосы

Минск, Первомайский

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Волосы

100 р.

Волосы

Минск, Первомайский

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Сауна-распахивайтесь для лица Beurer

70 р.

Сауна-распахивайтесь для лица Beurer

Минск, Первомайский

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Электрогрелка Microlife пояс

50 р.

Электрогрелка Microlife пояс

Минск, Первомайский

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Очиститель воздуха Амбилайф

150 р.

Очиститель воздуха Амбилайф

Минск, Первомайский

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Массажная накидка шиацу б/у в отличном состоянии

450 р.

Массажная накидка шиацу б/у в отличном состоянии

Минск, Первомайский

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Корректор осанки

20 р.

Корректор осанки

Минск, Первомайский

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Медицинская электрическая лампа

70 р.

Медицинская электрическая лампа

Минск, Первомайский

Велосипед для взрослых TANK

400 р.

Велосипед для взрослых TANK

Минск, Первомайский

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Массажёр ручной

80 р.

Массажёр ручной

Минск, Первомайский

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Ирригатор для полости рта

30 р.

Ирригатор для полости рта

Минск, Первомайский

Мультилор

170 р.

Мультилор

Минск, Первомайский

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Уход для тела

Договорная

Уход для тела

Минск, Первомайский

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Ирригаторы

240 р.

Ирригаторы

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Простыня электрическая Beurer UB 100 COSY

323 р.

Простыня электрическая Beurer UB 100 COSY

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Электрическая грелка/обогреватель для ног Intertek

50 р.

Электрическая грелка/обогреватель для ног Intertek

Минск, Первомайский

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триммер и машинка для стрижки Limural LM-7250+7256

80 р.

триммер и машинка для стрижки Limural LM-7250+7256

Минск, Первомайский

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Под-система Smok Solus Pod:

20 р.

Под-система Smok Solus Pod:

Минск, Первомайский

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ДЕ Дрэды.Кудри.Афрокосы.Комплекты ДЕ и СЕ Кос и Д.

50 р.

ДЕ Дрэды.Кудри.Афрокосы.Комплекты ДЕ и СЕ Кос и Д.

Минск, Первомайский

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Биоптрон

1 000 р.

Биоптрон

Минск, Первомайский

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Бритва

50 р.

Бритва

Минск, Первомайский

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ДЭНАС 7-го поколения - ДиаДЭНС-ПКМ

385 р.

ДЭНАС 7-го поколения - ДиаДЭНС-ПКМ

Минск, Первомайский

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ДиаДЭНС-ПК

270 р.

ДиаДЭНС-ПК

Минск, Первомайский

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ДЭНАС-РЕФЛЕКСО

360 р.

ДЭНАС-РЕФЛЕКСО

Минск, Первомайский

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Дэнас ПКМ Про, 8 модель 2023 г. (Нейродэнс ПКМ)

459 р.

Дэнас ПКМ Про, 8 модель 2023 г. (Нейродэнс ПКМ)

Минск, Первомайский

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Массажёр

20 р.

Массажёр

Минск, Первомайский

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СКИДКА Пульсоксиметр Beurer PO 40 (а.45-026374)

79 р.

СКИДКА Пульсоксиметр Beurer PO 40 (а.45-026374)

Минск, Первомайский

Доставка
Весы напольные до 150 кг

20 р.

Весы напольные до 150 кг

Минск, Первомайский

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Выпрямитель Dreame Unplugged Cordless Hair Straightener (розовый)

Онлайн-заказ

362.50 р.
319 р.-12%

Выпрямитель Dreame Unplugged Cordless Hair Straightener (розовый)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бигуди

10 р.

Бигуди

Минск, Первомайский

Ионатор (ионизатор) ЛК-27Б - осеребритель воды

35 р.

Ионатор (ионизатор) ЛК-27Б - осеребритель воды

Минск, Первомайский

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Пульсоксиметр

100 р.

Пульсоксиметр

Минск, Первомайский

Gezatone Biolift m708 + гель

180 р.

Gezatone Biolift m708 + гель

Минск, Первомайский

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Беспроводная плойка Wellskins WX-JF200 (черный)

Онлайн-заказ

180.68 р.
99 р.-45%

Беспроводная плойка Wellskins WX-JF200 (черный)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аппарат для чистки лица InFace Ultrasonic Ion Skin (Белый)

Онлайн-заказ

135.23 р.
119 р.-12%

Аппарат для чистки лица InFace Ultrasonic Ion Skin (Белый)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стайлер для волос Enchen Enroller Pro

Онлайн-заказ

80.68 р.
71 р.-12%

Стайлер для волос Enchen Enroller Pro

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бигуди

4 р.

Бигуди

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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