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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Первомайском районе Минска

Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Договорная

Услуги Сантехника. Сантехнические работы в Минске

Минск, Первомайский

Спрей-смазка для монтажа

20 р.

Спрей-смазка для монтажа

Минск, Первомайский

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Редуктор давления воды

150 р.

Редуктор давления воды

Минск, Первомайский

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Гель СантехМастер

15 р.

Гель СантехМастер

Минск, Первомайский

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Донный клапан Jano Клик Клак белый (Польша)

50 р.

Донный клапан Jano Клик Клак белый (Польша)

Минск, Первомайский

Кран шаровый латуневый

50 р.

Кран шаровый латуневый

Минск, Первомайский

Датчик реле давления Д220А-12 сдвоенный.

25 р.

Датчик реле давления Д220А-12 сдвоенный.

Минск, Первомайский

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Пьедестал Керамин под умывальник

15 р.

Пьедестал Керамин под умывальник

Минск, Первомайский

Водонагреватель проточный

90 р.

Водонагреватель проточный

Минск, Первомайский

Белый герметик для ванны душа.Ceresit

7 р.

Белый герметик для ванны душа.Ceresit

Минск, Первомайский

Проточный электрический водонагреватель кран+душ

120 р.

Проточный электрический водонагреватель кран+душ

Минск, Первомайский

Инсталляция для подвесного унитаза Roca Active A89

650 р.

Инсталляция для подвесного унитаза Roca Active A89

Минск, Первомайский

Теплообменник / Swep E8LASx64

900 р.

Теплообменник / Swep E8LASx64

Минск, Первомайский

Клеевые вкладыши

10 р.

Клеевые вкладыши

Минск, Первомайский

Расширительный бак Reflex 50 NG Германия

100 р.

Расширительный бак Reflex 50 NG Германия

Минск, Первомайский

Сидение унитаза с покрытием

25 р.

Сидение унитаза с покрытием

Минск, Первомайский

Клапан обратный канализации dy100

65 р.

Клапан обратный канализации dy100

Минск, Первомайский

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Термостатическая головка

20 р.

Термостатическая головка

Минск, Первомайский

Тумбочка под раковину

25 р.

Тумбочка под раковину

Минск, Первомайский

Сливная арматура

7 р.

Сливная арматура

Минск, Первомайский

Сифон,уточки, сгон, кран

Договорная

Сифон,уточки, сгон, кран

Минск, Первомайский

Держатель для душа ( дождика )

8 р.

Держатель для душа ( дождика )

Минск, Первомайский

Шланг армированный пищевой

25 р.

Шланг армированный пищевой

Минск, Первомайский

Кран 50 М/М

42 р.

Кран 50 М/М

Минск, Первомайский

Верхний душ Hansgrohe PuraVida

3 100 р.

Верхний душ Hansgrohe PuraVida

Минск, Первомайский

Насадка на смеситель, кран, разные

15 р.

Насадка на смеситель, кран, разные

Минск, Первомайский

Подводка

10 р.

Подводка

Минск, Первомайский

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Теплообменник в сборе

90 р.

Теплообменник в сборе

Минск, Первомайский

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Трап Alca plast APV4444

80 р.

Трап Alca plast APV4444

Минск, Первомайский

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Трап для душа Alca plast APV4344

80 р.

Трап для душа Alca plast APV4344

Минск, Первомайский

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Danfos и ista

20 р.

Danfos и ista

Минск, Первомайский

Новая душевая система

390 р.

Новая душевая система

Минск, Первомайский

Сантехнические прокладки, резинки, вентили.

Договорная

Сантехнические прокладки, резинки, вентили.

Минск, Первомайский

Рукомойник ссср полный комплект

60 р.

Рукомойник ссср полный комплект

Минск, Первомайский

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Манометр

10 р.

Манометр

Минск, Первомайский

Сильфонная подводка, газовый шланг 1/2 с фитингом

30 р.

Сильфонная подводка, газовый шланг 1/2 с фитингом

Минск, Первомайский

Краны шаровые Ду 40,32

15 р.

Краны шаровые Ду 40,32

Минск, Первомайский

Кран шаровый разборный Ду 32

20 р.

Кран шаровый разборный Ду 32

Минск, Первомайский

Муфта gebo

25 р.

Муфта gebo

Минск, Первомайский

Фильтр Гейзер-стандарт

50 р.

Фильтр Гейзер-стандарт

Минск, Первомайский

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Теплоноситель для систем отопления

160 р.

Теплоноситель для систем отопления

Минск, Первомайский

Уплотнительные кольца

15 р.

Уплотнительные кольца

Минск, Первомайский

Донный клапан, сифон

45 р.

Донный клапан, сифон

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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