Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Первомайском районе Минска
1 120 р.
Дровокол электрический гидравлический HUTER HLS-5500H 70/14/2
Минск, Первомайский
65 р.
Плуг и окучник
Минск, Первомайский
134 р.
Дренажный насос ДН-400Б Вихрь 68/2/16
Минск, Первомайский
120 р.
Теннисная ракетка Yonex
Минск, Первомайский
15 р.
Каркас от тележки.
Минск, Первомайский
50 р.
Секатор Grinda
Минск, Первомайский
80 р.
Нож STIHL ,
Минск, Первомайский
10 р.
Мощные распылители воды для огорода и газона
Минск, Первомайский
600 р.
Электро плуг
Минск, Первомайский
500 р.
Лебедка сельскохозяйственная (Электроплуг)
Минск, Первомайский
1 950 р.
Stihl br 600 штил воздуходувка.
Минск, Первомайский
5 р.
Нож грибника со щеткой НОВЫЙ
Минск, Первомайский
44 р.
Продам
Минск, Первомайский
60 р.
Плуг окучник
Минск, Первомайский
840 р.
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ
Минск, Фрунзенский
294 р.
Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 1221Li SET
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
489.48 р.
Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
801 р.
RYOBI RP750450 Штанговый кусторез+высоторез
Минск, Фрунзенский
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 154.59 р.
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
338.64 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
516 р.
Ручная воздуходувка Huter GB-26V
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 330 р.
Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 045.95 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
864.85 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
636.24 р.
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
423.58 р.
Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
398.32 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
155.44 р.
Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)
Минск, Центральный
2 080 р.
Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
632 р.
Мойка высокого давления HUTER W195-ARV
Минск, Центральный
1 699 р.
Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
6 655 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
888.81 р.
Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
866.79 р.
Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
815.07 р.
Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
739 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
168 р.
Кусторез + ножницы Patriot СSH 372 (с АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
863.78 р.
Гидравлический дровокол Champion LSH5001
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
782.55 р.
Кусторез Ryobi RP750450
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
829 р.
Ручная воздуходувка Мобил К Премиум XB27В MBK0023877
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
750 р.
Ранцевая воздуходувка Champion GBR357
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
814.65 р.
Кусторез Ryobi RY18HT50A-125 (с 1-им АКБ 2.5 Ah)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
814.77 р.
Кусторез Ryobi RY18HT50A-120 (с 1-им АКБ 2 Ah)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
768.26 р.
Ручная воздуходувка Karcher BLV 18-200 Battery (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
786.06 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
70.56 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL1100
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
841.14 р.
Кусторез Ryobi RP750450
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
433.08 р.
Колесная воздуходувка Total TABLI2003 (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
168.90 р.
Кусторез + ножницы Wortex SG 4015 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.58 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL600
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
156.96 р.
Кусторез + ножницы Total TSTLI2001 (без АКБ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
127.38 р.
Садовые ножницы Deko DKGS7.2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
113.88 р.
Садовые ножницы Deko DKGS3.6
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
840 р.
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
489.48 р.
Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
1 603 р.
Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553
Могилев
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
2 840 р.
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект
Могилев