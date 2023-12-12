Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Первомайском районе Минска
Договорная
Запчасти bitzer расходники автоматика
Минск, Первомайский
80 р.
Электрический конвектор Баллу (Ballu)
Минск, Первомайский
149 р.
Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH
Минск, Первомайский
550 р.
Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт
Минск, Первомайский
700 р.
Проветриватель Blauberg Vento Expert A50-1 Pro
Минск, Первомайский
39 р.
Тепловентилятор Scarlett SC-1051
Минск, Первомайский
35 р.
Часы для дома
Минск, Первомайский
200 р.
Теплообменник Вода-Воздух
Минск, Первомайский
14 р.
Термометр цифровой высокоточный -50+110С. Новый.
Минск, Первомайский
75 р.
Барометр настенный СССР прибор давление
Минск, Первомайский
31.50 р.
Электро сушилка для рук ''донбас''
Минск, Первомайский
30 р.
Климатическая техника ТОРГ
Минск, Первомайский
50 р.
Тепловентилятор
Минск, Первомайский
20 р.
Полотенчики новые оцинкованные
Минск, Первомайский
35 р.
Термометр гигрометр градусник метеостанция Qingpin
Минск, Первомайский
20 р.
Контроллеры печи
Минск, Первомайский
Договорная
Кронштейн для кондиционера
Минск, Первомайский
100 р.
Электросушитель для рук
Минск, Первомайский
25 р.
Модуль esp32 - 30 pin
Минск, Первомайский
40 р.
крепление кронштейн для кондиционера наружный
Минск, Первомайский
Договорная
Часы новые
Минск, Первомайский
Договорная
Датчик температуры, пульт управления SystemAir
Минск, Первомайский
150 р.
Thermex Surf
Минск, Первомайский
70 р.
Психрометр
Минск, Первомайский
30 р.
Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX
Минск, Первомайский
Договорная
ТЕРМОМЕТРЫ РТУТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ И ДЛЯ СИСТЕМЫ
Минск, Первомайский
100 р.
Метеостанция-83 см. Винтаж, натур. дерево. Италия
Минск, Первомайский
Бесплатно
Ароматизатор воздуха с автоматической подачей под
Минск, Первомайский
150 р.
Электропривод воздушной заслонки
Минск, Первомайский
150 р.
Контроллер температуры INKBIRD ITC-308
Минск, Первомайский
1 677.59 р.
Газовый котел FERROLI DIVATECH HF24
Минск, Первомайский
5 р.
Термометр электро-контакт., набор разных до 200 гр
Минск, Первомайский
50 р.
Термостат Siemens QAF65.3
Минск, Первомайский
30 р.
Датчик дифференциального давления Remak P33N
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный