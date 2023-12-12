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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Первомайском районе Минска

Запчасти bitzer расходники автоматика

Договорная

Запчасти bitzer расходники автоматика

Минск, Первомайский

Электрический конвектор Баллу (Ballu)

80 р.

Электрический конвектор Баллу (Ballu)

Минск, Первомайский

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Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH

149 р.

Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH

Минск, Первомайский

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Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт

550 р.

Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Проветриватель Blauberg Vento Expert A50-1 Pro

700 р.

Проветриватель Blauberg Vento Expert A50-1 Pro

Минск, Первомайский

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Тепловентилятор Scarlett SC-1051

39 р.

Тепловентилятор Scarlett SC-1051

Минск, Первомайский

Часы для дома

35 р.

Часы для дома

Минск, Первомайский

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Теплообменник Вода-Воздух

200 р.

Теплообменник Вода-Воздух

Минск, Первомайский

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Термометр цифровой высокоточный -50+110С. Новый.

14 р.

Термометр цифровой высокоточный -50+110С. Новый.

Минск, Первомайский

Барометр настенный СССР прибор давление

75 р.

Барометр настенный СССР прибор давление

Минск, Первомайский

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Электро сушилка для рук ''донбас''

31.50 р.

Электро сушилка для рук ''донбас''

Минск, Первомайский

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Климатическая техника ТОРГ

30 р.

Климатическая техника ТОРГ

Минск, Первомайский

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Тепловентилятор

50 р.

Тепловентилятор

Минск, Первомайский

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Полотенчики новые оцинкованные

20 р.

Полотенчики новые оцинкованные

Минск, Первомайский

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Термометр гигрометр градусник метеостанция Qingpin

35 р.

Термометр гигрометр градусник метеостанция Qingpin

Минск, Первомайский

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Контроллеры печи

20 р.

Контроллеры печи

Минск, Первомайский

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Кронштейн для кондиционера

Договорная

Кронштейн для кондиционера

Минск, Первомайский

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Электросушитель для рук

100 р.

Электросушитель для рук

Минск, Первомайский

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Модуль esp32 - 30 pin

25 р.

Модуль esp32 - 30 pin

Минск, Первомайский

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крепление кронштейн для кондиционера наружный

40 р.

крепление кронштейн для кондиционера наружный

Минск, Первомайский

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Часы новые

Договорная

Часы новые

Минск, Первомайский

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Датчик температуры, пульт управления SystemAir

Договорная

Датчик температуры, пульт управления SystemAir

Минск, Первомайский

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Thermex Surf

150 р.

Thermex Surf

Минск, Первомайский

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Психрометр

70 р.

Психрометр

Минск, Первомайский

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Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX

30 р.

Тепловентилятор Timberk TFH S20SMX

Минск, Первомайский

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ТЕРМОМЕТРЫ РТУТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ И ДЛЯ СИСТЕМЫ

Договорная

ТЕРМОМЕТРЫ РТУТНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ И ДЛЯ СИСТЕМЫ

Минск, Первомайский

Метеостанция-83 см. Винтаж, натур. дерево. Италия

100 р.

Метеостанция-83 см. Винтаж, натур. дерево. Италия

Минск, Первомайский

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Ароматизатор воздуха с автоматической подачей под

Бесплатно

Ароматизатор воздуха с автоматической подачей под

Минск, Первомайский

Электропривод воздушной заслонки

150 р.

Электропривод воздушной заслонки

Минск, Первомайский

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Контроллер температуры INKBIRD ITC-308

150 р.

Контроллер температуры INKBIRD ITC-308

Минск, Первомайский

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Газовый котел FERROLI DIVATECH HF24

1 677.59 р.

Газовый котел FERROLI DIVATECH HF24

Минск, Первомайский

Термометр электро-контакт., набор разных до 200 гр

5 р.

Термометр электро-контакт., набор разных до 200 гр

Минск, Первомайский

Термостат Siemens QAF65.3

50 р.

Термостат Siemens QAF65.3

Минск, Первомайский

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Датчик дифференциального давления Remak P33N

30 р.

Датчик дифференциального давления Remak P33N

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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