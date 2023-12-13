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ЭлектроникаАудиотехника

Прочее в Первомайском районе Минска

Портативная CD-стереосистема Panasonic RX-29

40 р.

Портативная CD-стереосистема Panasonic RX-29

Минск, Первомайский

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iRig Keys 37

135 р.

iRig Keys 37

Минск, Первомайский

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Pioneer DDJ-400

900 р.

Pioneer DDJ-400

Минск, Первомайский

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Электро товары

900 р.

Электро товары

Минск, Первомайский

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Диктофон panasonic панасоник, отличный

49 р.

Диктофон panasonic панасоник, отличный

Минск, Первомайский

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Виниловый проигрыватель Thorens TD 402 DD(кор.)

2 100 р.

Виниловый проигрыватель Thorens TD 402 DD(кор.)

Минск, Первомайский

Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2

1 200 р.

Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2

Минск, Первомайский

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Диктофон

20 р.

Диктофон

Минск, Первомайский

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Виниловый проигрыватель Crosley Cruiser Plus

300 р.

Виниловый проигрыватель Crosley Cruiser Plus

Минск, Первомайский

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Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

251 р.

Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рекордер Tascam DR-40

500 р.

Рекордер Tascam DR-40

Минск, Первомайский

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Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i2 3rd gen

650 р.

Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i2 3rd gen

Минск, Первомайский

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Мешочек для наушников bayerdynamic

Договорная

Мешочек для наушников bayerdynamic

Минск, Первомайский

Behringer U-Phoria UMC22

200 р.

Behringer U-Phoria UMC22

Минск, Первомайский

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Колонки

200 р.

Колонки

Минск, Первомайский

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Проигрыватель ария - 102 (aria 102)

130 р.

Проигрыватель ария - 102 (aria 102)

Минск, Первомайский

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Педаль эффектов Fender Marine Layer Reverb

500 р.

Педаль эффектов Fender Marine Layer Reverb

Минск, Первомайский

Акустическая система

80 р.

Акустическая система

Минск, Первомайский

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Микшерный пульт Behringer QX1222USB

1 000 р.

Микшерный пульт Behringer QX1222USB

Минск, Первомайский

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Микшерный пульт soundcraft

1 800 р.

Микшерный пульт soundcraft

Минск, Первомайский

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Проигрыватель винила Sanyo TP 30

685 р.

Проигрыватель винила Sanyo TP 30

Минск, Первомайский

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Микшерный пульт

1 400 р.

Микшерный пульт

Минск, Первомайский

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Проигрыватель винила Micro Seiki MR-122

598 р.

Проигрыватель винила Micro Seiki MR-122

Минск, Первомайский

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Виниловый проигрыватель чимоданчик

300 р.

Виниловый проигрыватель чимоданчик

Минск, Первомайский

Магнитофон

15 р.

Магнитофон

Минск, Первомайский

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Сабвуфер

650 р.

Сабвуфер

Минск, Первомайский

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ЗАРЯДНОЕ

Договорная

ЗАРЯДНОЕ

Минск, Первомайский

Акустический поролон

500 р.

Акустический поролон

Минск, Первомайский

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Аудиоинтерфейс Focusrite 2i2 3-го поколения

550 р.

Аудиоинтерфейс Focusrite 2i2 3-го поколения

Минск, Первомайский

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Магнитофон-приставка

Договорная

Магнитофон-приставка

Минск, Первомайский

Провод aux новый

10 р.

Провод aux новый

Минск, Первомайский

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Переходники штекеры

25 р.

Переходники штекеры

Минск, Первомайский

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Аккумуляторы GP и Arts Energy, Saft

Договорная

Аккумуляторы GP и Arts Energy, Saft

Минск, Первомайский

Директ-бокс

150 р.

Директ-бокс

Минск, Первомайский

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Электронное пианино Casio PX-S1100

2 500 р.

Электронное пианино Casio PX-S1100

Минск, Первомайский

Светофильтры. Новые. Сделано в СССР

30 р.

Светофильтры. Новые. Сделано в СССР

Минск, Первомайский

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Магнитофоны

50 р.

Магнитофоны

Минск, Первомайский

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Pioneer Dj DDJ-FLX6 flx6 GT диджей-контроллер

2 531 р.

Pioneer Dj DDJ-FLX6 flx6 GT диджей-контроллер

Минск, Первомайский

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Музыкальный ночник/диско шар. Новый

18 р.

Музыкальный ночник/диско шар. Новый

Минск, Первомайский

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Звуковая карта

3 р.

Звуковая карта

Минск, Первомайский

Новое не использованное

Договорная

Новое не использованное

Минск, Первомайский

Launchpad Pro

500 р.

Launchpad Pro

Минск, Первомайский

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Звуковая карта Aудиоинтерфейс Roland Rubix 24

700 р.

Звуковая карта Aудиоинтерфейс Roland Rubix 24

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

65 р.

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

185.22 р.

Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ Rexant 38-0014

Онлайн-заказ

13.34 р.

Пульт ДУ Rexant 38-0014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт Rexant RX-188

Онлайн-заказ

10.26 р.

Пульт Rexant RX-188

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиочасы Miru CR-1009

25 р.

Радиочасы Miru CR-1009

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

251 р.

Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Диктофон Saramonic SR-Q2M

Онлайн-заказ

369.90 р.

Диктофон Saramonic SR-Q2M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

780 р.

Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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