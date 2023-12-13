Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Первомайском районе Минска
40 р.
Портативная CD-стереосистема Panasonic RX-29
Минск, Первомайский
135 р.
iRig Keys 37
Минск, Первомайский
900 р.
Pioneer DDJ-400
Минск, Первомайский
900 р.
Электро товары
Минск, Первомайский
49 р.
Диктофон panasonic панасоник, отличный
Минск, Первомайский
2 100 р.
Виниловый проигрыватель Thorens TD 402 DD(кор.)
Минск, Первомайский
1 200 р.
Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S2
Минск, Первомайский
20 р.
Диктофон
Минск, Первомайский
300 р.
Виниловый проигрыватель Crosley Cruiser Plus
Минск, Первомайский
251 р.
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2
Минск, Первомайский
500 р.
Рекордер Tascam DR-40
Минск, Первомайский
650 р.
Аудиоинтерфейс Focusrite Scarlett 2i2 3rd gen
Минск, Первомайский
Договорная
Мешочек для наушников bayerdynamic
Минск, Первомайский
200 р.
Behringer U-Phoria UMC22
Минск, Первомайский
200 р.
Колонки
Минск, Первомайский
130 р.
Проигрыватель ария - 102 (aria 102)
Минск, Первомайский
500 р.
Педаль эффектов Fender Marine Layer Reverb
Минск, Первомайский
80 р.
Акустическая система
Минск, Первомайский
1 000 р.
Микшерный пульт Behringer QX1222USB
Минск, Первомайский
1 800 р.
Микшерный пульт soundcraft
Минск, Первомайский
685 р.
Проигрыватель винила Sanyo TP 30
Минск, Первомайский
1 400 р.
Микшерный пульт
Минск, Первомайский
598 р.
Проигрыватель винила Micro Seiki MR-122
Минск, Первомайский
300 р.
Виниловый проигрыватель чимоданчик
Минск, Первомайский
15 р.
Магнитофон
Минск, Первомайский
650 р.
Сабвуфер
Минск, Первомайский
Договорная
ЗАРЯДНОЕ
Минск, Первомайский
500 р.
Акустический поролон
Минск, Первомайский
550 р.
Аудиоинтерфейс Focusrite 2i2 3-го поколения
Минск, Первомайский
Договорная
Магнитофон-приставка
Минск, Первомайский
10 р.
Провод aux новый
Минск, Первомайский
25 р.
Переходники штекеры
Минск, Первомайский
Договорная
Аккумуляторы GP и Arts Energy, Saft
Минск, Первомайский
150 р.
Директ-бокс
Минск, Первомайский
2 500 р.
Электронное пианино Casio PX-S1100
Минск, Первомайский
30 р.
Светофильтры. Новые. Сделано в СССР
Минск, Первомайский
50 р.
Магнитофоны
Минск, Первомайский
2 531 р.
Pioneer Dj DDJ-FLX6 flx6 GT диджей-контроллер
Минск, Первомайский
18 р.
Музыкальный ночник/диско шар. Новый
Минск, Первомайский
3 р.
Звуковая карта
Минск, Первомайский
Договорная
Новое не использованное
Минск, Первомайский
500 р.
Launchpad Pro
Минск, Первомайский
700 р.
Звуковая карта Aудиоинтерфейс Roland Rubix 24
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301
Минск, Московский
185.22 р.
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
13.34 р.
Пульт ДУ Rexant 38-0014
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10.26 р.
Пульт Rexant RX-188
Минск, Центральный
25 р.
Радиочасы Miru CR-1009
Минская, Минский район
251 р.
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
369.90 р.
Диктофон Saramonic SR-Q2M
Минск, Центральный
780 р.
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины
Минск, Партизанский