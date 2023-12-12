Товары от Куфар Маркета
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Полки, стеллажи, шкафчики в Первомайском районе Минска
100 р.
Стеллаж
Минск, Первомайский
169 р.
Металлические стеллажи 2000*1000*500
Минск, Первомайский
50 р.
Полка с шуфлядками
Минск, Первомайский
Бесплатно
Отдам даром шкафчик и держатель для туалетной бума
Минск, Первомайский
180 р.
Термо шкаф балконный ПОГРЕБОК-2 обогрев+вентилир
Минск, Первомайский
50 р.
Полка
Минск, Первомайский
0.80 р.
Детали для стеллажей
Минск, Первомайский
4.40 р.
Детали для стеллажей (стенки)
Минск, Первомайский
40 р.
Стеллаж угловой махагон 42х60х180см
Минск, Первомайский
150 р.
Стеллаж Лайт СЖ-001 (дуб сонома светлый)
Минск, Первомайский
200 р.
Стеллаж икеа
Минск, Первомайский
10 р.
Полки-соты из натурального дерева
Минск, Первомайский
350 р.
Стеллаж
Минск, Первомайский
350 р.
Стеллаж Каллакс ИКЕЯ
Минск, Первомайский
15 р.
Органайзер - вешалка подвесной
Минск, Первомайский
10 р.
Полки стеклянные - 4 шт
Минск, Первомайский
10 р.
Полка мебельная - 1 шт материал - натуральный шпон
Минск, Первомайский
58 р.
Стеллаж полка напольная для ванной этажерка трёхъярусная вертикальная
Минск, Первомайский
189 р.
Стеллажи металлические 200*100*60.
Минск, Первомайский
250 р.
Стеллаж
Минск, Первомайский
58 р.
Стеллаж полка напольная для ванной и туалета этажерка трёхъярусная над стиральной машиной для вещей
Минск, Первомайский
200 р.
Стеллажи разные
Минск, Первомайский
45 р.
Подвесная полка
Минск, Первомайский
Договорная
Металлический шкаф для одежды
Минск, Первомайский
20 р.
Настенный органайзер для книг/игрушек
Минск, Первомайский
38 р.
Полки
Минск, Первомайский
169 р.
Крепкие стеллажи 2*1*0,5. Распродажа
Минск, Первомайский
69 р.
Шкафчик влагоустойчивый
Минск, Первомайский
20 р.
Стеллаж для ванной Ikea
Минск, Первомайский
20 р.
Стеллаж
Минск, Первомайский
Бесплатно
Деревянный ящик для картошки
Минск, Первомайский
40 р.
Стеллаж
Минск, Первомайский
30 р.
Этажерки деревянные - 2 шт
Минск, Первомайский
25 р.
Полки стекло 2 шт
Минск, Первомайский
39 р.
Универсальная полка стеллаж для обуви, стойка обувная напольная Shoe Rack, этажерка для обуви
Минск, Первомайский
5 р.
Полка книжная
Минск, Первомайский
30 р.
Полка
Минск, Первомайский
99 р.
Винная полка. Полка из дерева.
Минск, Первомайский
180 р.
Стеллаж Стендмебель Хелен белый
Минск, Первомайский
50 р.
Стелаж
Минск, Первомайский
25 р.
Полка
Минск, Первомайский
10 р.
Фасады, дверцы
Минск, Первомайский
139 р.
Металлические стеллажи 200*100*30. Акция до 17.12
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
192 р.
Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
Минск, Ленинский
190 р.
Стеллаж Рио
Гродно
45 р.
Полка Хит
Гродно
270 р.
Стеллаж М1
Минск, Ленинский
25 р.
Полка М2 / полка навесная М2
Минск, Ленинский
120 р.
Стеллаж М2
Минск, Ленинский
40 р.
Полка/полка навесная М4
Минск, Ленинский
25 р.
Полка/полка навесная М1
Минск, Ленинский