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Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Первомайском районе Минска

Стеллаж

100 р.

Стеллаж

Минск, Первомайский

Металлические стеллажи 2000*1000*500

169 р.

Металлические стеллажи 2000*1000*500

Минск, Первомайский

Доставка
Полка с шуфлядками

50 р.

Полка с шуфлядками

Минск, Первомайский

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Отдам даром шкафчик и держатель для туалетной бума

Бесплатно

Отдам даром шкафчик и держатель для туалетной бума

Минск, Первомайский

Термо шкаф балконный ПОГРЕБОК-2 обогрев+вентилир

180 р.

Термо шкаф балконный ПОГРЕБОК-2 обогрев+вентилир

Минск, Первомайский

Полка

50 р.

Полка

Минск, Первомайский

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Детали для стеллажей

0.80 р.

Детали для стеллажей

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Детали для стеллажей (стенки)

4.40 р.

Детали для стеллажей (стенки)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллаж угловой махагон 42х60х180см

40 р.

Стеллаж угловой махагон 42х60х180см

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Лайт СЖ-001 (дуб сонома светлый)

150 р.

Стеллаж Лайт СЖ-001 (дуб сонома светлый)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж икеа

200 р.

Стеллаж икеа

Минск, Первомайский

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Полки-соты из натурального дерева

10 р.

Полки-соты из натурального дерева

Минск, Первомайский

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Стеллаж

350 р.

Стеллаж

Минск, Первомайский

Стеллаж Каллакс ИКЕЯ

350 р.

Стеллаж Каллакс ИКЕЯ

Минск, Первомайский

Органайзер - вешалка подвесной

15 р.

Органайзер - вешалка подвесной

Минск, Первомайский

Полки стеклянные - 4 шт

10 р.

Полки стеклянные - 4 шт

Минск, Первомайский

Полка мебельная - 1 шт материал - натуральный шпон

10 р.

Полка мебельная - 1 шт материал - натуральный шпон

Минск, Первомайский

Стеллаж полка напольная для ванной этажерка трёхъярусная вертикальная

58 р.

Стеллаж полка напольная для ванной этажерка трёхъярусная вертикальная

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллажи металлические 200*100*60.

189 р.

Стеллажи металлические 200*100*60.

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Стеллаж

250 р.

Стеллаж

Минск, Первомайский

Стеллаж полка напольная для ванной и туалета этажерка трёхъярусная над стиральной машиной для вещей

58 р.

Стеллаж полка напольная для ванной и туалета этажерка трёхъярусная над стиральной машиной для вещей

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллажи разные

200 р.

Стеллажи разные

Минск, Первомайский

Подвесная полка

45 р.

Подвесная полка

Минск, Первомайский

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Металлический шкаф для одежды

Договорная

Металлический шкаф для одежды

Минск, Первомайский

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Настенный органайзер для книг/игрушек

20 р.

Настенный органайзер для книг/игрушек

Минск, Первомайский

Полки

38 р.

Полки

Минск, Первомайский

Крепкие стеллажи 2*1*0,5. Распродажа

169 р.

Крепкие стеллажи 2*1*0,5. Распродажа

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Шкафчик влагоустойчивый

69 р.

Шкафчик влагоустойчивый

Минск, Первомайский

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Стеллаж для ванной Ikea

20 р.

Стеллаж для ванной Ikea

Минск, Первомайский

Стеллаж

20 р.

Стеллаж

Минск, Первомайский

Деревянный ящик для картошки

Бесплатно

Деревянный ящик для картошки

Минск, Первомайский

Стеллаж

40 р.

Стеллаж

Минск, Первомайский

Этажерки деревянные - 2 шт

30 р.

Этажерки деревянные - 2 шт

Минск, Первомайский

Полки стекло 2 шт

25 р.

Полки стекло 2 шт

Минск, Первомайский

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Универсальная полка стеллаж для обуви, стойка обувная напольная Shoe Rack, этажерка для обуви

39 р.

Универсальная полка стеллаж для обуви, стойка обувная напольная Shoe Rack, этажерка для обуви

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полка книжная

5 р.

Полка книжная

Минск, Первомайский

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Полка

30 р.

Полка

Минск, Первомайский

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Винная полка. Полка из дерева.

99 р.

Винная полка. Полка из дерева.

Минск, Первомайский

Стеллаж Стендмебель Хелен белый

180 р.

Стеллаж Стендмебель Хелен белый

Минск, Первомайский

Стелаж

50 р.

Стелаж

Минск, Первомайский

Полка

25 р.

Полка

Минск, Первомайский

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Фасады, дверцы

10 р.

Фасады, дверцы

Минск, Первомайский

Металлические стеллажи 200*100*30. Акция до 17.12

139 р.

Металлические стеллажи 200*100*30. Акция до 17.12

Минск, Первомайский

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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