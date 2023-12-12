Товары от Куфар Маркета
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Плиткорезы, стеклорезы, захваты в Первомайском районе Минска
200 р.
Плиткорез Einhell TH-TC 618
Минск, Первомайский
160 р.
Плиткорез на подшипниках 600мм STARTUL PROFI
Минск, Первомайский
65 р.
Ролик плиткореза
Минск, Первомайский
700 р.
Плиткорез RUBI 1200
Минск, Первомайский
42 р.
Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)
Минск, Первомайский
15 р.
Стеклорез роликовый СССР из твердого сплава
Минск, Первомайский
550 р.
Плиткорез STARTUL
Минск, Первомайский
130 р.
Присоска вакуумная 230
Минск, Первомайский
2 100 р.
Плиткорез водяной электр 800мм, ИНВЕРТОРНЫЙ двиг
Минск, Первомайский
595 р.
Ручной плиткорез RUBI X-ONE 850 (рез до 850мм)
Минск, Московский
3 350 р.
Плиткорез КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТЫ RUBI TC-125 KIT
Минск, Московский
25 р.
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ DLT EXTREME, ПОСАДКА 6ММ
Минск, Московский
1 100 р.
Слайдер для плиткореза, DLT MAXSLIM POWER PRO (45, 90, 180)
Минск, Московский
770 р.
Плиткорез RUBI X-ONE PLUS. Рез до 1200мм
Минск, Московский
620 р.
Плиткорез ручной RUBI FAST 85 (до 850мм)
Минск, Московский
85 р.
Регулятор плиточного пространства DLT присоска
Минск, Московский
135 р.
Вакуумная присоска DLT P611 для рельефной плитки
Минск, Московский
420 р.
ПЛИТКОРЕЗ DLT OPTIMA-800/1000/1200/1600/1800 мм
Минск, Московский
3 750 р.
Электрические плиткорезы SHIJING с лазером
Минск, Московский
395 р.
Плиткорез ручной RUBI STAR 63
Минск, Московский
57 р.
Двойная присоска DLT
Минск, Московский
900 р.
Плиткорезы DLT PROLINE (SHIJING) до 1240мм
Минск, Московский
370 р.
Заусовщик для запила плитки под 45 градусов (универсальный)
Минск, Московский
85 р.
Система фиксации углов DLT на основе присосок
Минск, Московский
2 580 р.
Электрический плиткорез SHIJING, рез до 1200мм
Минск, Московский
730 р.
РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ RUBI TIGER - 850/1000/1200/1600мм
Минск, Московский
670 р.
Плиткорез DLT MAXLINE, рез 870-1870мм
Минск, Московский
Онлайн-заказ
2 863.14 р.
Плиткорезы Total TS6112501
Минск, Центральный
1 700 р.
ПЛИТКОРЕЗ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА RUBI SLIM SYSTEM PLUS
Минск, Московский
14 р.
Одинарная присоска DLT арт.8141
Минск, Московский
Онлайн-заказ
778.08 р.
Электрический плиткорез Ryobi WS721S
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
333.30 р.
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus
Минск, Центральный
26 р.
Молоток BIHUI (резиновая киянка)
Минск, Московский
Онлайн-заказ
333.30 р.
Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)
Минск, Центральный
1 350 р.
Плиткорез DLT MAXSLim
Минск, Московский
55 р.
Двойная присоска RUBI
Минск, Московский
80 р.
БОКОВОЙ УПОР-ЛИНЕЙКА DLT KEEP PRO ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА
Минск, Московский
53 р.
РОЛИКОВЫЙ РЕЗЕЦ RUBI EXTREME GOLD REF.01943
Минск, Московский
119 р.
плиткорез matrix 87656
Минск, Фрунзенский
11 р.
Аренда плиткореза. Доставка. 4 салона проката
Минск, Московский
6 р.
Аренда присосок для укладки плитки и стекла
Минск, Московский
22 р.
Плиткорез DLT
Минск, Московский
25 р.
Прокат Заусовщика DLT+Makita GA5040C
Минск, Московский
45 р.
Электрический плиткорез SHIJING
Минск, Московский
60 р.
Плиткорез для крупноформатной плитки
Минск, Московский
35 р.
Присоска для гладкой и шероховатой поверхности DLT
Минск, Московский
895 р.
Плиткорез механический BIHUI, 1200мм, арт.TCS1200
Минск, Московский
50 р.
Плиткорез
Минск, Центральный
2 500 р.
Плиткорез электрический 1200мм
Минск, Московский
95 р.
Плиткорез 60см
Минск, Фрунзенский
720 р.
Плиткорез DLT SLIM CUTTER MAX-PLUS 1.5м
Минск, Фрунзенский
40 р.
БОКОВАЯ ЛИНЕЙКА DLT KEEP ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗА
Минск, Московский
930 р.
Слайдер для плиткореза DLT MAXSLIM POWER (45, 90)
Минск, Московский
15 р.
Резец для плиткореза DLT Standard
Минск, Московский
250 р.
Разделитель плитки (сепаратор) DLT от 6 до 20мм
Минск, Московский
72 р.
Двойная присоска для шероховатой поверхности 85кг
Минск, Московский
2 535 р.
Плиткорез резки широкоформатной плиты BIHUI
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
2 863.14 р.
Плиткорезы Total TS6112501
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
778.08 р.
Электрический плиткорез Ryobi WS721S
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
333.30 р.
Электрический плиткорез Fubag FM 180 Plus
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
333.30 р.
Плиткорез Fubag FM 180 Plus (38386)
Минск, Центральный
42 р.
Инструмент для различных систем выравнивания плитки (СВП)
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
209 р.
Электрический плиткорез Redbo TTS-180/650
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
389.98 р.
Ручной плиткорез Барс 87592
Минск, Центральный
440 р.
Плиткорез DLT PROLINE рез: 800-1200
Брест