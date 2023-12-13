На рынке грузоперевозок более 12 лет. Не являемся посредниками. Чистые автомобили, т.к. НЕ ВОЗИМ мусор и старые запчасти. Свой автопарк и аккуратные грузчики (носим как своё, время не тянем). Подбор м...

Минск, Первомайский