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Пассажирские и грузовые перевозки в Первомайском районе Минска

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД

15 р.

ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ УМЕЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ;) -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка быт. техники(холодильник, стиральная машина, духовой шкаф, телевизор и п...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Доставка стройматериалов. Перевозка мебели. Услуги грузчиков.

Минск, Первомайский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Мебельные грузоперевозки Квартирные переезды Переезды офисов Перевозка стройматериалов и оборудования для ремонта Коммерческие грузы Выезжаем на дачи и коттеджи Опытные грузчики Перевозка пианино любы...

Минск, Первомайский

Перевозка мебели, грузчики.

Договорная

Перевозка мебели, грузчики.

Перевезем Вашу мебель и вещи аккуратно и бережно. Поможем разобрать, упаковать и потом собрать мебель. Предоставим упаковочные материалы. Опыт работы в переездах более 10 лет. Большой выбор автомобиле...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО Минску. РБ

20 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО Минску. РБ

Грузоперевозки, грузчики, переезды, Минск Квартирные, дачные и офисные переезды; • Перевозка мебели, домашних вещей; • Перевозка пианино и рояля; • Перевозка сейфов, банкоматов, игровых и кофейных авт...

Минск, Первомайский

Квартирный переезд Минск, РБ.

Договорная

Квартирный переезд Минск, РБ.

Квартирные, офисные, дачные переезды по Минску и РБ, перевозка мебели, перевозка домашних вещей, перевозка пианино, перевозка бытовой техники, перевозка стройматериалов, вывоз мусора. Предоставляем уп...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ ИДЕМ НА ВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка...

Минск, Первомайский

Перевозка холодильника Минск, РБ.

Договорная

Перевозка холодильника Минск, РБ.

Перевозка бытовой техники по Минску и РБ. Спуск и подъём на этаж. Упаковка бытовой техники, упаковочные материалы. Услуги грузчиков. Большой опыт. Полная материальная ответственность

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Доставка товара Минск и район. Выезд 24/7

Договорная

Доставка товара Минск и район. Выезд 24/7

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Размер грузового отсека. Длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, пере...

Минск, Первомайский

Перевозка грузов по Минску, РБ, РФ

Договорная

Перевозка грузов по Минску, РБ, РФ

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по РБ

Онлайн-заказ

Договорная

Грузоперевозки по РБ

Постоянная работа для грузоперевозчиков по доставке мебели. Наши клиенты—физ. лица, реже юр.лица. Загрузка происходит в двух точках: Копище, Лесной переулок 8, Валерьяново, ул. Славянская 2А (там же ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Офисный, квартирный переезд Минск.

Договорная

Офисный, квартирный переезд Минск.

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора самосвалом

7 р.

Вывоз мусора самосвалом

Минск, Первомайский

Грузовое такси, грузоперевозки,грузчики

Договорная

Грузовое такси, грузоперевозки,грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка пианино и роялей

Договорная

Перевозка пианино и роялей

Минск, Первомайский

Грузовое Такси. Грузоперевозки. Перевозка грузов.

Договорная

Грузовое Такси. Грузоперевозки. Перевозка грузов.

Грузоперевозки, грузчики, переезды, Минск Квартирные, дачные и офисные переезды; • Перевозка мебели, домашних вещей; • Перевозка пианино и рояля; • Перевозка сейфов, банкоматов, игровых и кофейных авт...

Минск, Первомайский

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ В МИНСКЕ

15 р.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ В МИНСКЕ

Минск, Первомайский

Аренда самосвала с водителем

Договорная

Аренда самосвала с водителем

Аренда самосвала с водителем – удобное решение для выполнения различных грузоперевозок. Компания ДабраБуд предлагает широкий выбор самосвалов разной грузоподъёмности, чтобы удовлетворить потребности к...

Минск, Первомайский

Грузовые перевозки вывоз строительного мусора

Договорная

Грузовые перевозки вывоз строительного мусора

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузчики на час два и на любое время

Договорная

Грузчики на час два и на любое время

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
грузоперевозки Минск

Договорная

грузоперевозки Минск

Грузоперевозки Минск и РБ. Переезды абсолютно любые( квартирные, дачные, офисные, перевозка пианино, банкоматов, сейфов, упаковка, разборка и сборка мебели ) в любое время суток и без выходных. Опытны...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки, услуги грузчиков 24/7 Минск, РБ и

25 р.

Грузоперевозки, услуги грузчиков 24/7 Минск, РБ и

Грузоперевозки, услуги грузчиков 24/7Минск Рб и РФ ВАШ ГРУЗ - НАША РАБОТА!!! - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка Пианино, фортепиано - Перевозка мотоциклов, квадроциклов и т.д. - ...

Минск, Первомайский

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Договорная

Служба эвакуации ''BiMCargo''

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Аренда авто / автомобиль в прокат/ дешево недорого

60 р.

Аренда авто / автомобиль в прокат/ дешево недорого

Минск, Первомайский

Грузоперевозки, услуги грузчиков

Договорная

Грузоперевозки, услуги грузчиков

На рынке грузоперевозок более 12 лет. Не являемся посредниками. Чистые автомобили, т.к. НЕ ВОЗИМ мусор и старые запчасти. Свой автопарк и аккуратные грузчики (носим как своё, время не тянем). Подбор м...

Минск, Первомайский

Квартирный офисный переезд в Минске грузчики

Договорная

Квартирный офисный переезд в Минске грузчики

ГPУЗOПEPЕВОЗКИ, ПЕPЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИK * Maшина полностью обoрудoвана к качeствeнным пeрeвозкам * Вce грузчики пpoфессионалы * Рaботаем без выходных * Отвечаем за качество своей работы *Наличный и безналич...

Минск, Первомайский

Вывоз мусора минск и район

Договорная

Вывоз мусора минск и район

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
КОМПАНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК - ВАШ ПОМОЩНИК В ПЕРЕМЕЩЕН

30 р.

КОМПАНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК - ВАШ ПОМОЩНИК В ПЕРЕМЕЩЕН

КОМПАНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК - ВАШ ПОМОЩНИК В ПЕРЕМЕЩЕНИИ! У нас есть решение для каждого вашего грузоперевозочного вопроса! - Обеспечиваем грузовое такси с возможностью разборки мебели по вашему желанию...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки Минск -РБ

50 р.

Грузоперевозки Минск -РБ

Грузоперевозки Минск-РБ грузовым микроавтобусом грузоподьёмностью до 1,5т

Минск, Первомайский

Грузовое такси Минск

Договорная

Грузовое такси Минск

Вам необходимо срочное грузовое такси по Минску и Беларуси — вы обратились по адресу! Заказать услугу Грузоперевозки по Минску недорого можно у нас, Грузовое такси Минск сегодня – это Выгодно! Эконом...

Минск, Первомайский

Переезды, перевозки грузов.

Договорная

Переезды, перевозки грузов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Минску РБ в РФ, СНГ до 3, 5 тонн/20 м³ ) Все виды ПЕРЕЕЗДОВ — КВАРТИРНЫЙ, ДАЧНЫЙ, ОФИСНЫЙ, VIP (при необходимости предоставим упаковочный материал и коробки) ) Доставка грузов из там...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки МИНСК, по РБ, переезд в Санкт-Петер

Договорная

Грузоперевозки МИНСК, по РБ, переезд в Санкт-Петер

Основной профиль нашей компании - организация грузоперевозок по Минску, Республике Беларусь, между Санкт-Петербургом и Минском грузов, промышленных товаров и оборудования. Мы также принимаем заявки на...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки, услуги грузчиков

Договорная

Грузоперевозки, услуги грузчиков

РУЗОПЕРЕВОЗКИ по Минску РБ, РФ, СНГ до 3, 5 тонн/20 м³ ) Все виды ПЕРЕЕЗДОВ — КВАРТИРНЫЙ, ДАЧНЫЙ, ОФИСНЫЙ, VIP (при необходимости предоставим упаковочный материал и коробки) ) Доставка грузов из тамо...

Минск, Первомайский

Столичные грузоперевозки с грузчиками

Договорная

Столичные грузоперевозки с грузчиками

На рынке грузоперевозок более 12 лет. Не являемся посредниками. грузоперевозки Минск, РБ, РФ, Украина, СНГ, Минск-Москва-Минск 1) Квартирный и офисный переезд любой сложности, в том числе vip-переезд ...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки Минск и РБ. Услуги грузчиков. Кварт

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ. Услуги грузчиков. Кварт

Грузоперевозки по Минску и по РБ. Без выходных, в удобное для Вас время. Длина 4,2м.,ширина 1,7м.,высота 2.2м., 16м3, до 2 тонн. Два пассажироместа. Наличный и безналичный расчёт.

Минск, Первомайский

Доставка

Договорная

Доставка

Минск, Первомайский

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Грузоперевозки МИНСК, по РБ, РФ.

Договорная

Грузоперевозки МИНСК, по РБ, РФ.

Основной профиль нашей компании - организация грузоперевозок по Минску, Республике Беларусь, между Москвой и Минском грузов, промышленных товаров и оборудования. Мы также принимаем заявки на переезды ...

Минск, Первомайский

Грузоперевозки Минск и РБ

Договорная

Грузоперевозки Минск и РБ

Грузоперевозки по Минску и РБ без выходных 24/7. Услуги грузчиков. Длина 4.20, ширина 2.10, высота 2.20, 20 куб., до 2.3 тонн. Два пассажироместа. Наличный и безналичный расчёт.

Минск, Первомайский

Услуги манипулятора до 3 т.

40 р.

Услуги манипулятора до 3 т.

Услуги манипулятора (манипулятор). Грузоперевозки строительных материалов, оборудования, станков, генераторов, двигателей и других грузов автомобилем с манипулятором Мерседес 410D. Монтаж и демонтаж п...

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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