logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Стройматериалы
Пены и герметики
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтройматериалы

Пены и герметики в Первомайском районе Минска

Резьбовой герметик

Договорная

Резьбовой герметик

Минск, Первомайский

Силиконовый герметик

20 р.

Силиконовый герметик

Минск, Первомайский

badge-icon
Герметик телесного бежевого берёза цвета

2 р.

Герметик телесного бежевого берёза цвета

Минск, Первомайский

Герметик

5 р.

Герметик

Минск, Первомайский

Мастика Фиксер

6 р.

Мастика Фиксер

Минск, Первомайский

badge-icon
Монтажная пена профессиональная

10 р.

Монтажная пена профессиональная

Минск, Первомайский

Пена монтажная профессиональная 750 мл.

15 р.

Пена монтажная профессиональная 750 мл.

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
пена клей

17 р.

пена клей

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Продам

14 р.

Продам

Минск, Первомайский

badge-icon
Soudal пена.

20 р.

Soudal пена.

Минск, Первомайский

badge-icon
пена огнестойкая

15 р.

пена огнестойкая

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Герметик силиконовый SOUDAL Profil б/ц

6 р.

Герметик силиконовый SOUDAL Profil б/ц

Минск, Первомайский

Силикон

7 р.

Силикон

Минск, Первомайский

badge-icon
Пена монтажная

13 р.

Пена монтажная

Минск, Первомайский

Два новых белых герметика

10 р.

Два новых белых герметика

Минск, Первомайский

badge-icon
Картридж, Туба Panasonic 2020, 2000.

30 р.

Картридж, Туба Panasonic 2020, 2000.

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Sikaflex 221 черный 600мл

45 р.

Sikaflex 221 черный 600мл

Минск, Первомайский

badge-icon
Лента демпферная, вспененный полиэтилен 5-10мм

11 р.

Лента демпферная, вспененный полиэтилен 5-10мм

Минск, Первомайский

Герметики, клей-герметики

Договорная

Герметики, клей-герметики

Минск, Первомайский

Монтажная пена (Зелёный луг)

15 р.

Монтажная пена (Зелёный луг)

Минск, Первомайский

badge-icon
Монтажная пена Технониколь 65

12 р.

Монтажная пена Технониколь 65

Минск, Первомайский

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Договорная

Пена монтажная, клей пена Sika. Лучшая цена

Гродно

Доставка по Беларуси
Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

10.80 р.

Пена 65 ADMIRAL -10 850мл.

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена монтажная

14.16 р.

Пена монтажная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

16.30 р.

Пена монтажная Soudal Soudafoam Maxi 70, 870 мл

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Договорная

Пена ТЕХНОНИКОЛЬ профессиональная, бытовая монтажная , клей-пена , очиститель пены. ЦЕНЫ В ОПИСАНИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Герметик акриловый для швов

19 р.

Герметик акриловый для швов

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

3.80 р.

Пеноплекс Пеноплэкс утеплитель 30мм 40мм 50мм 100мм

Могилев

Доставка по Беларуси
Пенопласт для утепления фасада

7 р.

Пенопласт для утепления фасада

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки