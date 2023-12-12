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Товары от Куфар Маркета

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ПрочееПродукты питания

Овощи в Первомайском районе Минска

Тыква

1.50 р.

Тыква

Минск, Первомайский

Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Надежда''

0.65 р.

Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Надежда''

Минск, Первомайский

Доставка
Домашний деревенский картофель (картошка)

0.45 р.

Домашний деревенский картофель (картошка)

Минск, Первомайский

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Домашний картофель ''Криница''

0.60 р.

Домашний картофель ''Криница''

Минск, Первомайский

Доставка
Домашний картофель сорт ''Лилея''

0.55 р.

Домашний картофель сорт ''Лилея''

Минск, Первомайский

Доставка
Лук, свекла

0.90 р.

Лук, свекла

Минск, Первомайский

Консервация

4 р.

Консервация

Минск, Первомайский

картофель

0.99 р.

картофель

Минск, Первомайский

Тыква очищенная

2 р.

Тыква очищенная

Минск, Первомайский

Тыква красная сладкая

1 р.

Тыква красная сладкая

Минск, Первомайский

Картофель, картошка с доставкой на дом по Минску

0.75 р.

Картофель, картошка с доставкой на дом по Минску

Минск, Первомайский

Закатки свекла, яблоки тёртые, борщ, щавель

2.50 р.

Закатки свекла, яблоки тёртые, борщ, щавель

Минск, Первомайский

Тыква и кабачки со своего огорода

1 р.

Тыква и кабачки со своего огорода

Минск, Первомайский

Чеснок

5 р.

Чеснок

Минск, Первомайский

Домашняя бульба сорт ''София''

0.55 р.

Домашняя бульба сорт ''София''

Минск, Первомайский

Доставка
Тыква

1.50 р.

Тыква

Минск, Первомайский

Картофель, картошка с доставкой на дом по Минску

0.75 р.

Картофель, картошка с доставкой на дом по Минску

Минск, Первомайский

Картофель, морковь,лук ...

0.65 р.

Картофель, морковь,лук ...

Минск, Первомайский

Картофель, морковь, свекла, лук,чеснок, зелень

0.75 р.

Картофель, морковь, свекла, лук,чеснок, зелень

Минск, Первомайский

Чеснок

8 р.

Чеснок

Минск, Первомайский

чеснок

8 р.

чеснок

Минск, Первомайский

Вяленые томаты, сладкие помидоры

10 р.

Вяленые томаты, сладкие помидоры

Минск, Первомайский

Картофель, картошка цена 25 рублей за 40 кг.

0.60 р.

Картофель, картошка цена 25 рублей за 40 кг.

Минск, Первомайский

5 р.

Капуста квашеная

Минск, Первомайский

Тыква голосеменная

0.90 р.

Тыква голосеменная

Минск, Первомайский

Тыква сладкая, вкусная.

1 р.

Тыква сладкая, вкусная.

Минск, Первомайский

Картофель

20 р.

Картофель

Минск, Первомайский

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Тыква свежая.

2.50 р.

Тыква свежая.

Минск, Первомайский

Картофель .

Договорная

Картофель .

Минск, Первомайский

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0.60 р.

Картофель

Минск, Первомайский

Кабачки со своего огорода

1 р.

Кабачки со своего огорода

Минск, Первомайский

картофель сорт «живица»

0.75 р.

картофель сорт «живица»

Минск, Первомайский

Доставка
Тыква домашняя, разные сорта

1 р.

Тыква домашняя, разные сорта

Минск, Первомайский

чеснок (зубками)

7 р.

чеснок (зубками)

Минск, Первомайский

Чеснок крупный

0.85 р.

Чеснок крупный

Минск, Первомайский

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Картофель сорт ''Галла''

0.70 р.

Картофель сорт ''Галла''

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Картофель ''Лилея''

0.75 р.

Картофель ''Лилея''

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Чеснок маринованный 3 литра вместе с банкой.

30 р.

Чеснок маринованный 3 литра вместе с банкой.

Минск, Первомайский

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Чеснок

17 р.

Чеснок

Минск, Первомайский

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Тыква и кабачки

1 р.

Тыква и кабачки

Минск, Первомайский

Тыква

2 р.

Тыква

Минск, Первомайский

Чеснок сушёный молотый

5 р.

Чеснок сушёный молотый

Минск, Первомайский

Маринованные огурцы

7 р.

Маринованные огурцы

Минск, Первомайский

Товары и услуги от компаний

Картофель с доставкой.

0.50 р.

Картофель с доставкой.

Могилев

Доставка по Беларуси
Картофель с доставкой, бульба

Договорная

Картофель с доставкой, бульба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

0.10 р.

Картофель не сортированный , Гала, Королева Анна

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
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