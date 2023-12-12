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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Первомайском районе Минска

Сверла SDC по бетону Германия диам.16 , 12 , 8 , 6

4 р.

Сверла SDC по бетону Германия диам.16 , 12 , 8 , 6

Минск, Первомайский

Метчики ручные

1 р.

Метчики ручные

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Фреза по бетону

15 р.

Фреза по бетону

Минск, Первомайский

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Фреза 15 присадочная.

15 р.

Фреза 15 присадочная.

Минск, Первомайский

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Шлифпластина BOSCH AVZ 78 RT2 для реноватора

70 р.

Шлифпластина BOSCH AVZ 78 RT2 для реноватора

Минск, Первомайский

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метчик М36

20 р.

метчик М36

Минск, Первомайский

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Скоба для пневмопистолета

10 р.

Скоба для пневмопистолета

Минск, Первомайский

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Набор сверл SDS plus Makita D-00795

20 р.

Набор сверл SDS plus Makita D-00795

Минск, Первомайский

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Патроны к дрелям,шуруповертам и др.

10 р.

Патроны к дрелям,шуруповертам и др.

Минск, Первомайский

Круги абразивные.Ф100 мм.

6 р.

Круги абразивные.Ф100 мм.

Минск, Первомайский

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Круги алмазные

30 р.

Круги алмазные

Минск, Первомайский

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плашкодержатель

10 р.

плашкодержатель

Минск, Первомайский

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Фреза спиральная 12х35х83х12 чистовая

150 р.

Фреза спиральная 12х35х83х12 чистовая

Минск, Первомайский

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Кольцевые алмазные сверла коронки 30-500мм дешево

Договорная

Кольцевые алмазные сверла коронки 30-500мм дешево

Минск, Первомайский

Сверлильный патрон

20 р.

Сверлильный патрон

Минск, Первомайский

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Фрезы Т-образные.Разные.

2.50 р.

Фрезы Т-образные.Разные.

Минск, Первомайский

Лезвия для ножей 18мм Wurth оригинал

20 р.

Лезвия для ножей 18мм Wurth оригинал

Минск, Первомайский

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Оправки для дисковых фрез(3 шт.)

10 р.

Оправки для дисковых фрез(3 шт.)

Минск, Первомайский

Цанга для гравера

10 р.

Цанга для гравера

Минск, Первомайский

Продам коронку по бетону Bosch 68 мм

220 р.

Продам коронку по бетону Bosch 68 мм

Минск, Первомайский

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Пика (долото острое) HILTI

250 р.

Пика (долото острое) HILTI

Минск, Первомайский

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Комплект дисков на болгарку, диаметр 76мм

125 р.

Комплект дисков на болгарку, диаметр 76мм

Минск, Первомайский

Аккумулятор Bosch 10.8V, 1.3Ah, оригинальный

135 р.

Аккумулятор Bosch 10.8V, 1.3Ah, оригинальный

Минск, Первомайский

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Аккумулятор Bosch 12V, 6Аh, новый

405 р.

Аккумулятор Bosch 12V, 6Аh, новый

Минск, Первомайский

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Рукоятка установки алмазного сверления

50 р.

Рукоятка установки алмазного сверления

Минск, Первомайский

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Батарея для шуруповерта Wortex

35 р.

Батарея для шуруповерта Wortex

Минск, Первомайский

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Набор коронок по керамической плитке Matrix

40 р.

Набор коронок по керамической плитке Matrix

Минск, Первомайский

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Круг лепестковый зачистной 125мм.

1.80 р.

Круг лепестковый зачистной 125мм.

Минск, Первомайский

Круг отрезной по металлу Tyrolit

20 р.

Круг отрезной по металлу Tyrolit

Минск, Первомайский

Фрезерные диски для УШМ

30 р.

Фрезерные диски для УШМ

Минск, Первомайский

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Быстрозажимной патрон 1.5-13 мм

30 р.

Быстрозажимной патрон 1.5-13 мм

Минск, Первомайский

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REMS 1 1/4 дюйма

110 р.

REMS 1 1/4 дюйма

Минск, Первомайский

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Бур проломной SDS max HAWERA 65x590х450

330 р.

Бур проломной SDS max HAWERA 65x590х450

Минск, Первомайский

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Буры (сверла) SDS-MAX. 40х250/370, 28х600/720

150 р.

Буры (сверла) SDS-MAX. 40х250/370, 28х600/720

Минск, Первомайский

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Круг отрезной алмазный 180×22,23 7×7/8

50 р.

Круг отрезной алмазный 180×22,23 7×7/8

Минск, Первомайский

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Пильный диск универсальный 210x2.4x30 W36 Festool

280 р.

Пильный диск универсальный 210x2.4x30 W36 Festool

Минск, Первомайский

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Насадка для шлифмашинки д 225

30 р.

Насадка для шлифмашинки д 225

Минск, Первомайский

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Сверло по бетону 20×150мм

9 р.

Сверло по бетону 20×150мм

Минск, Первомайский

Отрезной диск по металлу

5 р.

Отрезной диск по металлу

Минск, Первомайский

Пелеулавитель для болгарки 125

20 р.

Пелеулавитель для болгарки 125

Минск, Первомайский

СКИДКА Набор коронок Force 913U2 (а.45-030742)

359 р.

СКИДКА Набор коронок Force 913U2 (а.45-030742)

Минск, Первомайский

Доставка
Сверла по бетону SDS Plus, 5, 6 и 8мм

10 р.

Сверла по бетону SDS Plus, 5, 6 и 8мм

Минск, Первомайский

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Сверлильные патроны

30 р.

Сверлильные патроны

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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