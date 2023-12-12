Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Первомайском районе Минска
4 р.
Сверла SDC по бетону Германия диам.16 , 12 , 8 , 6
Минск, Первомайский
1 р.
Метчики ручные
Минск, Первомайский
15 р.
Фреза по бетону
Минск, Первомайский
15 р.
Фреза 15 присадочная.
Минск, Первомайский
70 р.
Шлифпластина BOSCH AVZ 78 RT2 для реноватора
Минск, Первомайский
20 р.
метчик М36
Минск, Первомайский
10 р.
Скоба для пневмопистолета
Минск, Первомайский
20 р.
Набор сверл SDS plus Makita D-00795
Минск, Первомайский
10 р.
Патроны к дрелям,шуруповертам и др.
Минск, Первомайский
6 р.
Круги абразивные.Ф100 мм.
Минск, Первомайский
30 р.
Круги алмазные
Минск, Первомайский
10 р.
плашкодержатель
Минск, Первомайский
150 р.
Фреза спиральная 12х35х83х12 чистовая
Минск, Первомайский
Договорная
Кольцевые алмазные сверла коронки 30-500мм дешево
Минск, Первомайский
20 р.
Сверлильный патрон
Минск, Первомайский
2.50 р.
Фрезы Т-образные.Разные.
Минск, Первомайский
20 р.
Лезвия для ножей 18мм Wurth оригинал
Минск, Первомайский
10 р.
Оправки для дисковых фрез(3 шт.)
Минск, Первомайский
10 р.
Цанга для гравера
Минск, Первомайский
220 р.
Продам коронку по бетону Bosch 68 мм
Минск, Первомайский
250 р.
Пика (долото острое) HILTI
Минск, Первомайский
125 р.
Комплект дисков на болгарку, диаметр 76мм
Минск, Первомайский
135 р.
Аккумулятор Bosch 10.8V, 1.3Ah, оригинальный
Минск, Первомайский
405 р.
Аккумулятор Bosch 12V, 6Аh, новый
Минск, Первомайский
50 р.
Рукоятка установки алмазного сверления
Минск, Первомайский
35 р.
Батарея для шуруповерта Wortex
Минск, Первомайский
40 р.
Набор коронок по керамической плитке Matrix
Минск, Первомайский
1.80 р.
Круг лепестковый зачистной 125мм.
Минск, Первомайский
20 р.
Круг отрезной по металлу Tyrolit
Минск, Первомайский
30 р.
Фрезерные диски для УШМ
Минск, Первомайский
30 р.
Быстрозажимной патрон 1.5-13 мм
Минск, Первомайский
110 р.
REMS 1 1/4 дюйма
Минск, Первомайский
330 р.
Бур проломной SDS max HAWERA 65x590х450
Минск, Первомайский
150 р.
Буры (сверла) SDS-MAX. 40х250/370, 28х600/720
Минск, Первомайский
50 р.
Круг отрезной алмазный 180×22,23 7×7/8
Минск, Первомайский
280 р.
Пильный диск универсальный 210x2.4x30 W36 Festool
Минск, Первомайский
30 р.
Насадка для шлифмашинки д 225
Минск, Первомайский
9 р.
Сверло по бетону 20×150мм
Минск, Первомайский
5 р.
Отрезной диск по металлу
Минск, Первомайский
20 р.
Пелеулавитель для болгарки 125
Минск, Первомайский
359 р.
СКИДКА Набор коронок Force 913U2 (а.45-030742)
Минск, Первомайский
10 р.
Сверла по бетону SDS Plus, 5, 6 и 8мм
Минск, Первомайский
30 р.
Сверлильные патроны
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
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305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный