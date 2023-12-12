logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииКрасота и здоровье
Медицинские товары
Ортезы
Цена
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Красота и здоровьеМедицинские товары

Ортезы в Первомайском районе Минска

Ортез на голеностопный сустав

180 р.

Ортез на голеностопный сустав

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ортез на голеностопный сустав и стопу

100 р.

Ортез на голеностопный сустав и стопу

Минск, Первомайский

Ортез пястно-фаланговый Orlett XL на палец/сустав

45 р.

Ортез пястно-фаланговый Orlett XL на палец/сустав

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ортез

45 р.

Ортез

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ортез

150 р.

Ортез

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
На шейный отдел,ортез Филадельфия

45 р.

На шейный отдел,ортез Филадельфия

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ортез голеностопный размер М

120 р.

Ортез голеностопный размер М

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
бандаж коленный (тутор)

99 р.

бандаж коленный (тутор)

Минск, Первомайский

badge-icon
Наколенник, отличная фиксация

25 р.

Наколенник, отличная фиксация

Минск, Первомайский

Ортез коленный ORLETT

190 р.

Ортез коленный ORLETT

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Коленный ортез

150 р.

Коленный ортез

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ортез дезо

60 р.

Ортез дезо

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ортез коленный OPPO 1028

80 р.

Ортез коленный OPPO 1028

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ортез плечевой

10 р.

Ортез плечевой

Минск, Первомайский

Ортез

20 р.

Ортез

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ортезы детские

Бесплатно

Ортезы детские

Минск, Первомайский

Бандаж ортопедический

40 р.

Бандаж ортопедический

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ортопедический ортез

40 р.

Ортопедический ортез

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ортез

10 р.

Ортез

Минск, Первомайский

Ортез голеностопный Oppo

100 р.

Ортез голеностопный Oppo

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ортез (шина) Тюбенгера

180 р.

Ортез (шина) Тюбенгера

Минск, Первомайский

badge-icon
Ортез на голеностопный сустав Orlett lab-201

90 р.

Ортез на голеностопный сустав Orlett lab-201

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Ортез Orlett наколенник детский S

Договорная

Ортез Orlett наколенник детский S

Минск, Первомайский

Ортез на коленный сустав

130 р.

Ортез на коленный сустав

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

125 р.

Башмак барука. Обувь послеоперационная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

82 р.

БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

265 р.

Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ортез полной степени фиксации (тутор)

140 р.

Ортез полной степени фиксации (тутор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

130 р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Декоративная косметикаБровиГлазаГубыЛицо
Уходовая косметикаЛицоРукиНогиТело
Парфюмерия
Маникюр, педикюрГель-лакиЛакиСредства для ногтейДизайн ногтейНаращивание ногтейИнструментыНаборыЛампы для маникюраПодставки маникюрныеПылесосы для маникюраАппараты для маникюра и педикюраСтерилизаторыПрочее
Средства для волосУход за волосамиСредства для укладкиСредства для окрашиванияНаращивание волосРасчески и парикмахерские инструменты
Средства гигиены, депиляцияГигиена полости ртаСредства личной гигиеныДезодоранты, антиперспирантыТовары для бритьяСредства для депиляцииПрочее
Ресницы и брови, татуажТатуировки, татуажДля ресницДля бровей
Косметические аксессуарыЗеркалаКистиЩипчикиТочилкиОрганайзеры для косметикиСпонжиПрочие косметические аксессуары
Медицинские товарыБандажи, корсетыБрейсыИнвалидные коляскиКомпрессионный трикотажКостыли, ходункиМедицинские кроватиОртезыОртопедические стелькиОчкиРучные массажеры, аксессуарыСлуховые аппаратыУход за больнымиПрочие медицинские товары
Техника для красоты и здоровья
Услуги: красота и здоровье