Товары от Куфар Маркета
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Ортезы в Первомайском районе Минска
180 р.
Ортез на голеностопный сустав
Минск, Первомайский
100 р.
Ортез на голеностопный сустав и стопу
Минск, Первомайский
45 р.
Ортез пястно-фаланговый Orlett XL на палец/сустав
Минск, Первомайский
45 р.
Ортез
Минск, Первомайский
150 р.
Ортез
Минск, Первомайский
45 р.
На шейный отдел,ортез Филадельфия
Минск, Первомайский
120 р.
Ортез голеностопный размер М
Минск, Первомайский
99 р.
бандаж коленный (тутор)
Минск, Первомайский
25 р.
Наколенник, отличная фиксация
Минск, Первомайский
190 р.
Ортез коленный ORLETT
Минск, Первомайский
150 р.
Коленный ортез
Минск, Первомайский
60 р.
Ортез дезо
Минск, Первомайский
80 р.
Ортез коленный OPPO 1028
Минск, Первомайский
10 р.
Ортез плечевой
Минск, Первомайский
20 р.
Ортез
Минск, Первомайский
Бесплатно
Ортезы детские
Минск, Первомайский
40 р.
Бандаж ортопедический
Минск, Первомайский
40 р.
Ортопедический ортез
Минск, Первомайский
10 р.
Ортез
Минск, Первомайский
100 р.
Ортез голеностопный Oppo
Минск, Первомайский
180 р.
Ортез (шина) Тюбенгера
Минск, Первомайский
90 р.
Ортез на голеностопный сустав Orlett lab-201
Минск, Первомайский
Договорная
Ортез Orlett наколенник детский S
Минск, Первомайский
130 р.
Ортез на коленный сустав
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
125 р.
Башмак барука. Обувь послеоперационная.
Минск, Центральный
82 р.
БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ПОВЯЗКА ДЕЗО)
Минск, Центральный
265 р.
Ортез коленный с регулируемым диапазоном движения Antar JABa
Минск, Центральный
140 р.
Ортез полной степени фиксации (тутор)
Минск, Центральный
130 р.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ (для разгрузки заднего отдела стопы)
Минск, Центральный