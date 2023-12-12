Оборудование для салонов красоты в Первомайском районе Минска
260 р.
Стол массажный
Минск, Первомайский
24 000 р.
Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG
Минск, Первомайский
100 р.
Кушетка косметологическая(массажная)
Минск, Первомайский
500 р.
Стойка администратора .Ресепшен
Минск, Первомайский
550 р.
Стол маникюрный
Минск, Первомайский
370 р.
Массажный стол складной 2 сек дерев с сумкой и аксессуарами. Уценка
Минск, Первомайский
1 800 р.
Климазон wella
Минск, Первомайский
350 р.
Педикюрное кресло
Минск, Первомайский
80 р.
Столик маникюрный
Минск, Первомайский
16 500 р.
Диодный лазер SOPRANO Titanium 1200w
Минск, Первомайский
1 900 р.
Педикюрное кресло
Минск, Первомайский
80 р.
Кованая вывеска на здание 70*70см
Минск, Первомайский
550 р.
Кресло парикмахерское
Минск, Первомайский
185 р.
Кушетка
Минск, Первомайский
50 р.
Продам полку для лаков, гель лаков
Минск, Первомайский
9 000 р.
Спа-капсула Spa Jet
Минск, Первомайский
25 000 р.
Массажное кресло US Medica Jet(Brown)
Минск, Первомайский
1 800 р.
Педикюрный комплекс Nilo
Минск, Первомайский
2 500 р.
Отбеливание зубов выгодно
Минск, Первомайский
500 р.
Стол для маникюра
Минск, Первомайский
80 р.
СОБРАННЫЙ Стол Стеллаж Этажерка Тележка Кушетка
Минск, Первомайский
500 р.
Аренда аппарата для вакуумно-роликового массажа
Минск, Первомайский
80 р.
Тележка стеллаж этажерка космологическая
Минск, Первомайский
140 р.
Тележка косметологическая СК-02 Этажерка косметоло
Минск, Первомайский
600 р.
Кресло педикюрное, косметологические
Минск, Первомайский
350 р.
Кресло парикмахерское
Минск, Первомайский
160 р.
Новая кушетка
Минск, Первомайский
60 р.
Стол для маникюра и оборудование
Минск, Первомайский
200 р.
Педикюрное кресло клиента
Минск, Первомайский
5 250 р.
Косметологический аппарат для микродермабразии Pri
Минск, Первомайский
580 р.
Педикюрное кресло
Минск, Первомайский
40 р.
Подставка под ноги в парикмахерскую
Минск, Первомайский
50 р.
Пуфик детский для парикмахерского кресла
Минск, Первомайский
Договорная
Сумка визажиста INGLOT
Минск, Первомайский
150 р.
Маникюрный стол
Минск, Первомайский
325 р.
Кресло для педикюра
Минск, Первомайский
100 р.
Тележка косметологическая
Минск, Первомайский
2 000 р.
Роликовый массажёр (бодиролл)
Минск, Первомайский
250 р.
Аэрограф Legend Air LA-208
Минск, Первомайский
950 р.
Косметологическая кушетка
Минск, Первомайский
170 р.
Маникюр, педикюр
Минск, Первомайский
170 р.
Стол для маникюра
Минск, Первомайский
Договорная
Кресло педикюрное
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский