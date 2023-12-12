logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииГотовый бизнес и оборудование
Оборудование для бизнеса
Оборудование для салонов красоты
Вид
Цена
Состояние
Продавец
Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Первомайском районе Минска

Стол массажный

260 р.

Стол массажный

Минск, Первомайский

Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG

24 000 р.

Аппарат LPG Cellu M6 Integral Франция Аппарат LPG

Минск, Первомайский

badge-icon
Кушетка косметологическая(массажная)

100 р.

Кушетка косметологическая(массажная)

Минск, Первомайский

Стойка администратора .Ресепшен

500 р.

Стойка администратора .Ресепшен

Минск, Первомайский

Стол маникюрный

550 р.

Стол маникюрный

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Массажный стол складной 2 сек дерев с сумкой и аксессуарами. Уценка

370 р.

Массажный стол складной 2 сек дерев с сумкой и аксессуарами. Уценка

Минск, Первомайский

Климазон wella

1 800 р.

Климазон wella

Минск, Первомайский

Педикюрное кресло

350 р.

Педикюрное кресло

Минск, Первомайский

Столик маникюрный

80 р.

Столик маникюрный

Минск, Первомайский

badge-icon
Диодный лазер SOPRANO Titanium 1200w

16 500 р.

Диодный лазер SOPRANO Titanium 1200w

Минск, Первомайский

Педикюрное кресло

1 900 р.

Педикюрное кресло

Минск, Первомайский

badge-icon
Кованая вывеска на здание 70*70см

80 р.

Кованая вывеска на здание 70*70см

Минск, Первомайский

Кресло парикмахерское

550 р.

Кресло парикмахерское

Минск, Первомайский

Кушетка

185 р.

Кушетка

Минск, Первомайский

badge-icon
Продам полку для лаков, гель лаков

50 р.

Продам полку для лаков, гель лаков

Минск, Первомайский

Спа-капсула Spa Jet

9 000 р.

Спа-капсула Spa Jet

Минск, Первомайский

badge-icon
Массажное кресло US Medica Jet(Brown)

25 000 р.

Массажное кресло US Medica Jet(Brown)

Минск, Первомайский

Педикюрный комплекс Nilo

1 800 р.

Педикюрный комплекс Nilo

Минск, Первомайский

badge-icon
Отбеливание зубов выгодно

2 500 р.

Отбеливание зубов выгодно

Минск, Первомайский

badge-icon
Стол для маникюра

500 р.

Стол для маникюра

Минск, Первомайский

СОБРАННЫЙ Стол Стеллаж Этажерка Тележка Кушетка

80 р.

СОБРАННЫЙ Стол Стеллаж Этажерка Тележка Кушетка

Минск, Первомайский

Аренда аппарата для вакуумно-роликового массажа

500 р.

Аренда аппарата для вакуумно-роликового массажа

Минск, Первомайский

Тележка стеллаж этажерка космологическая

80 р.

Тележка стеллаж этажерка космологическая

Минск, Первомайский

badge-icon
Тележка косметологическая СК-02 Этажерка косметоло

140 р.

Тележка косметологическая СК-02 Этажерка косметоло

Минск, Первомайский

Кресло педикюрное, косметологические

600 р.

Кресло педикюрное, косметологические

Минск, Первомайский

Кресло парикмахерское

350 р.

Кресло парикмахерское

Минск, Первомайский

badge-icon
Новая кушетка

160 р.

Новая кушетка

Минск, Первомайский

Стол для маникюра и оборудование

60 р.

Стол для маникюра и оборудование

Минск, Первомайский

badge-icon
Педикюрное кресло клиента

200 р.

Педикюрное кресло клиента

Минск, Первомайский

badge-icon
Косметологический аппарат для микродермабразии Pri

5 250 р.

Косметологический аппарат для микродермабразии Pri

Минск, Первомайский

badge-icon
Педикюрное кресло

580 р.

Педикюрное кресло

Минск, Первомайский

badge-icon
Подставка под ноги в парикмахерскую

40 р.

Подставка под ноги в парикмахерскую

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Пуфик детский для парикмахерского кресла

50 р.

Пуфик детский для парикмахерского кресла

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Сумка визажиста INGLOT

Договорная

Сумка визажиста INGLOT

Минск, Первомайский

Маникюрный стол

150 р.

Маникюрный стол

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Кресло для педикюра

325 р.

Кресло для педикюра

Минск, Первомайский

Тележка косметологическая

100 р.

Тележка косметологическая

Минск, Первомайский

badge-icon
Роликовый массажёр (бодиролл)

2 000 р.

Роликовый массажёр (бодиролл)

Минск, Первомайский

badge-icon
Аэрограф Legend Air LA-208

250 р.

Аэрограф Legend Air LA-208

Минск, Первомайский

Косметологическая кушетка

950 р.

Косметологическая кушетка

Минск, Первомайский

badge-icon
Маникюр, педикюр

170 р.

Маникюр, педикюр

Минск, Первомайский

badge-icon
Стол для маникюра

170 р.

Стол для маникюра

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Кресло педикюрное

Договорная

Кресло педикюрное

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Готовый бизнесБизнес в сфере услугДосуг и развлеченияИнтернет-магазины, бизнес в интернетеОбщественное питаниеПроизводствоСалоны красоты, парикмахерские, фитнесСТО, автомойки, автобизнесСтроительствоТорговля, магазиныТуризм, гостиницыПрочее
Оборудование для бизнесаАттракционы, вендинговые автоматыОборудование для СТО, автосервисовОборудование для салонов красотыОборудование для кафе и ресторановОборудование для офисовПроизводственное оборудованиеРекламное оборудованиеСельхозоборудованиеТорговое и складское оборудованиеХолодильное оборудованиеПрочее оборудование